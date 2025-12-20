«Испуганный поросёнок» и «цирк». Как мир отреагировал на бой Пола и Джошуа

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, прошёл боксёрский турнир. В главном событии вечера прошёл поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4). Эй Джей победил нокаутом в шестом раунде.

Важно отметить, что бой получился не самым однозначным. С самого начала Пол стал просто убегать от габаритного оппонента по рингу. А Джошуа напоминал ленивого кота, который не особенно хочет гоняться за своей жертвой. В итоге Энтони полноценно включился лишь в пятом раунде. Для того чтобы тотально деклассировать оппонента, сломать челюсть и отправить в нокаут. Стоит отметить, что реакция бойцовского мира на всё это получилась не самой однозначной.

Очень резкая реакция одной из первых последовала от российского бойца MMA Бориса Медведева, представляющего бойцовский клуб «Архангел Михаил»: «Это реслинг в перчатках, настоящий цирк, это даже обсуждать не хочется».

Намного более яркой оказалась эмоция от этого боя у экс-чемпиона мира по версии WBC – Григория Дрозда: «Выйти против настоящего боксёра – не в соцсетях болтать. Когда Джейк Пол вышел в ринг, его это реально задавило. Он бегал, как испуганный поросёнок по рингу. В его глазах был страх. Конечно, его силы таяли на глазах. Он не мог сконцентрироваться, понять, что происходит. Иногда наносил судорожные атаки. Они ни к чему, конечно, не привели. Испуганный поросёнок-неумёха, который непонятно почему оказался в ринге против этого боксёра .

Закономерный итог. Джошуа – огромный кран… Пока развернётся. А этот бешеный поросёнок прыгает. Его сложно поймать. Но как только силы закончились, Энтони прихлопнул его. Кроме смеха, у меня это ничего не вызывает. Я просто понимаю, как Джейку Полу было страшно».

Джейк Пол Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Известный промоутер в мире профессионального бокса Лу Дибелла жёстко раскритиковал Джошуа. Он посчитал, что Энтони должен был побеждать намного показательнее, жёстче и быстрее: « Между прочим, парень, который должен сейчас стыдиться, — это Энтони Джошуа… Это было его наследие. Пол — великий бизнесмен. Джошуа плевать на бокс».

Похожего мнения придерживается и бывший чемпион UFC в легчайшем весе 34-летний американец Коди Гарбрандт: «Танк нокаутировал бы его быстрее!!»

А экс-обладатель пояса UFC Алджамейн Стерлинг от души посмеялся от увиденного: «Это клоунское шоу».

Правда, далеко не все эксперты раскритиковали поединок. Например, бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье признался, что остался доволен увиденным: «Этот бой был именно таким, каким и должен был быть. Он получился зрелищным, временами безумным – со всеми этими клинчами, захватами и замечаниями рефери в духе: «Фанаты заплатили не за все эти грязные приёмы». И закончился он именно так, как должен был закончиться. Иногда история завершается так, как ей суждено. И эта история должна была закончиться поражением Пола нокаутом. Именно это мы и увидели. Несмотря на это, я считаю, что людям уже пора отдать должное Полу за то, что он сделал для бокса».

Представители профессионального бокса очень рады, что всё всё-таки завершилось победой Джошуа. Например, известный тренер Виталий Сланов считает, что сравнивать парней просто невозможно: «О чём идёт речь? Разница во всём. В классе, мастерстве, мощи. Сделали денежный бой . Джошуа мог закончить всё раньше. Но сделал всё максимально красиво. И наказал его, и сразу не стал разочаровывать. Джошуа – настоящий специалист по этим иноходцам, которые забегают в бокс. По сравнению с Нганну Пол – более мастеровитый. Хотя с Тайсоном Фьюри и дал бой. А вообще, как бокс я не могу полноценно это оценить. Что было, то и было».

А боец легчайшего веса UFC Айманн Захаби уверен, что у парней был специальный сценарий: «У меня ощущение, что у них было соглашение – в каком раунде Джейк должен упасть. Я не понимаю, как такой опытный и титулованный боксёр, как Джошуа, не смог поймать его раньше. Очень неловкий и странный бой для просмотра. Мне показалось очевидным, что Джошуа «тащил» Пола».

Такой получился реакция на бой Джошуа и Пола. Неоднозначной, спорной. Но, что главное, очень яркой. А значит, всё это затевалось не напрасно!