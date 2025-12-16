Перезагрузка Тима Цзю. Старший сын Кости встретится с американским нокаутёром

В Австралии состоится вечер профессионального бокса. В главном карде турнира в ринг вернётся старший сын Кости Цзю – Тим Цзю, которому предстоит поединок против непобеждённого американца Энтони Веласкеса.

Дата и время турнира с главным боем Тим Цзю – Энтони Веласкес

Турнир пройдёт 17 декабря на арене «TikTok Entertainment Centre» в Сиднее. Его начало запланировано на 11:00 мск. Поединок Цзю и Веласкеса начнётся не раньше 14:00.

Для Тима Цзю это будет во многом определяющий бой. В июле 2025 года он предпринял очередную попытку вернуть титул чемпиона мира, однако в одностороннем реванше проиграл долговязому Себастьяну Фундоре. Для некогда непобеждённого чемпиона мира в первом среднем весе это было третье поражение в четырёх последних поединках: ранее Тим уступил всё тому же Фундоре и российскому боксёру Бахраму Муртазалиеву.

Конечно, когда идёт такая провальная серия, необходимо что-то менять, предпринимать какие-то шаги. И Цзю пошёл на крайние меры. После поражения от Фундоры Тим взял паузу, а затем объявил, что в его команде грядут перемены.

Тим Цзю – Себастьян Фундора Фото: Ethan Miller/Getty Images

«После последнего боя у меня было время подумать, и я всё ещё чувствую огонь внутри себя. Я верю, что следующая часть моего путешествия будет лучшей. Это более взрослая, более умная, более терпеливая версия Тима Цзю. Чтобы добраться до следующего уровня, я решил внести изменения в свою команду, добавить несколько новых лиц, которые поддержат меня в следующей главе. Я вскоре раскрою больше деталей. Но мне хотелось бы, чтобы мои поклонники сначала узнали об этом от меня. Лучшее впереди», — сказал Тим Цзю.

Тим сменил тренеров Игоря Голубева и Дэйва Баркера, катмена Марка Гэмбина и врача Билла Анселина – тех людей, которые давно были в его команде. А вот работать с Цзю начали менеджеры Дарси Эллис и Майк Альтамура и тренер Джефф Фенек. Ко всем этим переменам Цзю добавил смену локации и готовился к предстоящему поединку с Веласкесом в США, где у него никак не получается успешно проводить бои. Но само противостояние с Энтони всё же пройдёт в Австралии – там, где Тим чувствует себя прекрасно, где является настоящей звездой и где ни разу ещё не проигрывал.

В соперниках у Тима оказался американец Энтони Веласкес. И тактика новой команды Цзю очень похожа на то, что делала его прежняя команда. Очевидно, что Тиму необходимо перезагрузиться, выйти на победную серию, снизить уровень оппозиции. Но не сильно, чтобы не пропадать с радаров и не скатываться к боям с ноунеймами. Поэтому Веласкес отлично подходит на роль нового соперника для Тима. У Энтони практически идеальный рекорд – 18 побед и один ничейный поединок, при этом 15 побед он одержал нокаутами. В случае успеха Цзю это можно будет подать как победу над американским нокаутёром – вполне неплохой повод для громкого возвращения. При этом у Веласкеса, как и ранее у Джозефа Спенсера, выбранного для «перезагрузки» Тима, не было серьёзной оппозиции, а свой рекорд он во многом набил на джорнименах и парнях, о которых мало кто знает. Так что для Цзю это действительно отличный вариант, чтобы в очередной раз заявить о себе и напомнить о своём имени мировой элите.

Прямая трансляция турнира с боем Тим Цзю – Энтони Веласкес

Прямой эфир турнира, на котором выступит старший сын Кости Цзю, организует компания FOX Sports Australia. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет о главных событиях турнира.

Полный кард турнира с главным боем Тим Цзю – Энтони Веласкес

Тим Цзю – Энтони Веласкес;

Сэм Гудман – Тайлер Близзард;

Каллум Питерс – Коди Бикин;

Коэн Мазудье – Доминик Малинаро;

Джейсон Фосетт – Марко Ромеро;

Ахмад Реда – Уэйн Телепе;

Пауло Аокусо – Шухрат Абдуллаев;

Исайяс Сетте – Кия Спаркс.

Прогноз на бой Тим Цзю – Энтони Веласкес

Тим подходит к поединку в статусе фаворита. Смена тренера и окружающей обстановки благоприятно повлияла на Цзю в ментальном плане, и он уверен в успехе в предстоящем бою.

«Раньше я никогда не планировал свои действия в ринге, полагаясь только на талант, атлетизм и интуицию. Я выходил на бой неготовым, дрался на эмоциях, с желанием нокаутировать соперника. Сейчас стремлюсь быть умнее: с новым тренером мы применяем научный подход. Если раньше я выкладывался на 100% просто в спаррингах, то теперь чувствую себя иначе — будто перестал быть быком и стал матадором. Конечно, смена тренера была волнительно, особенно впервые с восьми лет. Я не сразу понимал, как всё будет происходить, и задавался вопросом, правильно ли поступаю. Но тренировки в Майами мне понравились, я чувствовал себя на своём месте. Мы уделили особое внимание моей защите, и теперь я обороняюсь значительно лучше. Во время лагеря понял, что я не просто хороший боксер — я отличный боксер. Когда рядом со мной ставили просто хороших, они выглядели слабо. Найдя правильный ритм и настрой, я смогу создать серьёзные проблемы любому сопернику», — приводит слова Цзю Fox Sports.

Но, конечно, Веласкес с этим не согласен.

«Мне плевать, что Тим сменил команду перед боем со мной. Я беспокоюсь только насчёт себя и своего выступления. И оно завершится тем, что судья поднимет вверх мою руку», — приводит слова Веласкеса издание Fox Sports.