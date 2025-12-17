«Российская школа бокса – самая сильная, 100%». Интервью с новым чемпионом мира

На прошлой неделе в Дубае завершился чемпионат мира по боксу, на котором ярче всех блистала сборная России — семь золотых медалей в 13 весовых категориях. Историческое достижение, которое сложно будет перекрыть. Одним из героев турнира стал Илья Попов, завоевавший золото в весовой категории до 63,5 кг. На пути к победе 25-летний боксёр одержал шесть побед, в том числе прошёл крепкого казахстанца Ертугана Зейнуллинова и одолел в решающем бою Омара Ливазу из Кыргызстана.

В интервью «Чемпионату» Попов рассказал об эмоциях и опустошении после победы, объяснил слова после победы в полуфинале, которые вызвали недовольство у казахстанских болельщиков, и назвал самый трудный бой на турнире. Также Илья ответил на вопросы о планах в профессиональном и любительском боксе, а ещё рассказал, чья боксёрская школа лучшая в мире.

— Какие эмоции? Удалось после финала заснуть?

— Ночь была тяжеловата. Всегда после таких решающих боёв очень сложно заснуть, потому что находишься в напряжении, в неосознанности, что вообще происходит. Ночь прошла, утро вечера мудренее, я принял, что я чемпион мира, осознал это. Конечно, очень приятно, очень ценно. Это звание уже на всю жизнь.

— Есть какое-то опустошение после того, как сложная работа закончилась?

— Конечно. Самочувствие такое, что сейчас упадок сил, хочу спать. Но это приятное опустошение, которое приносит только радость.

— Кому первому позвонил после победы?

— Первым делом позвонил жене, потом родителям. Самым близким людям своим.

Илья Попов Фото: Федерация бокса России

— Какой бой получился самым трудным? Финал или, может, полуфинал, который вышел напряженным?

— Полуфинал, да, получился наиболее напряжённым, соперник был из Казахстана, достойный парень. Пришлось показывать характер, переламывать ход боя. Поэтому полуфинальный бой отмечу как самый сложный.

— Ты очень много лет в боксе. Часто представлял, как выигрываешь золотую медаль чемпионата мира?

— Я мечтал об этом. Это мечта детства, правда. С пяти лет занимаюсь боксом и всё время думал об этом, а сейчас держу этот пояс и общаюсь с вами.

— Были конкретные планы, когда хотел бы выиграть? Может, в каком-то определённом возрасте?

— Нет, таких планов не было, живём сегодняшним днём. У каждого своё время – и вот наше время пришло.

— Прошёлся по сайтам наших товарищей из Казахстана. У многих были вопросы к твоим словам после полуфинала о том, что пришлось навязывать «грязь» в поединке, чтобы победить. Расскажешь, что имел в виду?

— «Грязь» не в том смысле, что какие-то грязные действия. «Грязь» в хорошем понимании, в боксёрском смысле — навязать драку, навязать свой стиль. Я это имел в виду. Кто меня знает, те видят, что я никогда не занимаюсь какими-то грязными вещами, как, например, ударить некрасиво. Поэтому подразумевал только хороший смысл.

— Есть и наши недовольные болельщики, которые говорят, что это не чемпионат мира, а чемпионат СНГ. Что им можно ответить?

— Хейт всегда будет, поэтому какой может быть ответ? Делай что должно, и будь что будет. Мы делаем свою работу и всё, что от нас зависит. Недоброжелатели будут всегда, это жизнь, для всех хорошим не будешь.

— Ты и в профессионалах выступаешь. Какие планы есть?

— Пока их нет, хочу чуть отдохнуть, прийти в себя, собраться с мыслями. Думаю, со следующего года будет какое-то понимание, от этого и будем плясать.

Илья Попов Фото: Федерация бокса России

— А что дальше в любителях? Будешь участвовать в следующем чемпионате мира, чего хотелось бы добиться? Какие надежды и планы?

— Надежда, что нас допустят до Олимпиады, что будем участвовать в отборочных турнирах, и хотелось бы побоксировать на Олимпийских играх.

— Российская школа бокса сейчас самая сильная в мире?

— Самая сильная, 100%. Российская школа сильная, это было всегда, и мы доказываем это.

— Если возвращаться к профессионалам, то есть какой-нибудь бой мечты? Может, с Джервонтой Дэвисом, Шакуром Стивенсоном?

— Так далеко не загадываю. У меня сейчас всего три боя по профи, будем двигаться, искать возможности, искать себя в профессиональном боксе.

— Есть любимый боксёр или кто-то, на кого равняешься?

— Кумиров себе не создаю. Черпаю что-то из нескольких вариантов, подбираю под себя. А так написано простым языком — не создавай себе кумира, поэтому их нет.