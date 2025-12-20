Чуда не случилось. Джошуа поиграл с Полом в догонялки и нокаутировал блогера

В ночь на 20 декабря в Майами, США на арене «Касейя Центр» прошёл большой вечер профессионального бокса. Украсил ивент поединок между суперзвёздным экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом, который продолжает покорять боксёрский мир.

Изначально планировалось, что в ноябре Пол проведёт выставочный поединок с легковесом Джервонтой Дэвисом. Однако этот вариант сорвался, но в итоге получилась даже более мощная вывеска — профессиональный бой с Джошуа, у которого больше регалий и более весомое имя. Кроме того, для Пола это, пожалуй, стало самым большим вызовом в карьере. Он уже побеждал бывших чемпионов мира по боксу и экс-обладателей титула UFC, прошёл легенду прошлого Майка Тайсона, но всем было очевидно, что все эти победы были с оговорками о возрасте и физической форме соперников.

Джошуа — другое дело. Да, он подошёл к этому поединку далеко не на пике, но не так давно он был чемпионом мира и в целом держит хороший уровень. К тому же, у Эй Джея уже был опыт противостояния с Фрэнсисом Нганну, который, как и Пол, решил проверить себя в боксе. Там Джошуа выдал жёсткий нокаут во втором раунде, но уже в следующем поединке потерпел сокрушительное поражение в поединке за титул чемпиона мира с Даниэлем Дюбуа. Несмотря на то, что Энтони подходил к встрече с Полом после нокаута, он закономерно был фаворитом и многие прогнозы сводились лишь к тому, будет ли это досрочная победа британца или бой каким-то чудом дойдёт до решения. В триумф Джейка не верил практически никто.

Стартовал бой с того, что Пол активно кружил по всему периметру ринга и не сближался с британцем. Периодически взрывался, но атаковал в блок. И, конечно же, провоцировал клинчи. Джошуа же методично перемещался, не слишком активно обрезал углы и выцеливал голову Джейка, но бил редко. Красноречивая статистика — 5 точных ударов на двоих за раунд. Во втором отрезке картина не менялась и догонялки продолжились. На этот раз Джошуа чаще оказывался на расстоянии удара и Полу приходилось клинчевать и сушить бой, даже проходить в ноги. Несколько раз Эй Джей был близок к тяжёлому попаданию, но Джейк успевал уйти.

В третьем раунде Пол пару раз зацепил британца джебами, тот попал в голову из клинча и начал подключать удары в корпус, чтобы замедлить Джейка, который очень много двигался. Но при этом Джошуа совсем не форсировал события. Очередная трёхминутка началась с хороших, размашистых попаданий от Пола и попыток тейкдаунов от него же. Эй Джея это злило, он агрессивно шёл вперёд, но снова сталкивался с клинчами и проходами в ноги. Уже рефери пришлось сделать внушение Джейку, чтобы он вёл бой чисто.

Бой Пол — Джошуа Фото: Ed Mulholland/Getty Images for Netflix

В пятом раунде стало заметно, что Пол сильно устал. Уходить с дистанции уже не выходило и Джошуа начал доставать американца. Джейк пытался принять бой, шёл в размены, но ожидаемо это было безуспешно — дважды Пол оказался в нокдауне, но оба раза поднимался и сумел дожить до гонга. Шестой раунд также начался с нокдауна от Джошуа, который уже просто забивал уставшего Джейка. В итоге следующее падение стало последним — Пол не поднялся.

Исход боя ожидаемый, так как Джошуа всё же на другом уровне как боксёр. Энтони не спешил, дождался, пока Пол устанет наворачивать круги по рингу и затем сделал своё дело. Джейк впервые проигрывает нокаутом, а Джошуа закрыл поражение от Дюбуа.

Пройти опрос можно по ссылке.