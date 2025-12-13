Белазу снова пора в гости к Дане Уайту. Конкурентов в России для белоруса нет

12 декабря на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге состоялся номерной турнир – RCC 24. Его главными действующими лицами стали Владислав Ковалёв и Армен Петросян. Именно они сошлись в заключительном бою вечера, сражались в титульном поединке. В итоге Белаз закономерно защитил свой чемпионский пояс. И теперь представителя Беларуси всё активнее сватают за океан, в UFC . Сам Ковалёв не раз заявлял о желании попробовать свои силы в лучшей лиге на планете. А теперь, есть такое ощущение, сделал важный шаг в желаемом направлении. Победа над экс-бойцом UFC совершенно точно придаёт карьере Владислава статуса.

В свои 27 лет Ковалёв наколотил очень приличный рекорд в MMA – 11-1. Возможно, кто-то скажет, что ничего особенного в этой статистике нет. Но справедливо будет напомнить, что параллельно Владислав выступал по правилам бокса и кулачных боёв. И бился в очень сложном графике, чтобы зарабатывать деньги для семьи. Подкупала универсальность Белаза, который в каждой из дисциплин продемонстрировал очень неплохие навыки. Поэтому с ходу стало понятно, что перед нами будущая звезда – пусть пока и локального масштаба.

2025 год стал для Ковалёва переломным. Он начал получать от лиги RCC, с которой заключил контракт, сложные вызовы. Сначала подрался с Александром Шлеменко и победил ветерана раздельным решением судей. Через три месяца в реванше со Штормом Белаз выглядел намного убедительнее и оказался сильнее досрочно. А красивой точкой стал поединок с Петросяном. Владислав доминировал тотально – по всем статьям превзошёл оппонента. И во втором раунде поставил жирную точку, вышел на удушение сзади и не оставил сопернику никаких шансов. Поэтому теперь вряд ли кто-то сможет побороться с ним за звание «Бойца года» в российских MMA.

ВЛАДИСЛАВ «БЕЛАЗ» КОВАЛЁВ — АРМЕН ПЕТРОСЯН Фото: RCC MMA

Белаз победил Петросяна абсолютно по делу. Уже в первом раунде была видна тотальная доминация. Да, Армен достаточно успешно уходил от ударов. Но первая же попытка тейкдауна от Владислава получилась удачной. А затем он начал развивать свой успех. В начале второй пятиминутки Ковалёв потащил соперника в клинч и борьбу. Он понял, что там Петросяну максимально некомфортно. И это лишний раз подтверждает, что сейчас Белаз в полном порядке. Он моментально находит бреши в обороне соперника и классно пользуется своими шансами. Практически весь раунд Владислав контролировал оппонента, а затем нашёл удушающий приём, после чего Армен был вынужден постучать. Чистая победа.

Правда, вызывает большие вопросы то, что Петросян подходил к поединку на затяжной серии поражений. Поэтому Владиславу вновь будет непросто доказать всем, что победа обладала должным статусом. После Шлеменко все говорили, что он – ветеран. Теперь экс-боец UFC превратился в «сбитого лётчика» . А ещё усугубил ситуацию сам Армен, который заявил, что вышел на поединок с травмой: «Всех приветствую! Во время подготовки был в бешеной форме, сегодня на утренней зарядке, к сожалению, получил травму ребра. Не хотел подводить лигу и болельщиков, вышел на бой, но ребро не дало мне драться полноценно».

Сам Ковалёв воспринял всё это спокойно. Он наслаждается победой и выстраивает планы на будущее, что абсолютно заслуженно: «Сегодня я победил экс-бойца UFC. Результат был предсказуем. Я уверенно иду к своей мечте, шаг за шагом, бой за боем. Всем, кто рядом, кто верит, кто пишет, кто поддерживает – вы моя энергия. Вы причина, по которой я каждый раз выхожу и забираю своё. А хейтерам… Вы можете гулять мимо. Я слишком занят победами, чтобы слушать ваш шум. Всё идёт ровно так, как и должно. И это только начало. Быть, а не казаться. Бить, а не касаться».