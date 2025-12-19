Скидки
Бой Джейк Пол — Энтони Джошуа, бокс, 20 декабря 2025 – прямая онлайн-трансляция, где смотреть, эфир, лайв

Джейк Пол — Энтони Джошуа: топовый нокаутёр усмирит пыл блогера? LIVE
Сергей Сорокин
Бой Джейк Пол — Энтони Джошуа
Комментарии
Британец намерен проучить американскую суперзвезду.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В главном событии вечера пройдёт поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (30-0-1).

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

В ноябре Пол должен был подраться в выставочном поединке с Джервонтой Дэвисом, однако американский боксёр угодил в неприятности, и шоу было отменено вместе со всеми поединками андеркарда. Теперь заменой Джервонте Дэвису станет бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, который возвращается после сокрушительного поражения от Даниэля Дюбуа. На этот раз поединок будет профессиональным и пойдёт в рекорд бойцов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Пол всеми силами старается развлечь публику:
У Джошуа — сложная миссия. Превратить шоу в крутой бокс
У Джошуа — сложная миссия. Превратить шоу в крутой бокс
Где смотреть турнир с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа Дата и время турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа
Live Сергей Сорокин

🫤 Президент WBC призвал уважать Пола за вклад в бокс независимо от исхода боя с Джошуа

«Независимо от того, что случится завтра на ринге, мир теперь должен уважать Джейка Пола. Парень, который покорил соцсети, влюбился в бокс и тренировался так же усердно, как и любой другой, привёл в спорт миллионы новых фанатов и обеспечил отличную активность боксёрам, которые выступают на его шоу. Бокс в выигрыше!» — написал Сулейман в своём аккаунте в социальной сети Х.

10:03 Сергей Сорокин

⏳ «Нокаут в первые 60 секунд». Макгрегор высказался о предстоящем бое Джошуа и Пола

«Установил коэффициенты на нокаут в исполнении Джошуа в первые 60 секунд — 11 к 1. Я ещё не делал ставку, просто определил линии. Но «нокаут в первые 60 секунд» при таком коэффициенте выглядит очень заманчиво. Это лёгкий бой для Джошуа, и я уверен, что Пол будет серьёзно наказан. Я встречал многих сильных соперников в своей карьере — с Дональдом Серроне я справился за 40 секунд, с Дастином Порье – за 60, а с Жозе Альдо — за 12. Я знаю, как оценивать их силу и реакцию. По сравнению с ними Пол — новичок, он легче, ниже, зелёный и неопытный. Для Джошуа 60 секунд — вполне достаточно. Я даже немного боюсь этого коэффициента, но в любом случае это будет потрясающий бой!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

09:46 Сергей Сорокин

😳 Джейк Пол: когда побью Джошуа, никто не откажет мне в поединке за титул чемпиона мира

«Это не симуляция, созданная искусственным интеллектом, а профессиональный бой в тяжёлом весе с элитным экс-чемпионом мира в расцвете сил. Когда я побью Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут, никто не сможет отказать мне в возможности сразиться за титул чемпиона мира по боксу. Всем моим хейтерам – вы этого хотели. Жителям Великобритании хотел бы принести извинения, но факел будет передан, британский Голиаф будет повержен», — приводит слова Пола портал MMAJunkie.

09:46 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

09:46 Сергей Сорокин

✅ Что с регламентом?

В бою будут использоваться 10-унциевые перчатки, формат поединка — 8 раундов по три минуты. Для Джошуа есть лимит — он должен весить не более 111,1 кг.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа

Турнир состоится в ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США. Ориентировочно турнир стартует в 04:00 по московскому времени.

09:46 Сергей Сорокин

👏🏽 «Перестаньте говорить, что он не боксёр». Кормье высказался о Джейке Поле

«Я раз за разом говорю людям, потому что они чертовски неправы, особенно чуваки из MMA: «Перестаньте говорить, что он не боксёр». Он занимается уже пять лет, у него великолепные тренеры и спарринг-партнёры. Он стал намного лучше. И он способен драться», — сказал Кормье в интервью Логану Полу.

09:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол — Энтони Джошуа

  • Джейк Пол — Энтони Джошуа;
  • Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуан;
  • Андерсон Силва — Тайрон Вудли;
  • Чернека Джонсон — Аманда Галле;
  • Йокаста Валле — Ядира Бустильос;
  • Авиос Гриффин — Джастин Кардона;
  • Каролин Дюбуа — Камила Панатта;
  • Джамал Харви — Кевин Сервантес;
  • Кено Марли — Диарра Дэвис-мл.
