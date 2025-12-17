Перемены пошли на пользу. Тим Цзю переехал небитого американского нокаутёра

В Австралии состоялся вечер профессионального бокса. Возглавил его старший сын Кости Цзю бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю. Он провёл поединок против непобеждённого американского боксёра Энтони Веласкеса.

Для Тима Цзю это был важный поединок и очередная перезагрузка карьеры – на этот раз куда более серьёзная, чем раньше. В июле старший сын Кости Цзю потерпел поражение в реванше от Себастьяна Фундоры — третье в четырёх последних поединках. И эта неудачная серия заставила Тима взглянуть на ситуацию со стороны и решиться на перемены. Цзю распрощался практически со всей старой командой, включая тренеров Игоря Голубева и Дэйва Баркера, катмена Марка Гэмбина и врача Билла Анселина. Более того, Тимофей решил выйти из зоны комфорта и готовиться к поединку в США.

«Я хочу переписать свою жизнь, это интересный период. Я смогу понаблюдать за тем, как всё происходит в США. Планирую встретиться с новыми людьми, выслушать их мнения, потренироваться со свежими партнёрами и тренерами. Меня ждут поездки в Майами, Лас-Вегас и Лос-Анджелес. Посмотрим, где мне понравится больше», — отмечал Тим Цзю.

Первым экзаменом для новой версии Тима стал непобеждённый американский боксёр Энтони Веласкес. Веласкесу 29 лет, он успел набить солидный рекорд из 18 побед и одной ничьей, при этом в 15 случаях он побеждал досрочно. На бумаге – вполне солидный соперник для Цзю. Но нужно сказать, что в карьере Энтони ещё не было больших боёв, свой рекорд он в основном набил на поединках с джорнименами и боксёрами, о которых мало кто знает. Например, в прошлом году он боксировал с Даниэлем Состре с рекордом 13-25-1, что говорит об уровне оппозиции Энтони. Так что для него встреча с Тимом Цзю была большим скачком в карьере.

На старте поединка боксёры обменивались джебами. Тим не форсировал события, присматривался к сопернику, Веласкес много финтил и работал только передней рукой. Цзю же постепенно стал сдваивать джеб, добавлял правый прямой, проверял корпус — действовал разнообразнее американца. В начале второго раунда Тим добавил в агрессии: включил прессинг, хорошо доставал Энтони двойками, хуками, попадал по корпусу. Веласкес по-прежнему довольствовался лишь передней рукой, периодически менял этажи, но был пассивен на фоне Цзю.

В третьем раунде Тим продолжал давление, Веласкес стал больше застаиваться в углах и у канатов, принимая серьёзные серии от Тима. В ход шли апперкоты, плотные боковые, двойки. Энтони же в основном защищался и практически не отвечал Цзю. Местами Веласкес всё-таки пытался поймать Тима хуками, однако защита у бывшего чемпиона мира была на месте. В четвёртом и пятом отрезках картина повторилась: Тим прессинговал, старался зажимать Веласкеса у канатов, разряжался сериями. Энтони начал подключать клинч, но и в нём пропускал апперкоты и боковые. А Цзю здорово переводил атаки с корпуса на голову и обратно — первая половина поединка прошла при подавляющем преимуществе Цзю.

Тим Цзю Фото: Matt King/Getty Images

Вторая половина боя также началась с доминирования Цзю. Тим гонял Веласкеса по рингу, Энтони же лишь изредка отстреливался с дистанции джебом, но в основном принимал удары от Цзю. В шестом раунде у него открылось серьёзное рассечение под глазом, врач внимательно осмотрел Веласкеса, однако разрешил продолжить бой. Энтони стоит отдать должное за стойкость, много пропускал американец, но продолжал стоять на ногах, несмотря на значительный урон. Однако бой и во второй половине был односторонним: Тим полностью владел инициативой и разбирал оппонента.

По итогам 10 раундов Тим одержал уверенную победу на всех судейских карточках — 100-90. Доминирующее возвращение Цзю!