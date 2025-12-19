Джейк Пол — Энтони Джошуа: топовый нокаутёр усмирит пыл блогера? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В главном событии вечера пройдёт поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (30-0-1).
В ноябре Пол должен был подраться в выставочном поединке с Джервонтой Дэвисом, однако американский боксёр угодил в неприятности, и шоу было отменено вместе со всеми поединками андеркарда. Теперь заменой Джервонте Дэвису станет бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, который возвращается после сокрушительного поражения от Даниэля Дюбуа. На этот раз поединок будет профессиональным и пойдёт в рекорд бойцов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🫤 Президент WBC призвал уважать Пола за вклад в бокс независимо от исхода боя с Джошуа
«Независимо от того, что случится завтра на ринге, мир теперь должен уважать Джейка Пола. Парень, который покорил соцсети, влюбился в бокс и тренировался так же усердно, как и любой другой, привёл в спорт миллионы новых фанатов и обеспечил отличную активность боксёрам, которые выступают на его шоу. Бокс в выигрыше!» — написал Сулейман в своём аккаунте в социальной сети Х.
⏳ «Нокаут в первые 60 секунд». Макгрегор высказался о предстоящем бое Джошуа и Пола
«Установил коэффициенты на нокаут в исполнении Джошуа в первые 60 секунд — 11 к 1. Я ещё не делал ставку, просто определил линии. Но «нокаут в первые 60 секунд» при таком коэффициенте выглядит очень заманчиво. Это лёгкий бой для Джошуа, и я уверен, что Пол будет серьёзно наказан. Я встречал многих сильных соперников в своей карьере — с Дональдом Серроне я справился за 40 секунд, с Дастином Порье – за 60, а с Жозе Альдо — за 12. Я знаю, как оценивать их силу и реакцию. По сравнению с ними Пол — новичок, он легче, ниже, зелёный и неопытный. Для Джошуа 60 секунд — вполне достаточно. Я даже немного боюсь этого коэффициента, но в любом случае это будет потрясающий бой!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
😳 Джейк Пол: когда побью Джошуа, никто не откажет мне в поединке за титул чемпиона мира
«Это не симуляция, созданная искусственным интеллектом, а профессиональный бой в тяжёлом весе с элитным экс-чемпионом мира в расцвете сил. Когда я побью Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут, никто не сможет отказать мне в возможности сразиться за титул чемпиона мира по боксу. Всем моим хейтерам – вы этого хотели. Жителям Великобритании хотел бы принести извинения, но факел будет передан, британский Голиаф будет повержен», — приводит слова Пола портал MMAJunkie.
Где смотреть турнир с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа
Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
✅ Что с регламентом?
В бою будут использоваться 10-унциевые перчатки, формат поединка — 8 раундов по три минуты. Для Джошуа есть лимит — он должен весить не более 111,1 кг.
Дата и время турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа
Турнир состоится в ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США. Ориентировочно турнир стартует в 04:00 по московскому времени.
👏🏽 «Перестаньте говорить, что он не боксёр». Кормье высказался о Джейке Поле
«Я раз за разом говорю людям, потому что они чертовски неправы, особенно чуваки из MMA: «Перестаньте говорить, что он не боксёр». Он занимается уже пять лет, у него великолепные тренеры и спарринг-партнёры. Он стал намного лучше. И он способен драться», — сказал Кормье в интервью Логану Полу.
Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа
- Джейк Пол — Энтони Джошуа;
- Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуан;
- Андерсон Силва — Тайрон Вудли;
- Чернека Джонсон — Аманда Галле;
- Йокаста Валле — Ядира Бустильос;
- Авиос Гриффин — Джастин Кардона;
- Каролин Дюбуа — Камила Панатта;
- Джамал Харви — Кевин Сервантес;
- Кено Марли — Диарра Дэвис-мл.