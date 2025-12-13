Скидки
Мурат Гассиев, победа над Кубратом Пулевым, чемпион мира WBA, кто следующий соперник, бой с Мозесом Итаумой, Александр Усик

Есть ли шансы против Усика и другой элиты? Что дальше для Гассиева
Яхья Гасанов
Перспективы Мурата Гассиева
Перспективы Мурата пока туманные.

12 декабря в Дубае, ОАЭ, прошёл вечер профессионального бокса. Главным событием вечера стал поединок за пояс WBA Regular в супертяжёлом весе — действующий обладатель титула, опытнейший Кубрат Пулев бился с Муратом Гассиевым, который наконец-то вновь подобрался к элите дивизиона.

Бой оставил неоднозначное впечатление из-за пассивности Гассиева. В первых раундах он работал очень неспешно, скорее, просто обозначал давление и выбрасывал мало ударов. Пулев всё читал и сбивал все порывы Мурата джебами и двойками. Примерно с третьего раунда Гассиев начал прибавлять, активнее работать по корпусу и связывать удары в серии. В пятом раунде Мурат стал прицеливать левый хук в корпус и угрожать правым апперкотом, а в шестой трёхминутке перевёл левую руку в голову и сложил Пулева на настиле — мощь одиночного удара Гассиева сработала. Уже после боя Мурат объяснял, что было тяжело подступиться, но в итоге одна из наработок дала свои плоды.

Подробнее о победе над Пулевым:
Долго запрягал, но ярко закончил. Гассиев снёс Пулева и снова стал чемпионом мира!
Долго запрягал, но ярко закончил. Гассиев снёс Пулева и снова стал чемпионом мира!

Итак, теперь Гассиев завладел поясом WBA Regular. В иерархии Всемирной боксёрской ассоциации это по большому счёту равноценно временному титулу. То есть сейчас Мурат владеет поясом регулярного чемпиона и в то же время является претендентом на пояс WBA Super, которым владеет Александр Усик, с которым Гассиев когда-то уже бился и проиграл. Да и в целом пояс стал для российского боксёра билетом в элиту тяжёлого веса — то, чего Мурата не хватало после перехода в этот дивизион.

Основные опции сейчас две — Усик (гораздо менее вероятный вариант) и юный Мозес Итаума, от которого очень многого ждут и вообще видят его будущим дивизиона. Усик пока нацелен на Деонтея Уайлдера, а генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста уже обозначил потенциального соперника Гассиева: «Бой Мозес ИтаумаМурат Гассиев… Вау‑вау, это просто бомбическая тема! Можно в России сделать бой. После такой победы мы соберем «Лужники», так же, как и соберем «Уэмбли», конечно же».

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

Фото: Федерация бокса России

Это неудивительно, потому что Итауму вообще хотели свести с Пулевым, однако Мурат его опередил. Логично, что теперь вырисовывается матч-ап Гассиев — Итаума. Вопрос только в том, какие шансы у Мурата против молодого британца? У Гассиева серия из трёх досрочных побед, мощнейший удар всё ещё при нём, но при этом во всех этих победных боях проглядываются одни и те же проблемы: плохое движение, не взвинчивает темп, многое позволяет соперникам. Гассиев либо боится вымахаться и старательно бережёт силы, чтобы окончательно не встать в концовке, либо сейчас эпоха вот такой версии Мурата. Тому же Пулеву он на карточках вчистую проигрывал.

На бумаге шустрый Итаума выглядит большой проблемой для Гассиева, если учитывать, как складывался бой с Пулевым. Мозес очень быстрый, бьёт тяжело и, как показывает практика, очень хорошо прогрессирует. Последняя победа над Диллианом Уайтом тому подтверждение. Итауму точно можно отнести к топ-бойцам супертяжёлого веса, и бой с ним станет очень большой проверкой для Мурата. И это не говоря о других акулах дивизиона: Даниэле Дюбуа, Джозефе Паркере, Агите Кабайеле, Фабио Уордли, Мартине Баколе. Все они будут фаворитами в бою с Гассиевым, и это справедливо.

Мурат Гассиев Подробнее

Несмотря на хорошую серию и наличие пояса WBA Regular, перспективы Мурата, к сожалению, выглядят туманно. Однако он делает правильные шаги, чтобы прийти к своей лучшей версии. Сейчас Гассиев работает с Антоном Кадушиным, залечил травмы (в том числе перенёс операцию), провёл несколько разминочных поединков, чтобы нащупать форму. Тем не менее в ринге мы пока видим, что Мурат не сбросил «ржавчину», а это точно станет проблемой с любым топовым соперником.

Следующие бои покажут, способен ли Гассиев достичь больших высот в супертяжёлом весе. Если не получится, то Мурату останется только довольствоваться победами над середняками или низкоуровневыми соперниками. Не предел мечтаний для человека, который был чемпионом мира по двум версиям.

