Тим Цзю — Энтони Веласкес: перезагрузка экс-чемпиона. Вернётся ли сын Кости другим? LIVE

17 декабря на арене «TikTok Entertainment Centre» в Сиднее, Австралия, пройдёт вечер профессионального бокса. Главным событием вечера станет поединок бывшего чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO Тимофея Цзю (25-3) против непобеждённого американца Энтони Веласкеса (18-0-1).

Для Цзю это первый бой после досрочного поражения от Себастьяна Фундоры. Уступив американцу, Тим сменил команду и надеется, что такая перезагрузка поможет ему вернуться в гонку за поясами. Для начала нужно справиться с Веласкесом, который, несмотря на идеальный рекорд, с оппозицией такого уровня ещё не сталкивался.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.