Вадим Немков — Ренан Феррейра: обзор боя, кто победил, результат поединка, PFL Champions Series, как закончился бой, итог

Феррейра не проблема. Немков переехал громадного бразильца за раунд
Яхья Гасанов
Вадим Немков
Новый чемпион PFL в тяжёлом весе.

13 декабря в Лионе прошёл большой турнир PFL Champions Series 4. Главным его событием стал титульный бой в тяжёлой весовой категории — за вакантный пояс бились россиянин Вадим Немков и устрашающий бразилец Ренан Феррейра по прозвищу Проблема.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков (W) — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:55 МСК
Вадим Немков
Окончено
SUB
Ренан Феррейра

Немков подошёл к бою на длинной серии без поражений, которая составляла уже 14 поединков (13 побед, 1 NC). Начался этот впечатляющий забег ещё в Rizin, а продолжился в Bellator, где Немков стал чемпионом в полутяжёлом весе и четырежды защитил титул. В 2023 году российский боец объявил о переходе в тяжёлый, а спустя несколько месяцев Bellator был поглощён PFL — под эгидой новой организации Немков провёл лишь два боя. Сначала Вадим уверенно разобрался с Бруно Каппелоццей, а затем — с Тимоти Джонсоном. В обоих случаях это были победы сабмишеном. Так Немков вышел на титульный бой с Ренаном Феррейрой, незадолго до этого подписав новый контракт с PFL.

Феррейра, в свою очередь, уже давно бьётся под эгидой организации. Бразилец выступает в PFL с 2021 года и за это время собрал любопытную коллекцию результатов — целых три NC, поражение нокаутом, семь побед и триумф в Гран-при тяжёлого веса в 2023 году. Тогда Феррейра нокаутировал Дениса Гольцов во втором раунде. После этого Ренан уничтожил экс-чемпиона Bellator Райана Бейдера, но затем проиграл в первом раунде суперзвёздному Фрэнсису Нганну. Отдохнув больше года, Феррейра получил шанс сразиться с Немковым уже за полноценный титул чемпиона PFL. И именно россиянин считался большим фаворитом в этом поединке.

Интервью с Вадимом Немковым:
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Эксклюзив
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым

Вадим сразу начал раздёргивать бразильца и уже через 30 секунд сократил дистанцию и оформил тейкдаун. В партере Немков не отсиживался и агрессивно работал в граунд-энд-паунд. Феррейра безуспешно пытался вязать россиянина и не мог освободиться от контроля. За две минуты до конца раунда Немков вышел в фулл-маунт, рискнул перейти на армбар, однако допустил ошибку и потерял позицию. Оказавшись снизу, Вадим нахватался ударов, но быстро вернул контроль в партере и на этот раз уже действовал надёжнее.

Вадим Немков Подробнее

Немков снова оказался в фулл-маунте, оттуда перешёл на ручной треугольник, и спустя несколько секунд Феррейра уже стучал: победа ручным треугольником — и в PFL новый чемпион в тяжёлом весе. Никаких проблем Немков не испытал и одержал доминирующую победу.

