33 прогноза на бой Джейк Пол — Энтони Джошуа

В ночь с 19 на 20 декабря в США состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Всё внимание будет приковано к поединку бывшего чемпиона мира по трём версиям, олимпийского чемпиона Энтони Джошуа и известного блогера Джейка Пола.

Для Энтони Джошуа это будет 33-й поединок на профессиональном ринге. Поэтому в преддверии необычного противостояния с Полом мы собрали 33 прогноза на предстоящий поединок от действующих и бывших боксёров, от бойцов и экспертов.

Безусловно, Энтони Джошуа является огромным фаворитом не только в глазах букмекеров. Многие эксперты считают, что Эй Джей уверенно «переедет» блогера и поставит его на место .

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор:

«Установил коэффициенты на нокаут в исполнении Джошуа в первые 60 секунд — 11 к 1. Я ещё не делал ставку, просто определил линии. Но «нокаут в первые 60 секунд» при таком коэффициенте выглядит очень заманчиво. Это лёгкий бой для Джошуа, и я уверен, что Пол будет серьёзно наказан. Для Джошуа 60 секунд вполне достаточно. Я даже немного боюсь этого коэффициента, но в любом случае это будет потрясающий бой».

Чейл Соннен, бывший претендент на титул чемпиона UFC:

«Это самый очевидный спортивный исход в моей жизни. Я не припомню события с более предсказуемым результатом. Даже коэффициенты до конца этого не отражают, потому что люди сомневаются, что бой настоящий. Но я верю, что он настоящий, — и при этом нет ни одного человека, даже брата Джейка Пола, кто считал бы, что Джейк способен победить Джошуа в боксе».

Дэвид Хэй, бывший чемпион мира в крузервейте и в супертяжёлом весе:

«Если Джошуа даст Джейку Полу хотя бы 30 секунд успеха, его распнут. Сделать достаточно не будет достаточным. Энтони не может выиграть за три раунда. Он должен победить в первом раунде, и это должно быть чисто, разрушительно и хладнокровно. Он не может пропустить удар. Не может сделать шаг назад. Это должно быть его лучшее выступление».

Энтони Джошуа, экс-чемпион мира:

«Не собираюсь кого-то жалеть, особенно Джейка Пола. Меня воспитывали не так, у меня хорошая семья и мирный характер. Но если у меня будет возможность убить Пола в ринге, я его убью. В этом мой настрой на этот поединок. Видели, что я сделал с Нганну? Так будет и с Полом. Это моя работа. Мы сражаемся. У нас есть лицензия на убийство. Многие люди этого не понимают, но это моя работа».

Тим Цзю, бывший чемпион мира в первом среднем весе:

«Для начала следует отдать должное Джейку Полу за то, что он дал согласие для проведения этого поединка. Но сколько он продлится? Вероятно, два раунда, к этому моменту Энтони доведёт бой до конца. Когда команда Джошуа даже приехала в наш спортзал, чтобы осмотреть различные места, где они могли бы разместиться на время боя, мы поговорили о его подготовке, о том, как он себя чувствует. И Энтони придёт, чтобы нанести Джейку урон».

Денис Лебедев, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе:

«Да, у Джейка Пола неплохая боксёрская история. Нужно признать, он действительно неплохо боксирует, если сравнивать его со всеми блогерами. В этом бою Пол должен познать реальный бокс. Мне бы хотелось, чтобы Джейк познал все прелести реального бокса. Один нокдаун, второй нокдаун. Хотелось бы, чтобы он понял, что такое боль в ринге, почувствовал реальный пот и кровь, которыми достаётся настоящий боксёрский хлеб. Пол, конечно, кое-чему научился, но в ринге против Джошуа у него нет никаких шансов».

Дерек Чисора, бывший претендент на титул чемпиона мира:

«Если бой Джошуа — Пол продлится больше двух раундов, я выключу Netflix».

Александр Усик, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе:

«Если Джошуа захочет, убьёт Джейка… Я буду молиться за Пола, хочу подраться с ним в октагоне».

Джон Джонс, бывший чемпион UFC в супертяжёлом весе:

«Джейку предстоит бой с настоящим профессионалом. Если Энтони покажет свой настоящий уровень, для Джейка этот бой может закончиться очень быстро. Не подумайте, что Джейк совсем без шансов. У него есть ударная мощь, он понимает: если ему удастся попасть первым, нокаут возможен. Однако проблема в том, что это «первое попадание» вряд ли случится. Джейк не тот снайпер, который сможет опередить Эй Джея. А опыт и школа Энтони говорят сами за себя».

