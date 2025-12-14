ЧМ-2025 превратился в «чемпионат СССР»? Наша доминация — не наши проблемы

В Дубае завершился чемпионат мира по боксу, проводимый под эгидой IBA. Турнир прошёл с размахом: было заявлено множество команд даже при условии отсутствия таких сборных, как США и Великобритания, учредили внушительные призовые и в целом подошли к организации ответственно.

Итогом мирового первенства стала тотальная доминация стран, которые ранее входили в состав СССР. В финалах было 12 россиян, шесть бойцов из Узбекистана, четыре казахстанца и по одному боксёру из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси. Россия забрала первое место в медальном зачёте: семь золотых медалей, пять серебряных и бронзовая. Отличный результат, который в любом случае войдёт в историю.

Это лишний раз подчёркивает то, как растёт и развивается российский бокс. Команда у России тоже была очень сильной. Помимо уже знакомых звёзд вроде Муслима Гаджимагомедова и Шарабутдина Атаева, в сборной блистали новые лица — Евгений Кооль, Вячеслав Рогозин. Команда растёт, и прошедший чемпионат мира, где удалось добиться беспрецедентного успеха, стал пиком.

Превращение чемпионата мира в первенство СССР преподносится как минус, но сейчас наступила эпоха, когда выходцы из этих стран доминируют в боксе. В сентябре организация World Boxing тоже проводила свой чемпионат мира, где было больше 500 участников. В итоге первое место в медальном зачёте забрал Казахстан (семь золотых медалей, одна серебряная и две бронзовые), а рядом был Узбекистан (шесть золотых медалей, два серебра и три бронзы). У Англии, к примеру, два серебра и три бронзы, у Кубы – три бронзы, а у США – одно серебро. Очень слабый результат и символ кризиса любительского бокса в этих странах. И турнир показал, что перекос в сторону стран постсоветского пространства в последние годы не случаен.

ЧМ-2025 по боксу Фото: Francois Nel/Getty Images

Безусловно, сравнивая два чемпионата мира, мы не можем не учитывать, что для многих стран сейчас приоритетнее чемпионат мира, проводимый World Boxing, так как организация признана МОК, а для боксёров-любителей конечной целью является победа на Олимпиаде. Из-за этого ведущие страны, в том числе Казахстан с Узбекистаном, провели ротацию состава. Тем не менее на ЧМ-2025 от IBA были довольно сильные команды. Да, без ряда звёзд и олимпийцев, но приехали и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы, которые в итоге далеко зашли.

Такой раздел власти в боксе влияет на боксёров, однако доминация российской команды на прошедшем турнире — не их проблема. Сборная подготовилась, выставила очень хороший состав и получила неплохой отпор с точки зрения конкуренции. Никто не мешал другим странам попробовать сделать свои составы сильнее, с учётом того, что ЧМ давал хорошую возможность заработать. Никто не мешал попытаться кубинцам, испанцам и другим боксёрам вклиниться между Россией, Узбекистаном и Казахстаном.

Передел власти в боксе оставляет странные ощущения, но не должен обесценивать достижения российской команды. Конечно, хочется видеть противостояния с американцами, британцами, кубинцами, французами, которые давно стали классикой любительского бокса, однако пока обстановка на политической арене к этому не располагает. Остаётся ценить то, что есть — семь золотых медалей сборной России и вся команда в полном составе на пьедестале.