Бой Тим Цзю — Энтони Веласкес, бокс 17 декабря 2025 года — прямая онлайн-трансляция, эфир, лайв, где смотреть

Тим Цзю — Энтони Веласкес: перезагрузка экс-чемпиона. Вернётся ли сын Кости другим? LIVE
Яхья Гасанов
Тим Цзю — Энтони Веласкес
Первый бой «обновлённого» Тимофея.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

17 декабря на арене «TikTok Entertainment Centre» в Сиднее, Австралия, пройдёт вечер профессионального бокса. Главным событием вечера станет поединок бывшего чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO Тимофея Цзю (25-3) против непобеждённого американца Энтони Веласкеса (18-0-1).

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю — Энтони Веласкес
17 декабря 2025, среда. 14:00 МСК
Тим Цзю
Не началось
Энтони Веласкес

Для Цзю это первый бой после досрочного поражения от Себастьяна Фундоры. Уступив американцу, Тим сменил команду и надеется, что такая перезагрузка поможет ему вернуться в гонку за поясами. Для начала нужно справиться с Веласкесом, который, несмотря на идеальный рекорд, с оппозицией такого уровня ещё не сталкивался.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Сможет ли Тимофей снова подняться на вершину?
Тим Цзю возвращается в Австралию. Конец титульным амбициям?
Где смотреть турнир с главным боем Тим Цзю — Энтони Веласкес Дата и время турнира с главным боем Тим Цзю — Энтони Веласкес Полный кард турнира с главным боем Тим Цзю — Энтони Веласкес
Live Яхья Гасанов

⚖️ Цзю и Веласкес сделали вес

Состоялась церемония официального взвешивания 31-летнего бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе австралийца российского происхождения Тимофея Цзю и 29-летнего непобеждённого американца Энтони Веласкеса.

Тимофей показал на весах 70,82 кг, а Энтони — 71,04 кг. Затем боксёры провели битву взглядов.

09:49 Яхья Гасанов

😈Веласкес: плевать, что Тим сменил команду перед боем со мной

«Мне плевать, что Тим сменил команду перед боем со мной. Я беспокоюсь только насчёт себя и своего выступления. И оно завершится тем, что судья поднимет вверх мою руку», — приводит слова Веласкеса издание Fox Sports.

09:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Тим Цзю — Энтони Веласкес

Прямой эфир турнира, на котором выступит старший сын Кости Цзю, организует компания FOX Sports Australia. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет о главных событиях турнира.

09:48 Яхья Гасанов

😌 Цзю обратился к фанатам после неудачной серии поединков

«Мне хочется сделать официальное заявление до того, как это станет достоянием общественности. У меня было время подумать после последнего боя, у меня всё ещё есть огонь внутри. Я уверен, что следующая часть моего путешествия будет лучшей. Это более взрослая, более умная, более терпеливая версия Тима Цзю.

Я хочу внести изменения в свою команду, добавить в неё несколько новых лиц, чтобы меня поддержали в своей следующей главе. Я вскоре раскрою больше деталей. Но мне хотелось бы, чтобы мои поклонники сначала узнали об этом от меня. Всё лучшее впереди», — написал Тим Цзю в своих социальных сетях.

09:48 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Тим Цзю — Энтони Веласкес

Турнир пройдёт 17 декабря на арене «TikTok Entertainment Centre» в Сиднее, Австралия. Его начало запланировано на 11:00 мск. Поединок Цзю и Веласкеса начнётся не раньше 14:00.

09:47 Яхья Гасанов

🤔 Тим Цзю — о поражениях: теперь люди будут списывать меня со счетов

«Я был на дне. Я потерпел крах и сгорел. И я знаю, что теперь люди будут списывать меня со счетов. Люди будут всякое говорить… Но я в порядке. Потому что я понимаю, что для серьёзных перемен, к которым я стремлюсь, требуется куча мелких изменений», — приводит слова Цзю издание FOX Sports Australia.

09:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Тим Цзю — Энтони Веласкес

  • Тим Цзю – Энтони Веласкес;
  • Сэм Гудман – Тайлер Близзард;
  • Каллум Питерс – Коди Бикин;
  • Коэн Мазудье – Доминик Малинаро;
  • Джейсон Фосетт – Марко Ромеро;
  • Ахмад Реда – Уэйн Телепе;
  • Пауло Аокусо – Шухрат Абдуллаев;
  • Исайяс Сетте – Кия Спаркс.
