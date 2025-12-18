«Пол бросает из-под задницы, но и Джошуа может «прикурить». Откровенный Сергей Ковалёв

В качестве одного из почётных гостей чемпионата мира по боксу — 2025 присутствовал Сергей Ковалёв — легендарный российский боксёр, экс-обладатель сразу трёх поясов в полутяжёлом весе. Крашер — редкий спикер: уроженец Челябинской области не слишком любит разговаривать с журналистами, особенно когда находится не в духе. Однако на турнире в Дубае Ковалёв был в хорошем настроении, много улыбался и с удовольствием наблюдал за происходящим в ринге. В одной из пауз между боями мы поговорили с Сергеем о самых главных событиях в любительском и профессиональном боксе.

— Сергей, вы совсем недавно завершили карьеру. Как вам на спортивной пенсии, хочется ли вернуться?

— Вернуться не хочется, у меня всё отлично сейчас. Появилось много свободного времени, ну, не то чтобы много, но больше, чем раньше.

— А как вы тратите это свободное время?

— Маму летаю навещаю в Челябинск. Детям время уделяю, правда, сейчас почти две недели уже их не видел, потому что в отъезде. А так в семье нахожусь, с друзьями стараюсь видеться.

Сергей Ковалёв Фото: Петр Ковалев/ТАСС

— Можно представить предложение, ради которого бы вернулись? Например, бой с условным Джейком Полом.

— Сейчас, после долгой паузы…Если бы мне дали возможность нормально потренироваться, то, может быть, рассмотрел бы что-то подобное. Опять же, главное — чтобы дали время на подготовку.

Вот, например, когда я дрался с Сафаром в Саудовской Аравии… (Ковалёв проиграл нокаутом в 10-м раунде. — Прим. «Чемпионата») Тогда я вышел, когда уже давно не боксировал — пару лет. И вышел, как будто в первый раз. Переволновался в день боя. Слишком большая пауза. Если бы это был чисто мой бой, мы бы делали битву взглядов, вот эти встречи перед боем — я бы спокойнее подготовился.

— Чего ждёте от боя Пола и Энтони Джошуа?

— Тут важно, какой будет настрой у Джошуа, насколько он серьёзно настроен. С другой стороны, у Пола тоже есть удар. Да, он его из-под задницы бросает. Но и Джошуа, мы видели, может «прикурить», его можно уронить. Это же его величество бокс, он тем и прекрасен, что его интересно смотреть.

Почему люди деньги платят, чтобы смотреть на бокс? Потому что вживую ты драку вряд ли увидишь. Людям интересно посмотреть, как кто-то друг другу бьёт лицо. Люди готовы платить за это деньги, отсюда и такие серьёзные гонорары.

— Не может быть такого, что бой будет постановочным? Аккуратно поработают. Как в бою Пола с Майком Тайсоном, где, как думают многие, был договорняк.

— Это и был договорняк, так скажу я вам. Слышал, что в контракте там были определённые условия. Если бы Майк Тайсон победил — он бы получил определённую сумму; если бы выиграл нокаутом — другую, ещё меньше. А если проиграет — самую большую сумму. Чьи там деньги? Джейка Пола. Он и заказывает музыку.

— Продолжаете смотреть за топовым боксом или надоело за время карьеры?

— Я не слежу, но если боксируют те, кого я знаю, особенно лично — смотрю, не пропускаю. А так после стольких лет в боксе — мне неинтересно.

— Следите за карьерой Александра Усика? Он хочет драться с Деонтеем Уайлдером.

— Ну, Саня сейчас уже сам выбирает соперников. Таких боксёров, с которыми можно драться, не особо напрягаясь. Усик дошёл до такого уровня.

— Как вам итоги ЧМ-2025, где наша сборная выиграла семь золотых медалей?

— Отлично, отлично. Жаль, конечно, что сейчас бокс разделился: там – один чемпионат мира, там – другой чемпионат, на два мира разделились. Поэтому сейчас такой момент, такое время: надо либо драться «стенка на стенку» (смеётся), либо объединиться, и снова будет большой чемпионат мира.

— Разделение любительского бокса станет потенциальной проблемой для россиян, для молодых боксёров?

— Ну какие проблемы? Посмотрите, какие тут призовые! В бокс зачем идут? За деньгами. Призовые вообще отличные. Поэтому что тут говорить – всё идёт как идёт. Умар Назарович Кремлёв в этом плане молодец, делает большие дела в мире бокса. Ну и так вообще людям помогает.

— Общался с Деонтеем Уайлдером, и он назвал Николая Валуева лучшим профессиональным боксёром в истории российского бокса. А вы бы кого назвали?

— Да фиг знает. Кто у нас сейчас? Бивол и Бетербиев. Два абсолютных чемпиона, которые входят в топ-10 рейтинга The Ring. На себе акцент делать не буду, конечно (смеётся). Права не имею. А так это два наших ведущих боксёра, соревнуются в рейтинге.

— Кстати, Бетербиев как-то говорил мне, что не отдал бы в бокс даже соседских детей, не то что своих. Вы как к этому относитесь?

— Бокс нужен, конечно. Любой мужчина должен позаниматься в своей жизни каким-то единоборством. Просто для того, чтобы стать более уверенным в себе, более ответственным. Приобрести уверенность в себе — это важно. Бокс именно для этого. Про другие виды спорта не могу сказать, потому что ими не занимался. Но бокс — это школа жизни. Где-то ты недоработал, и тебе ринг всё это покажет. Поработал много – и ринг тебя, наоборот, вознаградит.

Но слишком рано ребёнка отдавать в бокс не надо. Лет в 12-13, раньше вряд ли нужно. До этого возраста можно давать какие-то вещи на координацию, прокачивать мышечный скелет.

Слишком рано точно не надо, а то получит в нос — и всё. Я так брата привёл, он на пять лет младше. Привёл его в бокс за собой: он делал отжимания с хлопками, не успел — и клюнул носом. Больше на бокс он не возвращался (смеётся).