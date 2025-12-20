Бег, борьба, но бокса не было. Бой Пола и Джошуа — большое разочарование

В США состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по трём версиям Энтони Джошуа нокаутировал известного блогера Джейка Пола в шестом раунде.

Анонс этого поединка, конечно, стал одним из самых обсуждаемых событий в мире единоборств. Пол впервые вышел на бой не только с боксёром, но и с парнем, который гораздо крупнее его. Естественно, Джошуа, в каком бы он ни был состоянии после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа, был огромным фаворитом в этом противостоянии, многие сходились во мнении, что если поединок будет не договорным, то Эй Джею хватит одного-двух раундов, чтобы переехать Джейка. Если уж британец Фрэнсиса Нганну вырубил во втором раунде, то что говорить про поединок с блогером.

Однако бой, вопреки многим прогнозам, затянулся и разделился на две части: до пятого раунда и после. Разница в уровне, в технике, в габаритах, в физической мощи бросалась в глаза с первых секунд поединка. Конечно, на пресс-конференциях, в многочисленных интервью Пол постоянно говорил, что совершит сенсацию, что у него есть всё, чтобы нокаутировать Джошуа. Но, видимо, это «всё» он оставил дома, потому что никаких намёков на то, что Джейк может что-то противопоставить Энтони в ринге, не было.

Пол с самого начала поединка выбрал тактику легкоатлета или «велосипедчика», откровенно убегал от Джошуа, который монотонно напирал на него. Всё это очень напоминало противостояние Александра Емельяненко и Артёма Тарасова, когда Тарасов точно так же, не понимая, как он может противостоять более опытному и более крупному сопернику, решил играть в догонялки. Смотреть первые четыре раунда было крайне тяжело, происходящее в ринге было похоже на всё что угодно, только не на бокс . Пол продолжал наворачивать круги от раунда к раунду и практически не выбрасывал удары, а в те редкие моменты, когда Энтони всё же удавалось зажать его в углах или у канатов, Пол включал клинч.

Причём не просто клинч, а именно борьбу. Джейк стал откровенно хватать Джошуа за ноги в таких эпизодах, имитируя проход в ноги. Кажется, удивлён был не только Энтони, но и судья, который, с одной стороны, предупреждал Джейка, что это не ММА и не нужно бороться в ринге, с другой – выносил устные предупреждения Эй Джею, что не нужно бить по сопернику, который уже не стоит на ногах.

По ходу поединка возникал вопрос, почему же не включается Джошуа. Да, Энтони прессинговал, но каких-то взрывов, классического правого прямого от британца не было. В основном Эй Джей накидывал джеб и выбрасывал хуки, которые приходились по воздуху. Мало того, что Джейк выбрал на этот бой тактику, исключающую бокс, так ещё и Джошуа, от которого ждали быстрого нокаута, никуда не торопился . Был ли это договор между боксёрами, что Энтони даст блогеру провести хотя бы половину поединка, или же просто Джошуа не хотел бегать за соперником и ждал, пока Пол загоняет сам себя – об этом знают только Энтони и Джейк. Однако ситуация изменилась только в пятом раунде, до этого момента происходящее в ринге вызывало недоумение.

Джейк заметно замедлился, сил на забеги осталось не так много, и параллельно с этим включился Джошуа, который наконец-то стал прикладываться по блогеру в полную силу. Джейк напропускал по корпусу, «съел» несколько хуков и фирменных двоек от Энтони и два раза оказался в нокдауне. А в шестом отрезке Эй Джей сделал то, что от него ждали многие: зажал Пола в углу и правым прямым рубанул блогера. Джейк посидел в углу под отсчёт рефери, но продолжать поединок не стал.

Концовка боя получилась яркой и такой, какой её ожидали многие увидеть, однако сам поединок сильно разочаровал. Никакой конкуренции не случилось, и Джейк с самого начала не делал ничего, чтобы это противостояние было похоже на боксёрский поединок. В нём были четырёхраундовый забег блогера, многочисленная борьба, актёрские кривляния Джейка, но не бокс. Есть ощущение, что после этого боя хайп блогера утихнет. Да, он продержался в ринге с Джошуа почти шесть раундов, и многим соперниками Энтони этого не удавалось сделать. Но то, что показывал Пол в ринге – это не бокс, а разочарование. За весь бой Джейк донёс до цели всего лишь 16 ударов — семь джебов и девять силовых. Статистика говорит сама за себя. И так будет в каждом поединке блогера не с пенсионерами и ветеранами ММА, а с любым серьёзным боксёром, который соответствует Джейку по возрасту и габаритам.