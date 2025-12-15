Сравнения с Роем Джонсом и ответ хейтерам. Интервью с 19-летним открытием ЧМ-2025

На прошедшем в Дубае чемпионате мира по боксу сборная России выступила блестяще и не только показала миру своих топовых представителей, но и познакомила болельщиков с восходящими звёздами. Одна из них — 19-летний Вячеслав Рогозин. Парень в этом году ворвался в состав национальной команды, выиграл чемпионат страны и поехал на чемпионат мира, где блистал и закономерно дошёл до финала, а там потерпел обидное и несправедливое поражение. В интервью «Чемпионату» Рогозин рассказал об эмоциях после турнира, прокомментировал судейское решение в финале и оценил уровень чемпионата мира. Также Вячеслав рассказал о планах в любителях и о желании выступить на Олимпиаде, назвал соперника мечты в профессионалах и ответил на вопросы о музыке, идеальном отдыхе и любви к родному городу.

— Эмоции поутихли немного, давай теперь с холодной головой. Что чувствовал после финала, как ночь пережил, как вообще это далось?

— Вчера было просто печально. Я знал, как судьи отдают раунды, что первый забрал 3-2, второй – 5-0, и знал, что третий раунд решающий. Тренер мне сказал, я ответил: «Всё, сейчас решим». Вышел и без остановки работал. Я знал, что сильнее. Чувствовал, что побеждаю. И так случилось, что победу дали туда. Потом всё было тихо. Я сюда приехал, чтобы доказать, что я лучший, самый сильный боксёр в мире в своей весовой категории. И я считаю, что с задачей справился. То, что там материальные какие-то призы недополучил, это ничего страшного.

— Не показались действия судьи в ринге непрофессиональными? Я не понял, почему тебе отсчитали нокдаун. А когда у тебя получалось наносить подряд удары, то вас сразу растаскивали.

— Ничего, надо просто выходить и сминать соперников, чтобы люди на второй, третий раунды не выходили.

— Была тревога во время судейского решения? Или был уверен.

— Я для себя главное знал, что выиграл. Поэтому поднимал руки вверх, давал всем понять, что победил. Соперник тоже, похоже, чувствовал, что проиграл, потому что, когда побеждаешь на чемпионате мира, ты вряд ли будешь стоять, смотреть в пол и ждать объявления. Я видел, что настрой был против меня, но всё всем доказал. Для себя в первую очередь, для своих родных, для своего тренера. Главное – мы знаем, кто сильнейший, будем дальше работать.

Вячеслав Рогозин на ЧМ-2025 Фото: Федерация бокса России

— Ты обещал перед турниром новую татуировку в случае победы. По факту победил, будет татуировка?

— Ну, конечно, это такой памятный момент… Судью? Нет, судью точно нет (смеётся). Приятно, что многие люди писали, сравнивали с моментом, когда засудили Роя Джонса на Олимпийских играх. Для меня это даже приятнее, чем если бы я выиграл. Мне пишут молодец, сравнивают с одним из величайших боксёров, хоть и в одном моменте, но всё равно. Это очень приятно.

— Чемпионат мира даст тебе какую-то пищу для размышлений? Может, понял о себе больше, может, что-то надо менять, подтягивать, изменить тренировочный процесс?

— Конечно. Каждые соревнования для меня это оценка моих сил. Я тренируюсь, верю в себя, знаю, что буду прибавлять от боя к бою, становиться лучше от турнира к турниру. Самому даже интересно, насколько лучше могу стать между соревнованиями. Основная цель — всегда становиться лучше, становиться более классным боксёром. Ошибки всегда есть, надо работать. Когда нет ошибок, то ты выходишь и за 10 секунд… Как Майк Тайсон на пике выходил и заканчивал поединки. И там уже неважно, чьи рефери и судьи.

— Большинство болельщиков радуется победам, но есть, грубо говоря, хейтеры, которые говорят, что это чемпионат СНГ или СССР, что не было американцев, топовых кубинцев. Что бы ты им ответил?

— Ну, сильнейшие были все. И кубинцы тоже были. Команда Узбекистана на Олимпиаде взяла пять-семь золотых медалей, сюда приехали – и только третьи. Казахи тоже сильнейшие. В каких-то весах приехали не первые номера, а вторые, но это не значит, что они какие-то слабые. Где-то второй номер может даже лучше выступить. И всё равно мы доказываем, что в СНГ бокс, любительский точно, самый сильный. В этой формуле боя «три по три» все с просторов Советского Союза, Узбекистан, Казахстан – все показывают результат всегда. Не бывает международных соревнований, где узбеки, казахи или русские не заняли бы высокие места.

