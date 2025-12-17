Великий боксёр уходит непобеждённым. Кроуфорд завершил карьеру

2025-й год стал для Теренса Кроуфорда прорывным. Американский боксёр на протяжении последних 10 лет был большой звездой профессионального бокса, стабильно входил в топ-10 рейтинга The Ring, но ему не хватало действительно грандиозных противостояний. Эррол Спенс, Шон Портер, Исмаил Мадримов в новом дивизионе — это хорошие победы, но нужно было что-то большее. И арабские шейхи помогли организовать действительно великий по именам бой: Кроуфорд вышел в роли претендента на все пояса самого богатого боксёра планеты — Сауля Альвареса.

И поединок действительно получился великим. Канело хоть и считался фаворитом противостояния, но оказался вчистую переигран Кроуфордом. Американец, несмотря на резкий набор массы для боя, был намного быстрее и техничнее своего оппонента. Нокаутировать Альвареса, конечно, не удалось, однако в целом Теренс тотально доминировал в ринге и заслуженно забрал победу. И стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, добавив четыре пояса к своей и без того солидной коллекции трофеев. Неудивительно, что следом Кроуфорд возглавил рейтинг The Ring и получил массу предложений — одно другого лучше.

Теперь подраться с Теренсом захотели вообще все. Американец, ставший самым популярным спортсменом 2025 года по запросам в интернете, в одно мгновение превратился в мировую суперзвезду. Но Кроуфорд не торопился искать нового соперника. Он ездил по миру, наслаждался вниманием прессы и статусом почётного гостя на самых крупных мероприятиях. Журналисты и эксперты в это время пытались представить, что ждёт Теренса дальше: реванш с Канело, переход в полутяжи ради боя с Биволом или же, наоборот, возвращение в дивизионе поменьше. Однако реальность оказалась намного проще.

Несколько часов назад Кроуфорд официально объявил о завершении карьеры.

«Любой боксёр знает, что этот момент настанет. Я всю жизнь пытался чего-то добиться. Не денег или поясов. Скорее ощущения того, что ты оказываешься прав, даже когда весь мир идёт против тебя. Этот спорт дал мне всё. У меня не было ничего, кроме пары перчаток, а теперь есть всё. Но время пришло.

Спасибо моим соперникам, которые заставили меня подняться туда, куда я и не думал подняться. Фанатам, которые верили в меня, когда не должны были верить. Вы помогли сделать мой путь таким, которым я буду гордиться всю жизнь. Моим хейтерам тоже спасибо, потому что без вас, без желания доказать, что вы неправы, я бы тоже не поднялся так высоко. Я ухожу из спорта не потому, что мне надоело сражаться, а потому, что я выиграл иную битву. Ту, в которой уходишь на своих условиях», — сказал Кроуфорд в видео.

Теренс Кроуфорд Фото: Steve Marcus/Getty Images

Теренс на протяжении всей своей карьеры казался максимально умным и расчётливым боксёром. И его решение завершить спортивный путь именно сейчас — очередное умное решение. Можно пересчитать по пальцам одной руки великих боксёров, которые смогли вовремя повесить перчатки на гвоздь. Мистер Кроуфорд, мы будем скучать.