Джон Джонс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Райан Гарсия, экс-претендент на титул чемпиона мира:

«Вы видели, что Джошуа сделал с Нганну? Но, опять же, нокаут так нокаут. От него ничего особого не ожидает. С кем он будет драться потом? Я не захочу драться с Полом после того, как его вырубят. Понимаете, о чём я? Думаете, это принесёт мне денег? Как ты отреагируешь после того, как удар Джошуа прилетит в тебя? Думаешь, ты сразу восстановишься и будешь понимать, что делать? Нет, этого не будет. Если они подерутся миллион раз, я думаю, Джейк выиграет один их этих боёв».

Вадим Немков, чемпион PFL:

«Пол — парень такой, может удивить. Однако бой Нганну и Джошуа показал, что мало у кого получается удивить людей, мир и Энтони. У британца длинные рычаги, мощный удар, физическая сила. И он грамотно пользуется этим в бою. Шансов мало. Только условный лаки-панч. Но не думаю».

Фрэнсис Нганну, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе:

«Жду победу Эй Джея, а вы верите в какой-то другой исход? Да, я, как и многие, скажу, что Джошуа одержит быструю победу. Но почему Пол вообще принял этот поединок? В чём его стратегия?»

Фрэнсис Нганну Фото: Richard Pelham/Getty Images

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа:

«У Эй Джея нет интереса задерживаться. Если Джейк Пол проявит хоть каплю агрессии, бой окончен. Если нет, его просто будут бить, пока не нокаутируют. Я бы сказал, что два раунда — это справедливо для Энтони Джошуа. Я был бы разочарован, если бы Эй Джей не выбил его за два раунда».

Куинтон Джексон, бывший чемпион UFC:

«Прогноз? Джошуа победит нокаутом в первом раунде. Думаю, этот бой только для развлечения, в этом его цель».

Дана Уайт, президент UFC:

«О, боже. Это чертовски плохая идея. Хотя многие посмотрят этот бой. Думаю, все наконец-то получат то, чего ждали».

Баду Джек, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях:

«Джейк Пол сейчас является самым денежным соперником, с которым все хотят встретиться. Я считаю, что он полезен для нашего спорта, потому что организовывает крупные мероприятия и заботится о женском боксе. Но бой против него — это лёгкие деньги. Надо отдать ему должное за выбор Энтони Джошуа. Но не думаю, что он продержится дольше половины раунда. Этот бой закончится очень быстро».

Томми Фьюри, бывший соперник Джейка Пола:

«Если я победил Пола, представьте, что с ним сделает Джошуа. Мой отец сказал, что Джошуа мог бы нокаутировать Джейка даже своим членом, и я абсолютно согласен с ним. Даже если Джошуа выйдет со сломанной рукой, бой не продлится дольше минуты».

Безусловно, вокруг боя ходит много разговоров о том, что, несмотря на официальный статус, поединок будет носить договорной характер и что это больше денежная история, чем спортивная.

Деонтей Уайлдер, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе:

«Джейк Пол — Джошуа? Я смотрю на такие вещи как на выставочные бои, как на что-то, что доставляет удовольствие публике. Это просто для того, чтобы бойцы зарабатывали хорошие деньги, и, как я уже сказал, просто для того, чтобы повеселиться. Это будет первый раз, когда Джейк выйдет против настоящего бойца, так что интересно посмотреть, что у нас получится. Но если исход боя не прописан в сценарии, я выбираю Джошуа».

Костя Цзю, бывший абсолютный чемпион мира:

«Если вы помните, то соперником Пола должен был стать легковес Джервонта Дэвис. А тут тяжеловес… У меня бывает такое ощущение, что иногда попадаю в цирк, когда смотрю подобные бои. Вытворяют какую‑то комедию. Как они вообще могли разрешить бой с легковесом Дэвисом? А тут более‑менее понятно. Всё‑таки соперник — тяжеловес. Есть такое выражение: money talks. Тут деньги говорят сами за себя. Он понимает все риски, но заработает очень большие деньги за этот бой. И, разумеется, Джейк должен проиграть».

Барри Макгиган, бывший чемпион мира:

«Трудно поверить, что у них нет какого-нибудь соглашения. Как Джошуа может соревноваться с этим парнем? Взгляните трезво. Посмотрите, что Джошуа сделал с Фрэнсисом Нганну – гигантом, сложенным как танк. Нганну прошёл 10 раундов с Тайсоном Фьюри. И Джошуа разломал его за пару раундов. Если Джошуа чисто попадёт, в нужное место, он может сломать ему челюсть, наглухо нокаутировать».

