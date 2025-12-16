У Джошуа — сложная миссия. Превратить шоу в крутой бокс

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В главном событии вечера пройдёт поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4).

Изначально американец должен был встретиться с соотечественником Джервонтой Дэвисом. Но в итоге Танк не сможет выступить из-за проблем с законом. Вместо него в ринг выйдет суперзвёздный британец. Естественно, особый интерес привлекает то обстоятельство, что поединок будет носить статус профессионального. Эй Джей вновь будет защищать честь джентльменского вида спорта.

Стоит отметить, что Энтони – очевидный фаворит противостояния. Однажды он уже пробовал свои силы против Фрэнсиса Нганну, который перебрался в профессиональный бокс из смешанных единоборств. И тогда всё получилось максимально прозаично. С первого же раунда Эй Джей начал ронять соперника. А во втором брутально отправил в нокаут . Теперь же Джошуа оказался в ещё более сложной ситуации. Он возвращается в ринг после жёсткого поражения от Даниэля Дюбуа. И американцу нужно побеждать максимально убедительно, чтобы вновь приковать к себе внимание фанатов и промоутеров. Однако вокруг самого поединка происходит какой-то фарс.

Джейк рассказывает всем про свои многомиллионные гонорары. Но ведёт себя так, будто не готовится ни к чему важному. Раздаёт пафосные интервью, задевает Джошуа и пытается обесценить его олимпийские (!) заслуги . Достаточно просто посмотреть, как Пол вёл себя во время стердауна. Он встал на цыпочки, чтобы казаться одинакового роста с соперником. А ещё просил оператора не опускать камеру, чтобы в кадре не были видны ноги. Разве можно проводить серьёзный стердаун в такой ситуации? Напомним, речь идёт про олимпийского чемпиона по боксу и человека, который сражался за самые статусные пояса на профессиональном уровне. Однако пока Пол старательно превращает это всё в развлечение для себя любимого.

ДЖЕЙК ПОЛ Фото: Sarah Stier/Getty Images

Джейк в последнее время решил превзойти самого себя. Кажется, даже перед боем с Майком Тайсоном он не вёл себя так эпатажно. А пощёчина от Железного во время стердауна вообще не была похожа на постановочный момент. Всё смотрелось намного реальнее. Теперь же подготовка выглядит как красивое представление от Пола. Яркое, красочное, но… картонное . И вообще не кажется, что поединок получится настоящим. Некоторые эксперты откровенно говорят о договорном характере. Например, об этом заявил экс-чемпион мира ирландец Барри Макгиган: «Трудно поверить, что у них нет какого-нибудь соглашения. Как Джошуа может соревноваться с этим парнем? Взгляните трезво. Посмотрите, что Джошуа сделал с Фрэнсисом Нганну – гигантом, сложенным как танк. Нганну прошёл 10 раундов с Тайсоном Фьюри. И Джошуа разломал его за пару раундов. Если Джошуа чисто попадёт, в нужное место, он может сломать ему челюсть, наглухо нокаутировать».

И Джейк действительно провоцирует Энтони. Буквально намекает на то, что в ринге Джошуа должен превратиться в хищника, монстра. Чего стоит только приглашение в тренировочный лагерь Дюбуа. Да, того самого соперника, который в предыдущем поединке буквально уничтожил Эй Джея. Рискованный ход, «красная тряпка» для быка. И у Энтони будет реальная возможность отыграться на блогере в ринге. Возможно, именно по этой причине он ведёт себя достаточно осторожно и спокойно. Никаких резких высказываний или движений Джошуа не делает, говорит только об уважении и желании подготовиться максимально качественно.

Энтони Джошуа бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе «Я пришёл в спортзал в 18 лет и через три года стал одним из лучших в мире. Новые таланты появляются буквально из ниоткуда, со всех сторон, и Джейк — это новый восходящий талант…»

У Джошуа будет прекрасная возможность заставить Джейка замолчать. Все прекрасно помнят, как сильно ударило по моральному состоянию Нганну то самое поражение в поединке с Эй Джеем. Он стал намного более замкнутым и «тихим». Правда, со временем всё-таки раскрылся. Но сначала действительно был выбит из колеи. Теперь Джошуа может провести по тому же пути и Джейка . Многие кровожадно ждут, что профессиональный боксёр проучит дерзкого блогера. И заставит уважать джентльменский вид спорта ещё сильнее. Но выглядит всё это странно.

Есть информация, пусть и непроверенная, что бой Пола и Тайсона был договорным. И именно поэтому он прошёл всю дистанцию. Будет очень обидно, если в поединке Джейка и Энтони случится похожая история. Например, в контрактах парней прописано обязательство, что поединок продлится максимальное количество раундов, чтобы развлечь публику. Тогда победит шоу. Но профессиональный бокс окажется в очень сложной ситуации. И вряд ли олимпийский чемпион хочет это допустить.