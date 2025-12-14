Спасибо за всё, легенда! Джон Сина завершил карьеру в реслинге

В ночь на 14 декабря в Вашингтоне, США, на «Кэпитал Уан-Арена» прошло грандиозное шоу промоушена WWE Saturday Night's Main Event XLII. В его рамках состоялся прощальный поединок 48-летней суперзвезды Джона Сины. В рамках ивента легендарный рестлер сошёлся с австрийцем Гюнтером и проиграл от удушающего «слипер». Что важно, Сина впервые за 21 год в образе «Никогда не сдавайся» постучал от приёма — до этого он также уступал удушающими, но не сдавался сам.

Фанаты, разумеется, увидели в таком прощании Сины нечто символичное — человек, который был лицом WWE на протяжении многих лет, продемонстрировал, что его эпоха подошла к концу. А кто-то в этом финальном аккорде карьеры Джона увидел, что он сдался не Гюнтеру, а самому себе, признавая, что пора уходить. Так или иначе, это было красивое и трогательное прощание, ради которого на арене собрались не только десятки тысяч болельщиков, а ещё были приглашены другие звёзды реслинга.

История Сины получилась длинной и вдохновляющей. Его увлечение реслингом началось ещё в конце прошлого века, а в 2002 году он впервые появился в образе Безжалостной агрессии. Тогда Джон не сильно всех впечатлил, поэтому ему быстро устроили перепаковку, и спустя несколько месяцев Сина стал Доктором туганомики в образе рэпера, который не только старается ярко выступать, но ещё и очень хорош на микрофоне. Сам Джон признавался, что та перепаковка спасла его карьеру — обсуждалось его увольнение, однако Доктор понравился публике, и Сина начал укрепляться в качестве любимца фанатов. Постепенно внешний вид Джона на ринге тоже изменился: джинсовые шорты, напульсники, кепка. В 2005 году он завоевал первый чемпионский титул и стал одной из звёзд организации. Сина очень хорошо чувствовал публику, умел развлечь, и в WWE активно эксплуатировали эти качества.

В середине нулевых Сина понял, что аудитория реслинга начала меняться. Его жёсткие прожарки могли не проходить цензуру, на аренах всё чаще появлялись семьи с детьми, и Джон переквалифицировался в добряка и любимца детей, за счёт чего привлёк в реслинг новую аудиторию и стал любимцем миллионов фанатов. Бывало, что Джона критиковали за однообразность, скудный арсенал и надоевший образ. Но для WWE Сина был находкой, поэтому оставался на высоте, бил рекорды, зарабатывал огромные деньги, и ему устраивали по-настоящему грандиозные противостояния: Букер Ти, Эдж, Роб Ван Дам, Коди Роудс, Си Эм Панк, Рей Мистерио, Брок Леснар и, конечно же, Дуэйн «Скала» Джонсон, однако это далеко не полный список. Со Скалой поединки получились, пожалуй, наиболее громкими.

С 2017 года Сина стал гораздо реже выступать, но по-прежнему появлялся в ключевых сюжетах и участвовал в WrestleMania. В 2024 году было объявлено, что следующий год станет для него последним в реслинге. Джон на прощание успел впервые с 2003 года перевоплотиться в отрицательного персонажа, а также впервые с 2017 года взял чемпионство. Это был 17-й мировой титул Сины, что является рекордом промоушена.

Параллельно с большой карьерой в реслинге Сина начал сниматься в кино. Полноценный дебют случился в 2006 году, однако настоящая известность к Сине-актёру пришла гораздо позже, в середине 10-х годов, когда Джон снялся в фильме «Девушка без комплексов», затем были роль в культовой франшизе «Форсаж», появление в «Отряде самоубийц» и сольный сериал «Миротворец», который стал пиком кинокарьеры рестлера. Сина признавался, что вдохновлялся примером Дуэйна Джонсона, а теперь он является одним из самых высокооплачиваемых актёров и активно снимается в новых картинах.

Дуэйн «Скала» Джонсон и Джон Сина Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Джон всегда считался очень харизматичным персонажем, за счёт чего и добился успехов и в реслинге, и в кино. Но даже за пределами этих индустрий Сина известен, потому что он знает, как заставить о себе говорить. Его жесты копируют, фраза «Ты не видишь меня» стала популярным мемом, а иногда он выдаёт другие запоминающиеся перформансы — например, на 96-ю церемонию вручения «Оскара» Джон пришёл почти полностью голым, а в фильме «Барби» он примерил на себя парик.

Выходки у Сины запоминающиеся, но практически все отмечают — популярность не изменила его. Джон попадал в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив 650 желаний детей в акции Make-A-Wish, регулярно жертвует деньги в фонд ветеранов и на борьбу с лесными пожарами, помогает проводить благотворительные акции и старается всё это не афишировать, что тоже достойно.

Джон Сина Фото: WarnerMedia Direct

Впереди у Сины новые роли в кино, так что у болельщиков будет возможность следить за своим любимцем. Однако ему 48 лет, и путь в реслинге действительно подошёл к своему логическому завершению. Дуэйн Джонсон уже поздравил бывшего соперника, а ныне коллегу, с выдающейся карьерой: «Я просто не знаю парня, которому лучше подходила бы фраза: «Хорошо быть важным — но гораздо важнее быть хорошим». Поздравляю тебя с невероятной карьерой, мой друг!»

А сам Джон Сина после прощального поединка символически оставил в ринге кроссовки и напульсники, после чего ушёл: «Мне было безумно приятно выступать для вас все эти годы — спасибо за всё».