Максим Бабанин, призёр чемпионата мира среди любителей:

«Считаю, это просто зарабатывание денег. Сейчас бокс стал такой… С одной стороны, идёт популяризация бокса, но и очень многих таких боёв, фейковых. Непонятно, страдает здесь бокс или ему лучше. Понятно, это вроде бы крутой бой, однако все прекрасно понимают: если Джошуа будет работать во всю силу, Полу делать нечего. Это аут, 100%».

Виталий Сланов, известный российский тренер:

«Для чего это нужно Джошуа? Он на исходе, очень богатый. Не думаю, что он пошёл за деньгами. Одного «не боксёра» он уже нокаутировал, вырубил Нганну. И здесь, наверное, будет так же. Выходит чисто для рекламы. Мне не нравится, когда великие боксёры занимаются таким».

Артур Бетербиев, бывший абсолютный чемпион мира:

«Это не бокс, а лишь шоу. Не верю, что это настоящий поединок. Но даже если и есть договорённости, то победит Джошуа, всё же он настоящий боксёр. Будет не очень хорошо, если реального боксёра победит фейковый. Джейк же совсем не боксёр, и он это понимает, если он победит, это будет большое разочарование».

Есть те, кто считает, что бой будет конкурентным и может закончиться победой любого из боксёров.

Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира:

«Думаю, бой продлится всю дистанцию. Это будет поединок с постоянными перемещениями и работой на очки».

Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Павел Силягин, топовый российский боксёр-профессионал:

«Считаю, что если бы в соперниках Джейка Пола остался Джервонта Дэвис, то это вообще было бы неинтересно. А Энтони Джошуа – всё совсем иначе, у болельщиков будет интерес. Хоть это и шоу в первую очередь, к такому сопернику и, соответственно, всему бою отнесутся куда серьёзнее. Оба большие ребята… Буду ли я это смотреть? При возможности, но вообще я бы глянул, особенно если точно знать заранее, что получится хороший бой».

Сергей Ковалёв, бывший чемпион мира:

«Тут важно, какой будет настрой у Джошуа, насколько он серьёзно настроен. С другой стороны, у Пола тоже есть удар. Да, он его из-под задницы бросает. Но и Джошуа, мы видели, может «прикурить», его можно уронить. Это же его величество бокс, он тем и прекрасен, что его интересно смотреть».

Даниэль Кормье, бывший двойной чемпион UFC:

«Я раз за разом говорю людям, потому что они чертовски неправы, особенно чуваки из MMA: «Перестаньте говорить, что он не боксёр». Он занимается уже пять лет, у него великолепные тренеры и спарринг-партнёры. Он стал намного лучше. И он способен драться».

А есть и те, кто видит в предстоящем бою победу Джейка Пола. Их, конечно, немного, и в этом списке есть и сам блогер.

Тимоти Брэдли, бывший чемпион мира:

«Я поставлю $ 5000 на Джейка Пола. Коэффициенты просто безумные. Его правый кросс — это не шутка. Джошуа выходит слишком лёгким. Я не думаю, что это хорошо. Я смотрел его последний бой против Дюбуа. У меня мурашки по коже от этого боя».

Энди Руис, бывший чемпион мира:

«Полу просто надо донести до цели правый кулак. Именно на это Джейк и рассчитывает. И если он попадёт, то, вполне возможно, сумеет нанести солидный урон. Вижу, что многие недооценивают Джейка, списали его со счетов. Но на самом деле он очень даже хороший боец. И он очень предан своему делу. Именно это мне в нём нравится».

Энди Руис Фото: Harry How/Getty Images

Деметриус Джонсон, бывший чемпион UFC:

«Думаю, Джейк может нокаутировать его. Энтони Джошуа уже бывал в нокаутах после всяких странных ударов. Энди Руис, Дюбуа — они нокаутировали его коротким правым кроссом. Джейк Пол тоже может нанести такой удар, это точно».

Нейт Диаз, экс-боец UFC и бывший соперник Джейка Пола:

«Джошуа — отличный боксёр и один из лучших супертяжеловесов в истории. Но я думаю, что он не справится с соперником, обладающим скоростью и хорошей работой ног. Он немного деревянный и полагается в основном на свою силу. Конечно, если пропустишь его удар, тебе конец».

Роландо Ромеро, чемпион мира по боксу:

«Джейк Пол победит нокаутом. Я не шучу».

Джейк Пол, известный блогер:

«Не заблуждайтесь, это самый важный бой в моей карьере. Я иду в логово льва и делаю то, чего ещё никто не делал. Я, Джейк Джозеф Пол, нокаутирую, одержу победу и опозорю Энтони Джошуа в пятницу, 19 декабря, в прямом эфире на Netflix».