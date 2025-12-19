Чемпион ОИ, суперзвезда и просто пугающий нокаутёр. Кого хочет побить блогер Пол

В ночь с 19 на 20 декабря в США состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт необычный поединок между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по трём версиям Энтони Джошуа и известным блогером Джейком Полом.

Имя : Энтони Джошуа

: Энтони Джошуа Дата рождения : 15 октября 1989 года

: 15 октября 1989 года Место рождения : Уотфорд, Англия

: Уотфорд, Англия Рост : 198 см

: 198 см Размах рук : 208 см

: 208 см Рекорд : 28-4 (25 КО)

: 28-4 (25 КО) Весовая категория : супертяжёлый вес

: супертяжёлый вес Место в дивизионе : 3-е место (WBC), 7-е место (WBO)

: 3-е место (WBC), 7-е место (WBO) Прозвище : Эй Джей

: Эй Джей Команда: Matchroom Sport

От первых занятий до олимпийского золота – за четыре года

Для Джейка Пола предстоящий поединок станет не просто самым серьёзным в карьере – с соперниками даже близкими по уровню с Джошуа блогер ещё не встречался. Энтони построил феноменальную карьеру, начав заниматься боксом… в 18 лет! В это время многие спортсмены уже проходят через большую любительскую школу, кто-то не справляется и заканчивает со спортом, а Эй Джей только пришёл в зал, куда его привёл двоюродный брат. Безусловно, за Джошуа говорили генетика и его природные данные. Энтони до бокса играл в футбол, имел отличные скоростные показатели, и это при том объёме мышечной массы, которым он был наделён.

Джошуа признавался, что хотел забросить бокс, когда у него не шли результаты, однако тренер уговорил его остаться. И это было правильным решением. Энтони стал побеждать, выиграл чемпионат Англии среди любителей, а в 2011 году завоевал серебро чемпионата мира. На следующий год Джошуа представлял Великобританию на домашних Олимпийских играх в Лондоне и сумел выиграть золотую медаль главного старта в любительском боксе. Фантастика: путь от первых занятий в секции до олимпийского золота Энтони прошёл за четыре года .

Суперзвезда в профессионалах

После триумфа на Олимпиаде к Джошуа, конечно, было приковано большое внимание, и контракт с ним заключил один из самых известных промоутеров мира Эдди Хирн. Энтони дебютировал в профессионалах в 2013 году и за полтора месяца провёл три поединка, завершив их все нокаутами. Джошуа в профессионалах чувствовал себя ещё увереннее, побеждал одного соперника за другим. За два года он набил солидный рекорд 15-0, победил небитого на тот момент Диллиана Уайта, завоевав локальные британские титулы и став одной из главных звёзд местного бокса.

В апреле 2016 года Энтони впервые в карьере стал чемпионом мира в профессионалах. Он победил Чарльза Мартина, отобрал у него пояс IBF, провёл две успешные защиты и вышел на бой, после которого за Джошуа окончательно закрепился статус супервезды. Энтони в непростом поединке финишировал бывшего доминирующего чемпиона мира в «королевском» дивизионе Владимира Кличко – отправил украинца не пенсию, а сам стал чемпионом мира по трём версиям.

Эпоха возрождения

Эй Джей провёл три успешные защиты титулов, после чего наступило время, когда Джошуа пришлось постоянно доказывать и себе, и боксёрскому сообществу, что он по-прежнему топовый элитный боксёр. В июне 2019 года Энтони неожиданно для многих проиграл Энди Руису, на которого в том поединке мало кто ставил. Британец четыре раза побывал в нокдаунах и потерял все свои пояса. Конечно, Энтони получил незамедлительный реванш и уверенно разобрался с Руисом во втором бою, провёл защиту против Кубрата Пулева, а затем вновь наступило время возрождаться. Эй Джей дважды подряд уступил Александру Усику, хотя второй поединок получился крайне близким. Джошуа задумывался о завершении карьеры, у него были психологические проблемы, но всё же Энтони вернулся в ринг.

Британец заново вышел на победную серию, выиграл по очкам у Джермейна Франклина, а затем нокаутировал Роберта Хелениуса и заставил капитулировать Отто Валлина. Однако самая большая победа после возвращения у Джошуа случилась в бою с Фрэнсисом Нганну. По сути, Эй Джей находился примерно в такой же ситуации, что и сейчас. На нём лежала большая ответственность, он представлял индустрию бокса в поединке с выходцем из ММА, который уже успел наделать шума в поединке с Тайсоном Фьюри. И проиграй Энтони тот бой, к нему было бы много вопросов. Но Эй Джей не только продемонстрировал разницу в классе, но и доказал, что является одним из лучших боксёров мира: тот брутальный нокаут любители бокса пересматривали ещё долго.

Сейчас Джошуа на пути к очередному возрождению. В последнем поединке он проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа и не смог вернуть себе титул чемпиона мира. У Энтони большие планы на 2026 год, ходят разговоры о потенциальном супербое с Тайсоном Фьюри, но для этого Эй Джею нужно пройти новую проверку, на которую он сам себя подписал. Поражение от блогера или даже неубедительная победа может нарушить все планы британца.

Машина для нокаутов

Джейк Пол собрался побеждать не только у олимпийского чемпиона, бывшего чемпиона мира по трём версиям и одного из лучших тяжей современности, но и опасного нокаутёра. Уже с первых поединков в профессионалах Джошуа проявлял себя ярко, разбираясь с соперниками досрочно. Вдумайтесь, первым боем британца, который дошёл до судейского решения, стал поединок с Джозефом Паркером. На тот момент у Эй Джея уже был рекорд 20-0 . Всего же на профессиональном ринге Энтони выиграл 28 из 32 поединков, 25 из них завершил досрочно. Джошуа совмещает в себе феноменальный природный атлетизм и физическую мощь с отличной техникой, что делает его невероятно опасным для соперников.

Энтони Джошуа Фото: Nick Potts/Getty Images

Большой вопрос, на что рассчитывает Джейк Пол в этом бою. Разница в классе просто колоссальная, Эй Джей достиг огромных высот как в любительском, так и в профессиональном боксе. И если поединок будет проходить без всяких подводных камней и какого-либо договорного характера, то за здоровье Джейка попросту страшно.