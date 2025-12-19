Царукян мог бы стать олимпийским чемпионом. Его борьба – потрясающая

Арман Царукян – одна из самых громких медийных персон в UFC. И этому не мешает даже то, что его буквально «маринуют» в ожидании титульного шанса. С апреля 2024 года боец провёл всего один поединок – играючи разобрался с Дэном Хукером. Но даже это не позволило ему получить возможность сразиться за пояс. Илия Топурия продолжает простаивать по личным причинам, Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт сразятся в претендентском бою. На фоне этого всего Царукян принял решение не скучать. Он постоянно принимает участие в турнирах от промоушенах ACBJJ – демонстрирует своё мастерство в борьбе . И делает это действительно круто.

17 декабря состоялось очередное противостояние, в рамках которого Царукян сражался на турнире по грэпплингу. Его соперником стал Мехди Байдулаев, который принял схватку на коротком уведомлении. Арман доминировал тотально и не позволял оппоненту чувствовать себя комфортно. Правда, в одном из моментов нанёс запрещённый удар коленом и был предупреждён судьёй. Но затем действовал безупречно и довёл дело до победы. За 12 секунд до конца отведённого на схватку времени Царукян вышел на удушающий приём и финишировал оппонента. Стоит отметить, что в предыдущем бою с Бенсоном Хендерсоном тоже был поздний финиш.

У Армана действительно очень нестандартная борьба. Многие пытаются «залёживать» оппонентов, забирать победы за счёт контроля. Но Царукян – охотник за головами . Он всегда закладывается на финиш. И сам Арман рассказывал в интервью, что много работает для того, чтобы развивать этот навык: «Сейчас ММА очень сильно развиваются, и ударник умеет защищаться от болевых приёмов, и борец умеет, и боксёр умеет. Из-за этого некоторые бойцы, чтобы просто выиграть бой, не пытаются рисковать, потому что ты можешь рискнуть и потерять свою позицию. Однако нужно научиться добивать, это очень важно. Многие просто ложатся, но не добивают и на удушающие не ходят. Это смотрится не очень. А когда ты бьёшь, добивание у тебя хорошее, тогда намного лучше. Скучно смотреть бои, в которых бойцы просто лежат и ничего не делают. Зачастую судьи поднимают. И я начал работать очень много над добиванием в партере, чтобы судья не поднимал и нанести урон большой. Очень много работы над своими локтями, сейчас получается довольно хорошо. А бойцы, которые просто лежат, они не хотят тратить силы. Просто контролем берут. Сейчас в ММА уже из-за этого сделали ограничение, что контроль не так сильно оценивается, как ущерб. Урон. Урон. Они смотрят на урон».

Стоит отметить, что Царукян действительно идеально выглядит в борьбе. Кажется, не проходит и нескольких секунд, чтобы он не поменял позицию. Кроме того, в партере Арман максимально активен в плане наносимого ущерба. В UFC у бойца 85 попыток тейкдаунов и 38% успешных . Многие могут не придать значения такой статистике. А ведь у того же Мераба Двалишвили этот показатель составляет всего 35%. А это уж что-то да значит. Сам Арман назвал единственного бойца, против которого его навыки не работали от слова совсем: «Глейсон Тибау, которого Хабиб не смог перевести. Он реально очень сильный. Какой-то камень, его с места тяжело сдвинуть. Вот он реально удивлял. Он низкий, в левше стоит, сбитый. Лишнего не делает, поэтому его реально тяжело с ног сбить».

Сам Арман имеет защиту в 75% от тейкдаунов. Стоит отметить, что соперники не особо хотят переводить Царукяна в партер. А всё потому, что там он и умело защищается, и классно атакует. Просто можно отметить, что в этой позиции наносится 31% от всех ударов бойца – 176 из 567 . В партере Арман максимально опасен даже тогда, когда инициативой не владеет. А ещё Царукяна очень сложно поставить в тупик. Ближе всех, пожалуй, был Оливейра. Но даже там получилось выбраться из сложнейшей ситуации. Арман уделяет очень много внимания борцовским упражнениям. Например, работает с шеей так, что все остальные просто шокированы. Таких «фокусов» не демонстрирует больше никто.

Арман постоянно проводит спарринги по грэпплингу с именитыми парнями. В списке и чемпионы Европы и мира, и призёры Олимпийских игр. Против них Царукян вовсе не выглядит статистом. Напротив, в некоторых противостояниях даже выходит триумфатором. Поэтому даже жалко, что в своё время Арман не попробовал свои силы в олимпийской борьбе. Складывается ощущение, что с его набором навыков Царукян обязательно завоевал бы одну из медалей. А ведь у многих представителей MMA есть такой опыт. Например, нынешняя чемпионка UFC Кайла Харрисон в своё время становилась лучшей на Олимпиаде . Причём – дважды.

Арман уделяет грэпплингу большое внимание. И со временем – а почему бы и нет – может попробовать свои силы в отборе к Олимпиаде. Царукян показал всем, что обладает очень крутыми навыками. Возможно, когда-нибудь получится конвертировать их в какой-то громкий успех.