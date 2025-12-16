Трагедия на Амазонке. Любимец российских фанатов MMA погиб в реке

Джеронимо дос Сантос – харизматичный и очень мощный боец. Был. 14 декабря Мондрагона не стало. К сожалению, трагичные история из мира смешанных единоборств прилетают достаточно часто. Грустно то, что совсем недавно дос Сантос выходил и бился. Причём очень часто боец выступал в России. А теперь стало известно, что боец погиб. Причём трагедия сопровождается очень странными подробностями.

14 декабря ранним утром Мондрагон с подругой отправился на реку Риу-Негру, являющуюся крупнейшим левым притоком Амазонки. Он вошёл в воду несколько раз закричал о помощи и пропал. Спутница забила тревогу, поскольку Джеронимо долго не появлялся на поверхности. Уже днём было принято решение организовать поисково-спасательные работы. Инцидент случился в опасном месте реки, где песчаная коса скрывает глубокий обрыв с сильным круговым течением. Есть вероятность, что именно туда и угодил дос Сантос. К сожалению, оперативные мероприятия результата не принесли. Поэтому стало понятно, что рассчитывать на положительный исход очень сложно.

А 15 декабря водолазы нашли тело 45-летнего экс-бойца. Оно застряло под камнями на дне реки. К сожалению, таким трагическим образом оборвалась жизнь бразильца. Остаётся загадкой, почему Мондрагон выбрал для купания такое опасное место. А всё потому, что подруга дос Сантоса и его семья сообщили – он не умел плавать. А значит, должен был всегда находиться близко к мелководью. Более того, мэрия неоднократно заявляла об опасности этого места. Но всё-таки Джеронимо выбрал именно его. Теперь следствие придерживается версии, что экс-боец угодил в эту «ловушку» и просто не смог выбраться.

ДЖЕРОНИМО ДОС САНТОС Фото: BKFC

Мондрагон провёл на профессиональном уровне 70 поединков. И 44 из них завершил своими победами. Попробовал свои силы Джеронимо и в боксе, и в кула́чке. Примечательно, что случилось это совсем недавно – в апреле 2025 года. И тогда дос Сантос в брутальном стиле нокаутировал Алексея Олейника. Мондрагон вообще был тесно связан с Россией. Он выступал во многих топовых лигах – ACA, RCC. Более того, оппозиция всегда была на уровне. Достаточно просто перечислить фамилии: Олег Попов, Иван Штырков, Александр Емельяненко, Сергей Харитонов, Виталий Минаков, Вячеслав Дацик.

А главное, в России дос Сантоса действительно любили. И он отвечал взаимностью. Парень всегда приезжал и закатывал яркие пресс-конференции, а затем – зубодробительные бои. Достаточно вспомнить, как колоритно выглядели соперники перед боем Мондрагона с Дациком. А его слова про страну надолго запали в душу всем фанатам: «Для меня Россия — любовь. Ко мне здесь отлично относятся. Говоря про самый памятный поединок с российскими бойцами, вспомню встречу с Иваном Штырковым. И запомнилась она не из‑за того, что это моя единственная ничья в карьере. Тогда я был в лучшей своей форме».

ДЖЕРОНИМО ДОС САНТОС Фото: RCC MMA

К сожалению, жизнь экс-бойца прервалась трагическим образом. Мондрагон славился оптимизмом и любовью к своему делу. Но очень часто подвергал себя опасности, подставлял голову под тяжелейшие удары. В итоге дос Сантос не смог совладать с жестокой стихией. Весь бойцовский мир скорбит, промоутеры, бойцы и лиги выражают свои соболезнования. Покойся с миром, Мондрагон!