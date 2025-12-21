Фергюсон пока непобедим в боксе! Легенда продолжает коллекционировать пояса

20 декабря в Дубае, ОАЭ, состоялся очередной турнир организации Misfits Boxing. В рамках соглавного события вечера экс-звезда UFC Тони Фергюсон бился за пояс чемпиона в средней весовой категории с Уорреном Спенсером.

После ухода из UFC на беспрецедентной серии поражений Фергюсон нашёл себя в боксе. В августе этого года он дебютировал в Misfits, встретившись с блогером Натаниэлем Бустаманте, известным как Солт Папи. На кону стоял временный пояс организации в среднем весе. Там Эль Кукуй выступил неплохо и победил техническим нокаутом в третьем раунде. Для него эта победа стала первой с 2019 года, и по такому случаю он слегка расчувствовался, пустив слезу. Разумеется, после этого триумфа Тони заявлял, что только начинает свой путь и добьётся всех возможных высот. В итоге в ноябре было объявлено, что Фергюсон выступит в декабре и будет биться за полноценный пояс чемпиона промоушена.

Соперником стал Уоррен Спенсер, ещё один блогер, который ищет себя в боксе. В августе он выступал в одном карде с Фергюсоном и за 15 секунд проиграл Диллону Дэнису по правилам ММА. Это был удачный расклад для Фергюсона, и пятираундовый бой это только подтвердил. Конечно, темп был не очень высок, но всё же Тони уже 41 год, и для этого возраста он смотрелся неплохо: хватало реакции на уклоны, аккуратно работал передней рукой и давил, связывал удары в комбинации. Во втором раунде Спенсер побывал в нокдауне, в третьем тоже был к этому близок. В четвёртом отрезке уже сам Фергюсон оказался на грани выживания, сильно нахватавшись ударов. И в заключительном раунде Тони собрался и снова потряс Спенсера, однако добить не успел из-за гонга.

В итоге довольно уверенная победа единогласным решением судей и Фергюсон — новый чемпион Misfits Boxing в средней весовой категории! И всё ещё не побеждён на ринге. Без всяких шуток, для Тони, которого давно списали, и по делу, это очень хорошие результаты. После победы Эль Кукуй был краток: «Мне нравится быть спортсменом, и бокс — ещё один способ продемонстрировать всем вам, уродам, как это весело».

Тони Фергюсон Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

После каждого поражения в UFC Фергюсон говорил, что на этот раз всё иначе, другая подготовка, другие тренеры, лучшая форма в карьере. В боксе он придерживается той же схемы, но пока работает. По словам Тони, он построил всё вокруг себя так, чтобы снова быть в расцвете сил, и сравнил себя с растением («Когда растение недоедает или не получает достаточно солнца, оно не сразу зеленеет»), а ещё новоиспечённый чемпион уверяет, что это только начало.

На самом деле, здорово, что поклонники Фергюсона хотя бы могут вновь порадоваться его победам на излёте карьеры. По-хорошему Тони нужно было завершать карьеру ещё задолго до того, как серия поражений в UFC превратилась в антирекорд (восемь поражений кряду), однако это совсем не в характере Эль Кукуя. Возможно, он сам по себе такой и не может остановиться, а возможно, в окружении не хватает человека, который скажет, что пора это сделать. Вполне можно допустить, что Фергюсон не может ничего другого и старается максимально растянуть карьеру. Остаётся только порадоваться, что он зарабатывает и не проигрывает.

Помимо бокса, Тони не оставляет идею с ММА. Хочет в Белый дом, и у него есть два соперника на примете: «Есть два человека, с которыми я хочу подраться: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это вызвало бы огромный ажиотаж. Если вы поставите меня против Хабиба на турнире в Белом доме — гарантирую, вы получите фейерверки. Шестой раунд между Хабибом и Тони, давайте сделаем это».

Но лучше Тони оставаться в боксе и попробовать защитить пояс Misfits с подходящими для этой цели соперниками.