Немков пошёл по стопам Фёдора. Но топовых вызовов ужасно не хватает

13 декабря в Лионе, Франция, состоялся громкий турнир – PFL Champions Series 4. В главном событии вечера выступил россиянин – Вадим Немков. Его соперником стал устрашающий бразилец Ренан Феррейра по прозвищу Проблема. Вот только россиянин никаких трудностей не испытал. Напротив, он слишком легко расправился с оппонентом, поставил того в тупик уже в первом раунде.

И, если говорить откровенно, ситуация начинает напрягать даже самого Вадима. Все прекрасно понимают, ради какого именно поединка россиянин остался в PFL – он жаждет получить противостояние с Фрэнсисом Нганну. Но в ближайшее время этот поединок – что-то сродни фантастике. Хищник решает свои задачи, дистанцируется и говорит о желании драться с Джоном Джонсом в Белом доме. А карьера россиянина безнадёжно стоит на месте.

После боя было очень грустно слушать интервью россиянина. Кажется, все изначально знали, что именно он сделает. Немков в очередной раз бросил вызов Нганну. Однако всё это выглядит так, будто Вадим сам не верит в вероятность того, что когда-нибудь он всё-таки сойдётся с Хищником в клетке: «Я планировал с ним бороться, потому что он очень высокий, хороший ударник. А я разносторонний боец, поэтому решил бороться. Защита Феррейры в партере? Он боец высокого уровня, знает борьбу тоже, умеет защищаться. Что дальше? Буду драться с любым, кого предложит организация. Готов к любому вызову. Но хотел бы драться с Фрэнсисом ».

А ещё грустнее прозвучали слова о сравнении с наставником – легендарным Фёдором Емельяненко. От него Вадим отказался наотрез. Всё потому, что назвал Последнего Императора лучшим из лучших. Да, поспорить с этим тезисом довольно тяжело. Однако Немков строит своё уникальное наследие. Он продолжает доминировать в одной из лучших лиг на планете. И всё-таки пока даже не рядом с тем, чтобы приблизиться к достижениям великого предшественника. Есть ощущение, что и не приблизится, пока продолжает принимать все вызовы от PFL: «Как дойти до уровня Фёдора? Мне до уровня Фёдора ещё далеко. Мы к этому стремимся. Но не знаю… Вряд ли у кого-то из бойцов это получится».

Можно для наглядности сравнить количество поединков и оппозицию, чтобы всё сразу стало понятно. Сейчас Вадиму уже 33 года. И к этому моменту на его счету 23 официальных поединка – 20-2, 1 NC. Последний Император бился очень долго. И в итоге наколотил 48 (!) боёв. Складывается ощущение, что Немков банально не успеет сделать столько же. И даже если будет биться ровно столько же, сколько Фёдор. 33 года Емельяненко исполнилось в 2009-м. И к тому моменту на его счету было больше поединков – 33 (31-1, 1 NC). Шёл россиянин более уверенно, единственное поражение потерпел от Цуёси Косаки.

Намного более показателен уровень оппозиции. Во-первых, Фёдор бил совсем других бойцов до 33 лет. Уничтожал Марка Коулмана и Мирко КроКопа, доминировал над Марком Хантом и Зулузиньо. Пожалуй, в карьере Вадима таких жёстких парней просто не было. Во-вторых, после 33 лет Последний Император продолжил принимать очень громкие вызовы. Фабрисиу Вердум, Антониу Силва, Фрэнк Мир, Чейл Соннен, Райан Бейдер. Имена, которые стали культовыми для мира смешанных единоборств. Дадут ли Немкову такие вызовы в ближайшее время? Есть сомнения.

Вадим Немков Фото: PFL

Вот и приходится Вадиму бить оппозицию, которая выглядит совсем слабо. Достаточно просто напомнить, что Тимоти Джонсон, которого Немков финишировал в первом раунде, бился и с Фёдором. И тогда Емельяненко победил нокаутом. Последний Император стёр американца в первом раунде, когда россиянину исполнилось… 45 лет! А Вадим вынужден сражаться с этими соперниками, которых уже успели списать, когда он находится в пиковой форме. И Немкова можно понять, когда он буквально выпрашивает себе противостояние с Фрэнсисом Нганну. Больше в тяжёлом весе PFL интересных вызовов толком и нет.