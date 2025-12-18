Волков веселится в России. Заборол опаснейшего соперника и ждёт титульник в UFC

В октябре на турнире UFC 321 в Абу-Даби Александр Волков бился в, по сути, претендентском поединке с Жаилтоном Алмейдой. Было очень много грэпплинга, джиу-джитсу и работы в партере в принципе, но за счёт активности даже в позициях снизу Волков одержал победу и закрыл поражение от Сириля Гана. Скорее всего, Драго заслужил долгожданный шанс подраться за титул, однако в тяжёлом весе возникла очередная заминка, и придётся ждать, чем всё закончится у Гана с Томом Аспиналлом.

Волков не теряет времени зря и принял приглашение выступить в Москве на турнире ACBJJ 20, который прошёл 17 декабря. Организаторы постарались, собрали очень приличный кард по именам: Волков, его соперник Евгений Гончаров, Арман Царукян, Мехди Байдулаев, Куат Хамитов, Эдуард Вартанян, Глейсон Тибау, Юсуф Раисов и другие.

Сам Волков объяснил, что получил разрешение от UFC, организаторы сами ему написали в социальных сетях и предложили выступить: «У меня для этого есть менеджер, он общается с UFC, он их спрашивает, они ему говорят, можно или нельзя. Вот он их спросил, они сказали, что можно. Наверное, несколько дней заняло согласование. Мы же получили в прошлом году добро на выступление по грэпплингу. А в этот раз уточнили, что турнир профессиональный. Они быстро достаточно согласовали. Переговоры с АСВ JJ? Они мне написали, я обычно читаю, тем более от больших аккаунтов сообщения вверху выходят. Мы пообщались и договорились. Как долго обсуждали гонорар? Не хотел бы про это подробно говорить, какое-то время пообсуждали, действительно».

Соперника Волкову тоже дали интересного. Евгений Гончаров — бывший чемпион АСА, считается одним из сильнейших (может, и сильнейшим) тяжеловесов, выступающих в России, метит в UFC, а ещё дружит с Сергеем Павловичем, с которым у Волкова уже есть какая-никакая история. Поэтому матч-ап был любопытным, к тому же Волков в последний год тоже активно выступал в турнирах по грэпплингу и джиу-джитсу в США, даже выигрывал там пояса. Схватка с Гончаровым на бумаге выглядела отличной возможностью и в тонусе оставаться, и потренироваться, и заработать.

Волков прилетел в Москву, очень бодро смотрелся на пресс-конференции, где отпустил несколько ярких шуток и порадовал публику, ну а потом наступил день турнира. Встреча Александра с Гончаровым проходила в категории 95 кг+, а Драго вышел к татами в сопровождении комика Богдана Лисевского.

Александр Волков Фото: Getty Images

Сама схватка ожидаемо была крайне вязкой. Уже к концу первой минуты из девяти запланированных Волков стянул на себя соперника, начал работать снизу, как заправский джитсер, попытался выйти на лег-лок. Гончаров выбрался, а потом снова оказался в гарде у Александра. Волков искал разные выходы на приёмы, охотясь за конечностями соперника, один раз очень хорошо зацепился за «кимуру», однако Гончаров выдержал болевой приём и выбрался. Позже были неплохой выход в фулл-маунт и попытка провести армбар, Гончаров в ответ попробовал провести болевой на ногу. Однако в целом Волков был гораздо активнее и разнообразнее, в самом конце почти провёл удушающий приём. Итогом стала закономерная победа Александра, который доминировал в схватке.

Волков порадовал публику и показал, что очень здорово подтянул работу в партере. Это станет неплохим подспорьем для него и в UFC. Теперь остаётся только ждать своего заслуженного титульного поединка, но, возможно, за это время мы снова успеем увидеть выступления Александра в грэпплинге или джиу-джитсу.