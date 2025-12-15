Джошуа – Пол и возвращение Тима Цзю. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств новые турниры и противостояния. Особенно насыщенной она будет для фанатов профессионального бокса. Основное внимание будет приковано к поединку блогера Джейка Пола и экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, а также к другим боям карда. В Австралии состоится возвращение на ринг старшего сына Кости Цзю – Тима Цзю, а в Японии зрители увидят сразу несколько титульных боёв. И, конечно, стоит выделить турнир ACBJJ 20, в котором примут участие топовые бойцы UFC.

17 декабря. Александр Волков — Евгений Гончаров

В Москве состоится турнир ACBJJ 20, который удивил несколькими громкими анонсами. В первую очередь привлекает внимание схватка по джиу-джитсу между вторым номером тяжёлого веса UFC Александром Волковым и экс-чемпионом АСА Евгением Гончаровым. Волков в ноябре выиграл претендентский поединок у Жаилтона Алмейды в UFC и теперь находится в ожидании развития событий в дивизионе. Во время паузы базовый каратист Волков решил удивить фанатов схваткой по джиу-джитсу. Евгений Гончаров тоже не является базовым борцом, так что бойцы будут в равных условиях.

17 декабря. Арман Царукян — Абдул-Азиз Абдулвахабов

Не пропустит турнир ACBJJ 20 и первый номер лёгкого веса UFC Арман Царукян, который является главной звездой лиги на последних турнирах. Он проведёт схватку по джиу-джитсу с чемпионом АСА в лёгком весе Абдул-Азизом Абдулвахабовым. Абдул-Азиз сейчас не только чемпион АСА в лёгком весе и триумфатор Гран-при, но ещё и лидер P4P, так что для Царукяна это серьёзный вызов, особенно в контексте того, что их схватку будут рассматривать как противостояние UFC и АСА.

Арман Царукян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

17 декабря. Юсуф Раисов — Эдуард Вартанян

На турнире ACBJJ 20 пройдёт и интересный поединок по бойцовскому джиу-джитсу между Юсуфом Раисовым и Эдуардом Вартаняном. Бойцы встречались между собой в 2022 году, тогда Вартанян одержал досрочную победу — Раисова снял с боя врач. Теперь у Юсуфа есть возможность взять реванш, схватка по бойцовскому джиу-джитсу предполагает и ударную технику, так что поединок выглядит весьма интересным.

17 декабря. Нонито Донэр – Сейя Цуцуми

В Токио состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт титульный поединок в легчайшем весе между 43-летним Нонито Донэром и Сейей Цуцуми. Донэр – легендарный филиппинский боксёр, чемпион мира в четырёх весовых категориях. В этом году он вернулся на профессиональный ринг и сразу же завоевал временный пояс WBA в легчайшем весе. Теперь филиппинцу предстоит провести поединок уже за полноценный титул WBA против обладателя титула японца Сейи Цуцуми.

17 декабря. Тим Цзю – Энтони Веласкес

В Австралии тоже пройдёт вечер профессионального бокса, где ожидается возвращение в ринг бывшего чемпиона мира в первом среднем весе, старшего сына Кости Цзю – Тима Цзю. После второго поражения от Себастьяна Фундоры Тим пошёл на крайние меры: он сменил практически всю команду, перебрался в США, где и готовился к очередному перезапуску карьеры. Правда, сам бой Цзю проведёт в Австралии – то есть вернётся домой. В Австралии у Тима получается боксировать гораздо лучше, чем в США, там он ещё ни разу не проиграл, там же выигрывал чемпионские пояса. Очередным соперником Цзю станет небитый американец Энтони Веласкес. В активе Энтони 18 побед и одна ничья, при этом 15 побед он одержал нокаутами. Но Цзю станет для него первым по-настоящему большим соперником в карьере.

В ночь с 19 на 20 декабря. Энтони Джошуа – Джейк Пол

На арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. Возглавит его очередной поединок известного блогера Джейка Пола. Изначально он должен был встретиться с чемпионом мира в лёгком весе Джервонтой Дэвисом, однако поединок сорвался, и Пол договорился о бое с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Для Джейка это будет настоящее испытание. Блогер почти никогда не дерётся с профессиональными боксёрами, тем более с действующими и активными, тем более с боксёрами такой величины, как Джошуа. Многие со скепсисом относятся к этому бою, говоря о возможном «договорном» характере поединка. Но если всё будет по-настоящему, то за Джейка становится страшно: помните, как Энтони вырубил Фрэнсиса Нганну? Что уж говорить о шансах Пола.

В ночь с 19 на 20 декабря. Андерсон Силва – Тайрон Вудли

В карде турнира Пол – Джошуа состоится поединок двух бывших соперников Джейка – экс-чемпионов UFC Андерсона Силвы и Тайрона Вудли. У Вудли профессиональный рекорд в боксе 0-2, оба поражения он потерпел от Пола, причём в реванше улетел в жёсткий нокаут. Легендарный Паук пробовал себя в боксе ещё в 1998 году, затем был бой в 2005-м, а уже после завершения карьеры в ММА он провёл ещё три поединка, в том числе проиграл Джейку по очкам. В активе бразильца три победы и два поражения, но в любом случае противостояние Силвы и Вудли приковывает внимание любителей единоборств – всё-таки это поединок двух бывших чемпионов UFC.

Андерсон Силва Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

В ночь с 19 на 20 декабря. Чернека Джонсон – Аманда Галле

На турнире по боксу с главным поединком Пол – Джошуа состоятся и титульные бои. Так, действующая абсолютная чемпионка мира в легчайшем весе Чернека Джонсон будет проводить первую защиту своих поясов против Аманды Галле. В последнем поединке Джонсон досрочно победила Шурретту Меткалф и завоевала все четыре титула в своём дивизионе. Теперь в соперницах у Чернеки будет Аманда Галле. У Галле рекорд 12-0-1, при этом, в отличие от Джонсон, она ещё не знает поражений на профессиональном ринге.

20 декабря. Дмитрий Бикрев – Александр Сарнавский

В Москве состоится турнир Fight Nights 132, в главном событии которого пройдёт бой двух чемпионов. Обладатель пояса в лёгком весе Александр Сарнавский идёт на повышение в полусредний дивизион, где будет претендовать на пояс Дмитрия Бикрева. Интерес к этому поединку подогревает тот факт, что для бойцов это будет реванш: в 2016 году они уже делили клетку, тогда победа досталась Сарнавскому.

20 декабря. Тони Фергюсон – Уоррен Спенсер

В Дубае пройдёт турнир по боксу Misfits Mania: The Fight Before Christmas. В карде турнира бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон проведёт бой в среднем весе против Уоррена Спенсера. Для Тони это будет второй поединок в промоушене, в первом он нокаутировал филиппинца Натаниэля Бустаманте и завоевал временный пояс, который теперь защищает. У Уоррена рекорд в лиге 1-1, в последний раз он выходил в ринг в начале декабря и одержал досрочную победу.