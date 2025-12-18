Андерсон Силва и все-все-все. Кто ещё выступит на турнире Пола и Джошуа

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В главном событии вечера пройдёт поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4).

Естественно, основное внимание будет приковано именно к этому противостоянию. Но организаторы очень качественно поработали над кардом. Они собрали большое количество топовых поединков. Достаточно просто напомнить о том, что четыре (!) противостояния девушек будут носить титульный характер. А ещё все с нетерпением ждут выхода в ринг прославленных ветеранов.

Полный кард турнира с главным боем Пол – Джошуа

Джейк Пол — Энтони Джошуа;

Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуэн;

Андерсон Силва — Тайрон Вудли;

Чернека Джонсон — Аманда Галле;

Йокаста Валле — Ядира Бустильос;

Авиус Гриффин — Джастин Кардона;

Кэролайн Дюбуа — Камилла Панатта;

Джамал Харви — Кевин Сервантес;

Кено Марли — Диарра Дэвис-младший.

В соглавном событии вечера выступят Андерсон Силва и Тайрон Вудли. И если смотреть на их профессиональный рекорд в боксе, никаким величием и не пахнет. 3-2 против 0-2 – не самая привлекательная вывеска. Но нужно напомнить о том, что это две легенды смешанных единоборств. Силва – один из самых титулованных представителей MMA в истории! Он по-прежнему удерживает рекорд по времени в статусе чемпиона UFC. Член Зала славы организации набивал свой профессиональный рекорд (31-11, 1 NC) на топовой оппозиции. А семь поражений пришлись на финишную прямую карьеры, когда Андерсон был далёк от оптимальных кондиций.

Вудли (19-7-1) – парень с гораздо более скромным послужным списком. Но и он опаснейший соперник. Достаточно просто напомнить, что он становился чемпионом UFC в полусредней весовой категории. Более того, Тайрон четыре раза защищал свой пояс, собирая бонусы и становясь всё более влиятельным спортсменом. Ситуация с количеством поражений – похожая. Вудли завершал карьеру на серии из четырёх поражений. Проигрывал он молодым и голодным оппонентам, а сам к тому времени уже пресытился победами. Теперь Тайрон старательно осваивается в боксе, где пока всё идёт совсем не так гладко, как ему хотелось бы.

Андерсон Силва и Тайрон Вудли Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Да, у этого противостояния есть важный момент, который немного смущает. На двоих парням 93 (!) года . Однако есть ощущение, что бойцы всё равно способны закатить огненную рубку. Парней связывает не личное противостояние, а кое-что другое. Оба проигрывали Полу. Причём Тайрон проиграл Джейку дважды. Теперь «начинающие» боксёры сойдутся в ринге. У каждого своя мотивация. Силва очень хочет показать, что даже в 50 лет выглядит великолепно, находится в отличной физической форме. А Вудли рассчитывает наконец-то одержать первую победу в профессиональном боксе.

У девушек все четыре противостояния вызывают повышенный интерес. Алисия Баумгарднер (16-1) и Лейла Бодуэн (13-1) сразятся за целую россыпь поясов. На кону будут стоять титулы чемпионки мира по версиям IBO, WBO, IBF, WBA и The Ring Female . Лейла старается больше работать в аккуратном стиле, методично находить ключики к обороне соперниц. А вот Алисия намного более прямолинейная и жёсткая. Она совершенно точно попытается взять противницу с наскока. В копилке у Баумгарднер уже есть семь нокаутов. И именно она выходит защищать свои титулы, выглядит фаворитом противостояния. И попытается максимально быстро расставить все точки над «i».

Алисия Баумгарднер Фото: Megan Briggs/Getty Images

Ещё более ожидаемым выглядит бой, в котором схлестнутся Чернека Джонсон (18-2) и Аманда Галле (12-0-1). И тут есть огромное количество интриг. 36-летняя канадка по-прежнему не знает поражений и славится своей чёткой работой в ринге. Но против неё выйдет Чернека. Из 18 её побед 10 были добыты нокаутами. Причём некоторые получались максимально кровавыми и брутальными. Зачастую девушка превращает свои поединки в ожесточённую рубку. Однако славится мощным «держаком» и жёстким поставленным ударом. Поэтому и теперь фанаты ждут от Чернеки огня в ринге.

И не только в ринге. Чернека славится своим умением устраивать эпатажные выходы. Были даже появления на взвешивании топлес ! Поэтому фанаты с нетерпением ждут каждого выхода Джонсон в общество. Правда, на пресс-конференции девушка держалась достаточно сдержанно. Но есть ещё взвешивание. И вот от него у болельщиков запредельные ожидания. Сложно поверить, что Чернека не удивит в очередной раз. Слишком уж она приучила всех к своим неожиданным поступкам. Да, на кону титулы чемпионки мира по версиям WBC, IBO, WBO, IBF и WBA Female. Но и про шоу забывать не стоит.

Чернека Джонсон и Аманда Галле Фото: Megan Briggs/Getty Images

Забывать про остальные поединки тоже нельзя. Кэролайн Дюбуа (11-0-1) и Камилла Панатта (8-2-1) будут биться за титулы чемпионки мира по версиям WBC и IBO Female. Непобеждённая британка – младшая сестра Динамита. Даниэль обязательно посетит мероприятие, чтобы поддержать родственницу. А на пути у неё крепкая итальянка, которую будет непросто сломить. Йокаста Валле (33-3) и Ядира Бустильос (11-1) устроят битву за титул чемпионки мира по версии WBC Female . Опыт столкнётся с молодостью, нокаутёр – с игровиком, ударка – с техникой. Это совершенно точно будет интересно. А у парней шанс показать себя получат многие боксёры, которые пока добивались лишь локальных успехов.

Организаторы поработали на славу и собрали мощный кард. Теперь боксёрам осталось лишь оправдать ожидания, которые на них возложены фанатами. И, как кажется, начаться всё может ещё на церемонии взвешивания.