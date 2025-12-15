Как скинуть 120 кг и побить рекорд UFC. История Стивена Асплунда

В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC on ESPN 73 — последний ивент уходящего года. В рамках события в промоушене дебютировал тяжеловес Стивен Асплунд, соперником которого стал Шон Шараф. На первый взгляд ничем не примечательный поединок из предварительного карда, но если вы смотрели бой Асплунда на Претендентской серии Даны Уайта и если вы в принципе его видели, то он вам запомнился.

Во-первых, у Стивена запоминающаяся внешность: обвисшие бока и грудь, как будто кожи слишком много. Всё из-за того, что Асплунд весил около 240 кг, однако в итоге собрался, сбросил вес вдвое и теперь с небольшим запасом укладывается в лимит тяжёлого веса. Правда, прошлая жизнь отразилась на внешнем виде, но, например, у Халила Раунтри, который тоже в юности сильно набрал вес, таких последствий не видно.

Во-вторых, Асплунд ещё тогда, на DWCS, запомнился своим выступлением — вышел на коротком уведомлении и снёс своего соперника Энтони Гуарасио за 16 секунд. А потом выдал яркое интервью, обратившись к боссу UFC: «Дана, я просто жирный парень, который готов зарубиться с любым бойцом в любом месте, мне просто плевать. Пожалуйста, подпишите меня, я сделаю всё что угодно. Дана, я пососу твои пальцы на ногах!»

Стивен Асплунд Фото: Getty Images/кадр из видео

После таких перформансов было сложно остаться незамеченным. И в самом бою с Шарафом Асплунд выглядел здорово (забавно, что Шараф когда-то был полусредневесом), постоянно шёл вперёд, охотился за финишем и вообще не останавливался. Ещё до боя Стивен говорил, что его «мотор рассчитан на больший вес», так что с выносливостью проблем не будет. Так и вышло — за неполные два раунда Асплунд побил ряд рекордов UFC в тяжёлом весе: нанёс 170 акцентированных ударов (наибольшее количество в трёхраундовых боях и второе место с учётом пятираундовых поединков, отстал от Даниэля Кормье на 11 ударов), нанёс 99 точных акцентированных ударов за раунд (рекорд дивизиона) и выбросил 155 акцентированных ударов за раунд. Это высочайший темп.

Не сказать, что к концу второго раунда Асплунд порхал — нет, он тоже замедлился, однако всё равно бил без остановки. Это отличное кардио, такой темп и давление зачастую не держат даже в лёгких весах. А тяжеловесов и вовсе регулярно критикуют за вязкие и тягучие бои. Асплунд после боя тоже отметил своё превосходство по кардио: «Для меня большая честь, что моё дебютное выступление было именно таким, это просто невероятно. Я говорю всем в этом дивизионе, у меня такая выносливость, что вас всех просто стошнит. Раньше я весил 238 кг. У меня была выносливость тогда, у меня есть выносливость и сейчас. Я готов блистать».

Стивен Асплунд Фото: Из личного архива Стивена Асплунда

В итоге заслуженный бонус по $ 50 тыс. парням за лучший бой вечера и седьмая победа в карьере Асплунда — теперь у него 7-1, шесть финишей и место в UFC. Ещё несколько лет назад Стивен даже не мог мечтать о таком, а теперь его жизнь полностью изменилась. Но как Асплунд вообще умудрился дойти до жизни с таким огромным весом и как с этим справился?

Стивен родился в спортивной семье и с детства увлекался смешанными единоборствами. Неудивительно, если учитывать, что отец тоже выступал в ММА, сколотил рекорд 17-12 и даже заглядывал в Bellator. Асплунд-старший тоже бился в тяжёлом весе. Однако даже при таких вводных Стивен набрал больше 200 кг. По его словам, во всём виноваты бешеный аппетит и умение мамы вкусно готовить. Разумеется, наступил момент, когда увлечение вкусной едой вышло из-под контроля и Асплунд порой набирал в магазине по 12 пачек печенья и 36 банок газировки. А когда Стивен съехал от родителей, то дело усугубилось.

Стивен Асплунд в детстве Фото: Из личного архива Стивена Асплунда

Потом к этому добавилась депрессия: «В 19 я пережил тяжёлое расставание. Мы были вместе четыре года, а после разрыва я впал в депрессию – это мои первые серьёзные отношения. Я ничем не занимался, не имел цели в жизни, остался без ориентира».

В 2020 году Асплунд взялся за себя, начал тренироваться и сбрасывать вес благодаря нагрузкам и интервальному голоданию. Помогал ему Дерек Гетцель, тренер, знавший отца Стивена и каким-то образом разглядевший в Асплунде потенциал бойца, который тот надёжно прятал за лишним весом. Позже спортсмен вспоминал: «Борьба, процесс, цель — я верю, что это дало мне новую жизнь. Я бы не дожил до своего нынешнего возраста, если бы продолжал идти по старому пути».

В 2022 году Асплунд дебютировал в любителях и за год сколотил там шесть побед. Стивен не только привёл себя в порядок в плане физической формы, но и сумел побороть неуверенность и ненависть к себе. В том числе из-за желания порадовать отца и изменить свою жизнь. В ноябре 2023 года Асплунд дебютировал в профессионалах и почти за два года добрался до UFC, одержав шесть побед при одном поражении. После яркого дебюта в UFC Стивен выдал яркую и мотивирующую речь.

Стивен Асплунд из UFC Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«Я довольно эмоциональный парень. Вы уже поняли, что я был очень толстым и надо мной за это издевались всю мою жизнь. И я просто хотел, чтобы каждый ребёнок, который это смотрит, каждый ребёнок, над которым издеваются, каждый ребёнок, который думает, что он недостаточно хорош для чего-то, понял, что он достоин всего и ему не должно быть стыдно из-за того, как он выглядит, из-за его тела. Я отлично понимаю, что выгляжу отвратительно. И, конечно, огромное количество людей захочет написать про меня какую-то чушь. Но, послушайте, просто будьте уверены в себе».

Возможно, Асплунд не заберётся на самую вершину в UFC, но он ярко дерётся и ярко говорит. Следите за Стивеном.