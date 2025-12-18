«Будет возможность убить – убью». Как прошла пресс-конференция Пола и Джошуа

В ночь с 19 на 20 декабря в США состоится масштабный вечер профессионального бокса. Основное внимание будет приковано к поединку бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по трём версиям Энтони Джошуа и известного блогера Джейка Пола.

Анонс этого поединка стал, пожалуй, самым обсуждаемым событием в мире профессионального бокса в последние месяцы. Джейк Пол изначально должен был боксировать с другим чемпионом мира – Джервонтой Дэвисом, которого блогер превосходит в весе на 30 кг. Но бой с Танком отменился, и Пол неожиданно договорился о поединке с Энтони Джошуа, которому теперь уже самзначительно уступает в габаритах.

Накануне поединка Джошуа и Пол провели открытые тренировки и пресс-конференцию. И, в первую очередь, бросается в глаза разница в настрое Энтони и Джейка на предстоящий поединок. Многие эксперты продолжают высказываться о том, что видят в противостоянии Пола и Джошуа «договорной» характер, что, мол, и Джошуа стал одним из тех, кто повёлся на солидный чек и готов сыграть по правилам блогера. Но Энтони, кажется, настроен максимально серьёзно.

«Не собираюсь кого-то жалеть, особенно Джейка Пола. Меня воспитывали не так, у меня хорошая семья и мирный характер. Но если у меня будет возможность убить Пола в ринге, я его убью. В этом мой настрой на этот поединок . Видели, что я сделал с Нганну? Так будет и с Полом. Это моя работа. Мы сражаемся. У нас есть лицензия на убийство. Многие люди этого не понимают, но это моя работа», — отметил Джошуа.

Более того, Энтони развил мысль и заявил, что собирается сломать Джейка ментально.

«Я думаю, Джейк из тех людей, кого нужно победить прежде всего психологически, потому что он человек ментальный. Если я смогу сломать его дух и его ментальность, значит, я сломал Джейка. Поэтому я и говорю, что должен забрать его душу. Это не только физика – я должен забрать твою душу в ринге. Я видел в боях моменты, когда энергия начинает покидать тело человека. Вот это и есть моя цель – сделать с тобой то же самое. Во время боя ты это видишь. Ты замечаешь маленький проблеск, момент, когда соперник начинает угасать, и потом ты просто продолжаешь давить, давить, и давить, пока тот не сдаётся и не падает в нокаут. Я хочу сломать его духовно и психологически», — заявил экс-чемпион мира.

Энтони Джошуа Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Также Энтони отметил, что для него дело не только в деньгах, как думают многие, хотя сумма, прописанная в контракте, тоже повлияла на его итоговое решение выйти на бой с Джейком. Джошуа заявил, что получит за поединок с Полом не самый большой гонорар в карьере, и что для него главное – показать миру, что он всё ещё в игре и готов к по-настоящему большим боксёрским поединкам, которые запланированы у него на 2026 год. При этом Джошуа не заглядывает за спину блогеру и понимает всю ответственность, которая лежит на нём.

«Я понимаю людей, которые не хотели бы, чтобы я участвовал в таком поединке, но при этом хотят, чтобы я положил конец шоу Джейка Пола. Я должен представлять бокс в предстоящем бою и нести его на своих плечах», — добавил Эй Джей.

Джейк же, в свою очередь, отметил, что те, кто любят бокс, должны поддерживать в предстоящем поединке именно его.

«За последнее десятилетие никто не сделал для бокса больше, чем я сам. Я думаю, если бы люди действительно заботились о боксе, они бы хотели, чтобы я выиграл », — сказал Пол.

В отличие от Джошуа, Пол не стесняется смотреть за спину именитому сопернику. Джейк заявил, что, вероятно, будет продолжать карьеру в крузервейте, но при этом среди потенциальных соперников назвал боксёров из разных весовых категорий. Среди них – Теренс Кроуфорд, вчера объявивший о завершении карьеры, Сауль Альварес, Тайсон Фьюри и Александр Усик в поединке по правилам ММА.

Джейк Пол Фото: Megan Briggs/Getty Images

Конечно, Полу и Джошуа в очередной раз пришлось оправдываться на пресс-конференции. Оба боксёра ещё раз подтвердили, что в их контрактах нет никаких дополнительных пунктов или прописанных сценариев, и что предстоящий поединок – «не подставной».

В завершении пресс-конференции Джейк и Энтони провели очередной стердаун. Преимущество Джошуа в габаритах впечатляет всех, кроме, кажется, Пола. Блогер в очередной раз попытался устроить шоу. Сначала он изображал курицу и строил гримасы, затем щупал накачанное тело соперника и примерял длину рук Энтони к своей голове. Джошуа старался быть максимально сосредоточенным, но даже его позабавили выходки блогера. Пресс-конференция обошлась без оскорблений, стычек и потасовок, но, кажется, Энтони, вопреки прогнозам многих экспертов, настроен показать Джейку разницу в уровнях в предстоящем поединке. А Пол продолжает делать шоу – это то, благодаря чему он и оказался на одной афише с одним из самых известных тяжеловесов современности.