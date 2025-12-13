На две головы сильнее! Как Россия выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, прошли финалы чемпионата мира по боксу. Фанаты застали одно из самых масштабных первенств планеты в истории: больше 100 стран, огромные призовые и топовый состав. Поэтому к последнему соревновательному дню было приковано запредельное внимание.

Особенно пристально за событиями следили фанаты бокса из России. А всё потому, что свои поединки провели 12 (!) представителей страны: Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров .

Первым в ринг выходил Худоян. Его соперником стал представитель Азербайджана – Субхан Мамедов. Стоит отметить, что Эдмонду было довольно непросто. И в первом раунде победу россиянина увидели лишь трое из пяти судей. Во второй трёхминутке Худоян действовал более выверенно, в нужный момент работал аккуратно и дисциплинированно. Но судьи отдали 4:1 в пользу Мамедова. И на третий раунд парни вышли с пониманием, что именно он всё определит. В итоге Эдмонд форсировал события, нёсся вперёд, но Субхан очень грамотно оборонялся. Дело дошло до судейского решения. Сильнее оказался Мамедов, которого поддержали рефери.

Хасанбой Дусматов и Батлаев бились следующими. Опытного оппонента мощно поддерживал зал. Но с самого начала поединка Баир пошёл в атаку, завладел преимуществом. Дусматову пришлось отбрасываться, искать свои шансы. В итоге действия на контратаках принесли результат Хасанбою – 4:1 на записках судей. Во втором раунде картина была очень похожей. Поэтому рефери продолжили поддерживать Дусматова. Ситуация становилась всё сложнее. В итоге дело дошло до судейского решения и тут. Дусматов забрал победу, Батлаев остался с серебром.

Рогозин и Сакен Бибосынов начали резво. Вячеслав решил окончательно подкрепить свой статус главного открытия. Зажал соперника и начал мощно работать. Важно, что россиянин работал разнообразно, «скакал» по этажам. Но Бибосынов старался отвечать, делал это довольно опасно. Довольно любопытно, что после первого раунда Вячеслав вёл на судейских записках всего лишь 3:2. Поэтому во втором раунде россиянин начал мощно форсировать события. Сакену пришлось искать спасение в клинче. Правда, всю доминацию перечеркнуло то, что Рогозину отсчитали нокдаун. А на записках всех пяти судей был счёт в пользу Бибосынова. В третьем раунде вновь доминировал Вячеслав. А под занавес трёхминутки парни устроили рубку. В итоге судейское решение, пусть и раздельное, осталось за Бибосыновым .

Абдумалик Халоков и Шумков продолжили программу финалов. Россиянину было очень тяжело. Против него вышел очень мощный и именитый оппонент. Но под занавес первого раунда Всеволод всё-таки действовал с инициативой. А Халоков очень грамотно «проваливал». В итоге Абдумалик после первой трёхминутке вёл на карточках всех трёх судей. Во втором раунде картина практически не изменилась. Вновь доминировал Абдумалик. Его опыт выглядел определяющим фактором. В третьем раунде Шумков буквально полетел вперёд. Вступал в размены, работал серийно. А Халоков был вынужден спасаться в клинче. В итоге дело дошло до судейского решения, а оно осталось за россиянином . Есть первое золото!

Омар Ливаза и Попов устроили в ринге жаркую рубку. Тут уж россиянин действовал с позиции силы. Доминировал, доносил опасные удары, отжигал и выглядел классно. В итоге первый раунд он забрал со счётом 5:0. Правда, во второй трёхминутке стало тревожно. У Ильи открылось рассечение. И в ринг даже пришлось подняться врачу. Но поединок продолжился. И вновь Попов действовал с позиции силы. В третьем раунде Илья лишь подкрепил это качественной работой. Дело дошло до судейского решения, в котором не было интриги. Россиянин забрал золотую медаль .

Асадхужа Муйдинхужаев и Кооль выдали топовый поединок. Правда, первый раунд получился провальным для россиянина. Евгений искал способы подобраться к сопернику. А тот очень грамотно отвечал. Во втором раунде рисунок поединка практически не поменялся. Кооль – давил, Муйдинхужаев – отвечал. Очень грамотно действовал Асадхужа. И после двух трёхминуток он спокойно вёл на карточках всех судей. В третьем раунде мало что изменилось. В итоге дело дошло до судейского решения. Победа забрал Муйдинхужаев.

Колденков и Аблайхан Жусупов поднялись в ринг следующими. Россиянин, по ощущениям, был активнее и интереснее с самого первого раунда. Но действовал Жусупов правильно, грамотно противодействовал. И даже получил поддержку со стороны судей. Во второй трёхминутке вновь доминация Аблайхана продолжилась. Он забрал отрезок со счётом 4:1. Сергею только оставалось пойти ва-банк. Он даже смог потрясти оппонента. Но Жусупов грамотно достоял. И завоевал победу раздельным решением судей.

Сабыржан Аккалыков и Муцольгов вышли на бой максимально заряженными. В итоге битва получилась очень равной. Исмаил – давил, Сабыржан – грамотно отвечал. А размены получались максимально яркими. Но во втором раунде Аккалыков подсел в функциональном плане. И этой ситуацией попытался воспользоваться россиянин. Он давил и выглядел поинтереснее. Доминация Исмаила особенных сомнений не вызывала. Да, дело дошло до судейского решения. Но там лишь констатировали победу россиянина . Есть третье золото!

Жавохир Умматалиев и Джамбулат Бижамов подошли к поединку в оптимальной форме. И показали это в ринге. Парни выглядели очень подготовленными. И всё-таки казалось, что на дистанции лучше смотрелся Бижамов. Он грамотно проваливал соперника, в нужный момент действовал на встречных курсах. А Умматалиев ждал своего шанса. В третьем раунде оба парня действовали ярко. Дело дошло до судейского решения. Сильнее оказался Бижамов!

Атаев и Алексей Алфёров вышли в ринг следующими. И этот поединок просто не мог получиться лёгким. Но каким же заряженным в итоге вышел Шарабутдин. Доминация россиянина была просто тотальной. Но в любой момент мог прилететь опасный выпад от оппонента. Поэтому Атаев действовал очень выверенно, включался на максимум в самый нужный момент. Судьи отмечали уверенность от россиянина. В третьем раунде доминация россиянина продолжилась. И он спокойно забрал победу единогласным решением судей .

Турабек Хабибуллаев и Гаджимагомедов не заставили зрителей скучать. Россиянин выглядел фаворитом и доминировал. Но он был вынужден подстраиваться под неудобного соперника. Хабибуллаев грамотно разобрал сильные стороны оппонента. И действовал вторым номером. Муслим забрал первый раунд уверенно – 4:1. С каждой минутой россиянин лишь наращивал ход. Сомневаться в своих силах Гаджимагомедов не позволил. И в третьем раунде даже оформил нокдаун. Его победа не вызывала вопросов – шестое золото !

Арман Маханов и Суров закрывали программу. И сделали это ярко. Россиянин начал мощно и отправил соперника в нокдаун. С каждой минутой преимущество Давида становилось всё более ощутимым. Судья отсчитал Арману второй раз. А под занавес второго раунда из угла Маханова вылетело полотенце. Суров забрал досрочную победу и завоевал седьмую медаль для России .

Турнир получился для сборной максимально успешным. На всех стадиях национальная команда переписывала рекорды. И поставила красивую финальную точку. Семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. Этими парнями можно и нужно гордиться. Они переписали историю бокса в очередной раз!