Разборку ветеранов завершил брутальный нокаут. Силва красиво вырубает и в 50 лет

В ночь с 19 на 20 декабря в Майами, США, состоялся крупный вечер профессионального бокса. В рамках основного карда турнира на ринге встретились два ветерана единоборств и бывшие чемпионы UFC Андерсон Силва и Тайрон Вудли. Шестираундовый поединок проходил в лимите первого тяжёлого веса.

В ноябре Силва должен был завершить трилогию с Крисом Уайдманом, которому дважды проигрывал в UFC. Однако турнир с главным боем Джейк Пол — Джервонта Дэвис отменился, а позже уже Уайдман получил травму и выбыл. На замену вызвался выйти другой экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, и так бой попал в кард к Полу и Энтони Джошуа.

На бумаге это было два больших имени, однако достижения Вудли в боксе не впечатляют. В августе 2021 года он дебютировал на ринге и проиграл Джейку Полу раздельным решением судей. В декабре того же года Тайрон получил реванш, заменив Томми Фьюри, но на этот раз был нокаутирован в шестом раунде. У Андерсона Силвы в боксе картина получше — 3-2. Первый раз он проиграл ещё в 1998 году, а во второй раз Паук уступил Джейку Полу в октябре 2022 года. Так что и Силва, и Вудли вышли на очный поединок, чтобы определить того, кто закроет поражение от блогера.

Как и ожидалось, темп поединка поначалу был очень низким, бойцы мало двигались и экономили силы (93 года на двоих). Вудли в целом смотрелся пободрее в первой трёхминутке, старался доводить джебы в корпус, несколько раз зашёл в атаку затяжными сериями и старался завершить их силовыми ударами. Силва в первом раунде в основном финтил и прессинговал, зажимая Тайрона в угол, однако при этом практически не наносил ударов. За весь раунд Андерсон, по сути, лишь однажды по-настоящему пошёл в атаку, но быстро вернулся на дистанцию.

Во втором раунде темп поднялся, Вудли активно пошёл вперёд, однако на этот раз и Силва завёлся. Тайрон начал снова зажиматься в угол, но на этот раз его не простили — Паук сблизился, показал финтом, что будет бить слева, раскрыл Вудли и запустил точный правый апперкот. Тайрон начал заваливаться, получил ещё несколько ударов и оказался в нокдауне. Боец сумел подняться, однако стоял с отсутствующим взглядом и будто не понимал, что произошло. В итоге рефери принял решение остановить бой — технический нокаут во втором раунде.

Андерсон Силва — Тайрон Вудли Фото: Carmen Mandato/Getty Images

От ветеранской разборки ожидали, что поединок дойдёт до решения судей, но вышло бодро. Силва после боя скромно отметил, что его нокаут — результат тренировок и удачи. Теперь у Паука рекорд в боксе 4-2, а у Вудли — 0-3, не лучшее возвращение на ринг для Тайрона.

Теперь у Силвы новая цель — Крис Уайдман. Несмотря на разницу в возрасте, Андерсон выглядит фаворитом хотя бы потому, что у Уайдмана нет опыта в боксе. Поэтому у Паука будет отличная возможность хотя бы частично поквитаться за два поражения, которые по большому счёту завершили эпоху Силвы в ММА. У этого противостояния есть история, так что промоутерам будет интересно добавить такой поединок в кард, чтобы усилить его громкими именами. А вот Вудли, пожалуй, возвращаться уже не нужно. После поражения от Камару Усмана и утраты титула он не побеждает нигде. Стоит сосредоточиться на других вещах и не подвергать себя лишнему урону.