— Что дальше в любительском боксе? Какие планы?

— У меня никогда не было цели стать олимпийским чемпионом, меня к этому не тянуло. Но на этих соревнованиях мне прямо захотелось выиграть олимпийскую медаль, олимпийское золото. И там точно будут американцы и остальные, хочу доказать, что русские самые сильные, лучшие.

Вячеслав Рогозин Фото: Федерация бокса России

— У тебя стиль профессионального боксёра. Кто тебе нравится в профи? Может, есть для тебя пример или ты бы хотел с кем-то подраться?

— Сейчас у меня есть мечта подраться с Джесси Родригесом. Однако сейчас смотрю на него, и пока я не готов, конечно. Нужно много боёв, много опыта набраться. Но это прямо моя цель. Он тоже молодец, и, если даст бог, мы встретимся.

— Есть планы по дебюту в профи? Какие-то намётки?

— На самом деле, можно уже начинать в профи. Сейчас всё обдумать, обсудить с тренером, с командой. На следующий год не будет ни чемпионата мира, ни Олимпиады. Есть время начать профессиональную карьеру. Попробовать, провести пару поединков, присмотреться.

— Ты харизматичный парень. Какая музыка тебе нравится? Я фанател в твоём возрасте по Тупаку Шакуру, а у тебя кумиры музыкальные есть?

— Я тоже слушаю хип-хоп, но больше всего нравится 50 Cent. У него красивые строчки, он хорошо рифмует. Бывает, перевожу с английского, и до мурашек прямо. Сначала мне просто звучание нравилось, я так и выучил английский, смотрел тексты, потому что было интересно. Понятно, что 90% рэпа там от нашего не отличается, наши просто переводят (смеётся), а так бывают иногда эти 10%, которые до мурашек. Даже переслушиваю моменты. Особенно если соревнования – музыка и вообще всё по-другому чувствуются. Вот они только закончились, а уже хочется вернуться в боевое состояние, испытывать этот мандраж.

— Ты сказал, что у тебя очень глубокая связь с Ярославлем. Любишь этот город? Хотел бы там жить дальше?

— Я люблю этот город, но понимаю, что для прогресса придётся уехать. И сейчас тяжело сказать, что я там живу, потому что бо́льшую часть где-то на сборах. Но всегда люблю вернуться, погулять, наша набережная мне нравится. Особенно когда долго не бываю, гуляю как в первый раз, могу где-то заблудиться. Бывает ли, что скучаю? Да-да, там нравится очень. Иногда, если нечего делать, могу выйти, знаю, что кого-нибудь встречу, скажут: «Привет, чемпион!» Приятно становится.

— Отмечал победу «Локомотива» в Кубке Гагарина?

— Нет, не отмечал, потому что была подготовка. Я особо не слежу за хоккеем, однако за этим достижением, конечно, [следил]. Это не только хоккейное достижение, но и гордость нашего города. И то, что вернулись после такой катастрофы и собрали сильнейшую команду, доказывает, что это не случайность и в Ярославле очень развит хоккей, его очень любят и ценят. Он тут будет прогрессировать.

— Кем бы стал, если бы не бокс?

— В ММА, наверное, пошёл бы. Смотрю тоже, слежу, но не хотел бы, чтобы меня забороли, локтями избили. В детстве занимался кудо восемь лет. По правилам это были чистые ММА, однако борьба по времени ограничена. Потом там поменялись правила, стали более мягкими. Когда первый раз вышел, меня нормально кидали тоже.

Вячеслав Рогозин Фото: Федерация бокса России

— Есть любимый боец в ММА?

— Сейчас мне нравится Илия Топурия. Джон Джонс ещё, его интеллект, как он во всех позициях пытается наносить урон. И я сам тоже даже в клинче стараюсь бить.

— Последний вопрос. Как выглядит идеальный отдых серебряного призёра чемпионата мира?

— Просто чемпиона мира (смеётся). Сейчас просто хочется домой, встретиться с родными. Наши родители за нас больше переживают, пока мы там в потоке, боксируем. Они переживают, молятся, всё, что могут, делают. Хочется встретиться со всеми родными, с друзьями. У меня второй тренер тоже дома, с ним хочется встретиться. Пока со всеми встречусь, уже всё – отдых закончится, надо будет тренироваться. Мотивация всё равно присутствует.