Лучший момент для Немкова. Бой с Нганну впервые стал реальностью

На прошлой неделе в Лионе состоялся турнир PFL Champions Series, хедлайнером которого стали тяжеловесы Вадим Немков и Ренан Феррейра. На кону в этом поединке стоял полноценный пояс чемпиона организации. Немков обещал, что планирует в этом поединке бороться, и не солгал: быстрый перевод, несколько минут работы в партере — и вот громадный Феррейра уже стучит от ручного треугольника.

Закрепив пояс на талии, Немков в очередной раз вызвал на бой Фрэнсиса Нганну: «Что дальше? Я буду драться с любым, кого предложит организация. Я готов к любому вызову. Но я хотел бы драться с Фрэнсисом». Вообще, Вадим и раньше выражал желание подраться с Нганну — и в отдельных интервью, и после побед, когда ему давали микрофон в клетке. Но сам камерунец желанием не горел и в прошлом году даже отказался от того, чтобы Немков страховал его бой с Феррейрой. А на этот раз он ответил на вызов: «Я был готов уже долгое время. Скоро увидимся».

Что могло заставить Нганну изменить мнение? В первую очередь это контрактные обязательства перед PFL. С мая 2023 года, когда Фрэнсис подписался в промоушен, он провёл всего один бой по правилам ММА. А не так давно камерунец прямо сказал, что его контракт подходит к концу: «Думаю, мой следующий бой будет по ММА, потому что мы уже очень близки к завершению контракта с PFL. Они должны дать мне бой».

Фрэнсис Нганну в PFL Фото: PFL

Кроме того, Нганну отметил, что хочет (и успевает) попасть на турнир UFC в Белом доме, чтобы подраться там с Джоном Джонсом. Турнир в Белом доме запланирован на июнь 2026 года, так что мы можем предположить, что контракт Фрэнсиса истекает весной, возможно, ближе к маю. А ещё становится ясно, что Хищник не может просто отсидеться в тени и переждать, пока срок соглашения истечёт — ему нужно подраться. Глава PFL Джон Мартин тоже уже заявил, что у Нганну будет бой: «У Фрэнсиса остался один поединок по контракту, и я с нетерпением жду, когда мы устроим ему действительно особенный бой. Так что вы увидите его в бою в 2026 году. После этого нам нужно будет поговорить с Фрэнсисом о его будущем. Ему 39 лет, и я не знаю, как долго он хочет продолжать карьеру. Я не знаю, есть ли у него дальнейшие амбиции в MMA или он хочет вернуться в бокс. Он стал потрясающим послом для нас в нашем африканском проекте, где он развивает спорт на континенте. Он оказал там огромное влияние, и мы ценим всё, что Фрэнсис сделал для нас в этом направлении. Я бы хотел продолжать работать с ним в этом направлении в будущем».

В мире в принципе не так много тяжей, с которыми можно устроить для Нганну «особенный поединок», а в ростере PFL их нет в принципе. Мы же не считаем особенным бой с Олегом Поповым, Денисом Гольцовым, Александром Романовым или Родриго Насименто? А это всё ребята, которые бились в полуфиналах и финалах Гран-при PFL последних лет. Выделяются на общем фоне только два человека — Ренан Феррейра и Вадим Немков. Первого уже устранили из этой гонки, к тому же бразилец уже проигрывал Нганну и не сделал ничего, чтобы заслужить реванш. Вот и выходит, что наступил идеальный момент для Немкова, чтобы заполучить в соперники Фрэнсиса.

За выбор Немкова для боя с Нганну говорят и достижения россиянина. Доминирующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе с четырьмя защитами пояса, не проигрывает почти 10 лет (14 побед и 1 NC), перебил за это время всех топов своей лиги, после перехода в тяжёлый вес побеждал только финишами и, как и Нганну, удосрочил Ренана Феррейру в первом раунде. Плюс где-то рядом всегда есть имя Фёдора Емельяненко, что хотя бы частично компенсирует слабоватую медийку Вадима. Всего этого бэкграунда вполне достаточно для того, чтобы быть достойным вариантом для боя с главной звездой лиги.

Вадим Немков Фото: PFL

Абсолютно точно, что сейчас бой Нганну — Немков реальнее, чем когда-либо. Возможно, в ближайшие месяцы последует большой анонс, Фёдор Емельяненко уже сообщил, что разговор о бое зашёл и в PFL хотят организовать поединок. Теперь главное, чтобы Вадим был готов принять поединок. Из боя с Феррейрой он вышел, как кажется, без серьёзных травм, так что помешать ничего не должно.