В UFC — новая топ-звезда. Амосов жёстко зашёл в лигу Даны Уайта

В ночь с 13 на 14 декабря состоялся заключительный турнир года в лучшей лиге на планете – UFC on ESPN 73. Организаторы попытались собрать максимально топовый кард, который привлекал к себе серьёзное внимание. Очень интересным выглядел дебют Ярослава Амосова, которого давно ждали в промоушене. В соперниках оказался опасный Нил Магни. И с ним парень расправился очень брутально и жёстко.

Дебютный бой Амосова продлился чуть больше трёх минут. С самого начала поединка Ярослав завладел инициативой. А главное, он действовал более точно и выверенно. И против пяти акцентированных ударов у соперника нанёс девять. Да, показатель не самый топовый. Но здесь необходимо учитывать и то обстоятельство, что поединок завершился очень быстро. Всего лишь 194 секунды парни провели в клетке . А ещё Амосов со второй попытки оформил второй тейкдаун и уже не отпустил свой шанс. Забрать победу получилось красивейшим удушением анаконды. Да, Магни не парень уровня топ-15. Но если Ярослав продолжит побеждать так же красиво, он точно сможет быстро добраться до статусных противостояний.

Амосова многие давно прозвали Хабибом. И до определённого момента он даже гонялся за рекордом Нурмагомедова. Однако достижение Орла украинцу не далось. Остановился Ярослав на рекорде 27-0. В тот момент все активно сватали бойца в UFC. Но случилось злополучное поражение от Джейсона Джексона. «Пройти» Bellator от начала и до конца не получилось. Осечка вышла болезненной, Амосов был отправлен в нокаут. А главное, он принял решение уйти в тень, полностью сосредоточиться на подготовке к новым вызовам. Вот только разговоры не прекратились. Напротив, всё больше людей настаивали на том, что Ярослав просто обязан штурмовать лучшую лигу на планете. Российский боец Ринат Фахретдинов заявил, что Амосов точно станет чемпионом UFC, а промоутер Камил Гаджиев называл парня настоящим «явлением» в мире смешанных единоборств. Перед Даной Уайтом за Ярослава ручался даже Александр Усик: «Ярослав — будущий чемпион UFC. Дана, пожалуйста, отправь контракт, братан. Я серьёзно».

Амосов показал в предыдущих лигах, что умеет практически всё, является очень сбалансированным. А главное, всегда заточен на финиш. Добивается этого парень за счёт очень качественной борьбы. Лишь в 8 из 29 удачных поединков дело дошло до судейского решения. Девять побед получилось добыть нокаутами, ещё 12 – сабмишенами. Поэтому Ярослав действительно сделал многое, чтобы попасть в лучшую лигу на планете. И, возможно, отсутствие статуса непобеждённого бойца лишь сыграло ему на руку. Амосов вышел расслабленным и показал весь свой запредельный потенциал.

Ярослав Амосов — Нил Магни Фото: Jeff Bottari/Getty Images

У Ярослава прекрасные габариты для полусреднего веса. Рост – 183 см, размах рук – 191 см. А главное — это умение работать с массой тела. Под поединок парень не пытается набрать очень много сразу после взвешивания. Поэтому он выглядит поджарым, худощавым, буквально усыпанным мышцами. И для UFC такой боец может стать удачной опцией сразу по нескольким причинам. Подкупает универсальность Амосова, который способен поработать в стойке и в нужный момент выйти на приём. Бросается в глаза, как Ярослав заряжен на досрочный финиш, как сильно старается развивать успех в партере. Никого не напоминает?