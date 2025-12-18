Новый удар по команде Хабиба. Суперзвезда PFL попался на допинге

Команда Хабиба – одна из самых громких на планете. В смешанных единоборствах сложно найти банду круче. И, естественно, к ним приковано запредельное внимание. Вот только 2025 год становится для парней Нурмагомедова жёсткой проверкой на прочность. Умар проиграл в титульном поединке, многие представители команды распрощались с победными стриками. Казалось, что до конца года осталось всего лишь две недели, поэтому больше проблем возникнуть не должно. Но грянул гром. Мовлид Хайбулаев был дисквалифицирован! Такой ситуации, пожалуй, не ждал вообще никто. Суперзвезда PFL оказался в сложнейшем положении.

А ведь ещё летом Мовлида буквально носили на руках. Он выиграл второй чемпионский пояс, сделал это в доминирующем стиле. Многие даже называли россиянина лучшим полулегковесом мира. Но дальше начались проблемы. 1 августа во время финала мирового турнира PFL была взята допинг-проба. Она дала положительный результат теста на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO). В итоге в USADA сообщили, что Хайбулаев дисквалифицирован на год. Согласно разделу 10.2 действующей версии правил PFL ADP, стандартный срок дисквалификации за употребление запрещённых веществ составляет шесть месяцев, однако при определённых обстоятельствах может быть увеличен до года. В данном случае Хайбулаев получил максимальный срок дисквалификации в один год из-за характера вещества и времени проведения положительного теста .

Годичный срок дисквалификации Хайбулаева начался 1 августа 2025 года, когда у него была взята положительная проба. Казалось бы, переживать не особенно стоит. Совсем недавно по тому же пути прошёл Усман Нурмагомедов. Он также был участником допинг-скандала, был дисквалифицирован, но уже успел вернуться. Кроме того, даже во время отстранения он не был лишён чемпионского пояса. Видимо, в отношении Мовлида у лиги совсем другие настроения. А всё потому, что вышел довольно жёсткий релиз. В нём стало известно, что Хайбулаева ждут серьёзные последствия.

«В результате дисквалификации Хайбулаев лишён звания победителя Гран-при PFL – 2025, чемпионского пояса, а также всех связанных с этим денежных бонусов. PFL придерживается политики абсолютной нетерпимости к использованию веществ, влияющих на спортивные результаты, по-прежнему полностью привержена самым высоким стандартам честной конкуренции, безопасности спортсменов и добросовестности в спорте», – говорится в официальном заявлении организации.

МОВЛИД ХАЙБУЛАЕВ Фото: Getty Images

Если говорить откровенно, вся эта ситуация отбрасывает тёмную тень на команду Хабиба. Есть знаменитая фраза про случайность, совпадение и закономерность. У парней это факт №2. После Усмана дисквалификацию будет вынужден пережить Хайбулаев. И в его случае это большая проблема. Мовлиду уже 35 лет. Его активно сватали в UFC и ждали там серьёзных свершений. Теперь об этом можно позабыть. После годовалого простоя уже будет очень сложно ворваться в лучшую лигу на планете. А ведь путь до титула простым и быстрым там получиться не может априори. Кроме того, далеко не факт, что после такой истории боссы UFC вообще подпишут опального бойца .

Совсем недавно слова «команда Хабиба» были гарантом качества и дисциплины. А теперь всё совсем выходит из-под контроля. Кажется, Орлу стоит пересмотреть подход и «затянуть гайки». Только так можно вернуть доброе имя. И вернуть себе звание самой успешной команды в мире смешанных единоборств.