Все забыли про Бетербиева. Карьера топового боксёра стремительно угасает

Чуть больше года назад карьера Артура Бетербиева была на пике — он получил долгожданный бой с Дмитрием Биволом и возможность стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. БТР справился и объединил все пояса, продлив свою серию без поражений. Правда, при этом впервые в профессиональной карьере дошёл до решения судей. Тем не менее достижение было феноменальным, если учитывать возраст и травмы Бетербиева.

Артур сразу же дал реванш Биволу, и в феврале 2025 года бойцы снова встретились на ринге. На этот раз Бетербиев получил первое поражение в профессионалах и разом лишился всех титулов — впервые с 2017 года рядом с именем Артура не было приставки «чемпион мира». И Бетербиев, и Бивол, и Турки Аль аш-Шейх после реванша говорили о трилогии, что казалось абсолютно логичным и справедливым развитием событий . Дмитрий сразу обозначил, что берёт паузу для восстановления и не планирует быстрого возвращения на ринг, а в подтверждение своих намерений подраться с Артуром даже отказался от пояса WBC, чтобы не принимать поединок с Дэвидом Бенавидесом.

Но после этого всё — тишина. Прервал её спустя почти пять месяцев Бетербиев, и получилось довольно жёстко: «Как вы можете знать, первый бой за звание абсолютного чемпиона прошёл в октябре прошлого года. После пяти лет попыток объединения поясов с нашей стороны он всё же состоялся. На следующий день после первого боя мы договорились о реванше, который должен был пройти в течение четырёх месяцев, несмотря на то что я всё ещё восстанавливался после операции и мой тренер и врач были категорически против такого раннего реванша. После второго боя я сразу показал заинтересованность в скором третьем бое, и сначала ходили слухи о бое в августе, но мой оппонент в интервью заявлял, что хочет провести его в конце осени, затем — в конце года, а сейчас — вообще неизвестно когда. Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?»

Тренер Артура Марк Рэмси добавил деталей: «Пытались договориться с Биволом. На это ушли месяцы. А он просто исчез. Изначально бой хотели организовать в Эр-Рияде. Потом появились какие-то люди, которые захотели сделать это в Москве. Они предлагали огромные деньги. Намного больше, чем Бивол заработал в первом и втором боях. Но он всё равно отказался. Он просто исчез. Вышел из переговоров».

Артур Бетербиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бивол в ответ сообщил, что ложится на операцию из-за старой травмы и в ближайшее время возвращаться на ринг не планирует. В августе к спору подключился Умар Кремлёв, выразивший мнение, что трилогия должна завершиться в России. И тогда же Бетербиев сообщил, что бой пытались организовать не саудовцы: «Саудовцы совершенно ни при чём. Они спокойно отдали бой российским организаторам. Я свидетель, что было сделано всё возможное, чтобы третий бой состоялся. Однако сторона Бивола сделала всё, чтобы ничего не получилось. Ну а потом вы видели и сами — пошли фотографии с отдыха, из палаты после операции и так далее».

В итоге вместо трилогии вскоре было объявлено, что в ноябре Бетербиев встретится с Деоном Николсоном — мощнейшее понижение оппозиции, если учитывать, на каком уровне дрался Артур. Человеку, который восемь лет подряд бился в титульных поединках, просто не предложили действительно достойных вариантов, при том что во всех рейтингах полутяжёлого веса Бетербиев располагается высоко, а также входит в десятку P4P . Да, возможно, это был заход на то, чтобы дальше свести Артура с Бенавидесом, так как они должны были драться на одном турнире, однако в итоге всё сорвалось, и никто толком не озвучил причин. Причём о срыве сообщил Николсон в социальных сетях, а Бетербиев потом заявил, что вообще не понимает, что произошло.

Возможно, одна из причин такой резкой отмены — уход Бетербиева из Top Rank, которая вела его карьеру в последние годы: «В последнее время я получаю много вопросов о моём статусе. С июня этого года я являюсь свободным агентом, так как мой контракт с Top Rank истёк. Я благодарен Top Rank за годы совместной работы и хочу поблагодарить их за все предоставленные возможности. Всем, кто следит за мной и поддерживает меня, хочу сказать: я верю, что лучшие бои ещё впереди».

Бетербиев утверждает, что промоутер ему и не нужен, однако складывающаяся ситуация говорит об обратном. Артура просто начали забывать. Сначала начали говорить о бессмысленности трилогии с Биволом, хотя у них честные 1-1, просто начисто списав все предыдущие заслуги и регалии Бетербиева. Затем, судя по всему, саудовцы остались недовольны тем, что Артур настаивал на трилогии в России (тут БТР, конечно, зря, нужно было принимать имеющиеся условия, тем более они явно на предполагали копеечные гонорары), а в Top Rank просто не стали слишком утруждаться, чтобы найти Бетербиеву бой, соответствующий его уровню. Это всё как минимум несправедливо. Даже если бы Артур был андердогом в третьем бою с Биволом, это очень хороший матч-ап со спортивной точки зрения, то было бы правильно дать ему шанс так же, как он дал его Дмитрию. Хотя вполне мог взять бой с Михаэлем Айфертом и относительно легко защитить абсолютное чемпионство.

В итоге сейчас карьера Артура, которому, на секундочку, через месяц исполнится 41 год, стремительно угасает, а простой затягивается. Каких соперников ему можно подобрать? Эдди Хирн, промоутер Бивола, уже обозначил, что для Дмитрия найдут для начала кого-то попроще. Например, Айферта или Каллума Смита. Другой чемпион Дэвид Бенавидес поднимается в первый тяжёлый вес ради боя с Хильберто Рамиресом. Так что с гарантией 99% следующий бой Бетербиева будет не титульным. Хотя сам он заявляет, что ждёт Бивола .

Дмитрий Бивол Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС