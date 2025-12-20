Скидки
Джейк Пол — Энтони Джошуа: реакция на бой, эксперты, оценки, что сказали

«Испуганный поросёнок» и «цирк». Как мир отреагировал на бой Пола и Джошуа
Сергей Сорокин
Как мир отреагировал на бой Пола и Джошуа
Мнения — неоднозначные.

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, прошёл боксёрский турнир. В главном событии вечера прошёл поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4). Эй Джей победил нокаутом в шестом раунде.

Важно отметить, что бой получился не самым однозначным. С самого начала Пол стал просто убегать от габаритного оппонента по рингу. А Джошуа напоминал ленивого кота, который не особенно хочет гоняться за своей жертвой. В итоге Энтони полноценно включился лишь в пятом раунде. Для того чтобы тотально деклассировать оппонента, сломать челюсть и отправить в нокаут. Стоит отметить, что реакция бойцовского мира на всё это получилась не самой однозначной.

Бой Джейк Пол — Энтони Джошуа Подробнее

Очень резкая реакция одной из первых последовала от российского бойца MMA Бориса Медведева, представляющего бойцовский клуб «Архангел Михаил»: «Это реслинг в перчатках, настоящий цирк, это даже обсуждать не хочется».

Намного более яркой оказалась эмоция от этого боя у экс-чемпиона мира по версии WBC – Григория Дрозда: «Выйти против настоящего боксёра – не в соцсетях болтать. Когда Джейк Пол вышел в ринг, его это реально задавило. Он бегал, как испуганный поросёнок по рингу. В его глазах был страх. Конечно, его силы таяли на глазах. Он не мог сконцентрироваться, понять, что происходит. Иногда наносил судорожные атаки. Они ни к чему, конечно, не привели. Испуганный поросёнок-неумёха, который непонятно почему оказался в ринге против этого боксёра.

Закономерный итог. Джошуа – огромный кран… Пока развернётся. А этот бешеный поросёнок прыгает. Его сложно поймать. Но как только силы закончились, Энтони прихлопнул его. Кроме смеха, у меня это ничего не вызывает. Я просто понимаю, как Джейку Полу было страшно».

Известный промоутер в мире профессионального бокса Лу Дибелла жёстко раскритиковал Джошуа. Он посчитал, что Энтони должен был побеждать намного показательнее, жёстче и быстрее: «Между прочим, парень, который должен сейчас стыдиться, — это Энтони Джошуа Это было его наследие. Пол — великий бизнесмен. Джошуа плевать на бокс».

Похожего мнения придерживается и бывший чемпион UFC в легчайшем весе 34-летний американец Коди Гарбрандт: «Танк нокаутировал бы его быстрее!!»

А экс-обладатель пояса UFC Алджамейн Стерлинг от души посмеялся от увиденного: «Это клоунское шоу».

Правда, далеко не все эксперты раскритиковали поединок. Например, бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье признался, что остался доволен увиденным: «Этот бой был именно таким, каким и должен был быть. Он получился зрелищным, временами безумным – со всеми этими клинчами, захватами и замечаниями рефери в духе: «Фанаты заплатили не за все эти грязные приёмы». И закончился он именно так, как должен был закончиться. Иногда история завершается так, как ей суждено. И эта история должна была закончиться поражением Пола нокаутом. Именно это мы и увидели. Несмотря на это, я считаю, что людям уже пора отдать должное Полу за то, что он сделал для бокса».

Представители профессионального бокса очень рады, что всё всё-таки завершилось победой Джошуа. Например, известный тренер Виталий Сланов считает, что сравнивать парней просто невозможно: «О чём идёт речь? Разница во всём. В классе, мастерстве, мощи. Сделали денежный бой. Джошуа мог закончить всё раньше. Но сделал всё максимально красиво. И наказал его, и сразу не стал разочаровывать. Джошуа – настоящий специалист по этим иноходцам, которые забегают в бокс. По сравнению с Нганну Пол – более мастеровитый. Хотя с Тайсоном Фьюри и дал бой. А вообще, как бокс я не могу полноценно это оценить. Что было, то и было».

А боец легчайшего веса UFC Айманн Захаби уверен, что у парней был специальный сценарий: «У меня ощущение, что у них было соглашение – в каком раунде Джейк должен упасть. Я не понимаю, как такой опытный и титулованный боксёр, как Джошуа, не смог поймать его раньше. Очень неловкий и странный бой для просмотра. Мне показалось очевидным, что Джошуа «тащил» Пола».

Такой получился реакция на бой Джошуа и Пола. Неоднозначной, спорной. Но, что главное, очень яркой. А значит, всё это затевалось не напрасно!

