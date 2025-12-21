Это тебе не пенсионеров бить. Джошуа показал реальный уровень Пола

В ночь с 19 на 20 декабря всё внимание боксёрского сообщества было приковано к необычному поединку бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по трём версиям Энтони Джошуа и известного блогера Джейка Пола. Чуда не произошло: профессиональный боксёр в шестом раунде нокаутировал Пола и одержал убедительную победу.

Для Джейка это был важный поединок не столько с финансовой стороны, сколько со спортивной. Пол давно грезит чемпионскими поясами, а после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим блогер даже попал в топ-15 рейтинга WBA в крузервейте. Но проблема была в том, что Джейк практически никогда не проводил поединки с профессиональными боксёрами, которые соответствовали бы его возрасту и габаритам. Единственный такой бой с далеко не самым известным и титулованным Томми Фьюри обернулся для блогера первым поражением в карьере.

Так что для того, чтобы претендовать на титулы, ему нужны были поединки с действующими боксёрами как минимум из его категории. Джейк, правда, собирался устроить очередное цирковое представление в виде боя с Джервонтой Дэвисом, который меньше на 30 кг, однако Танк слетел с поединка, и Пол неожиданно договорился о противостоянии с Энтони Джошуа. Олимпийский чемпион, бывший чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе, брутальный нокаутёр, у которого в карьере 25 финишей в 28 победных поединках – это был не просто серьёзный вызов для Пола, а, кажется, первая по-настоящему большая проверка всех спортивных амбиций блогера.

Понятно, что мало кто ждал от Джейка победы. Сам он, конечно, кричал, что устроит настоящую сенсацию и нокаутирует Энтони, но большинство экспертов сходилось во мнении, что если поединок будет не договорным, то Джейка ждёт быстрый нокаут. На деле Пол капитулировал только в шестом раунде, однако это, пожалуй, худший исход для него.

Что сумел показать в этом поединке Пол? Что он абсолютно неконкурентоспособен на высоком уровне и что пора заканчивать с разговорами о том, что Джейк – хороший боксёр. Спрогрессировал ли Пол по сравнению с той формой, в которой он начинал? Безусловно. У Джейка большие финансы, которые позволяют работать с опытными специалистами, позволяют расти в профессиональном плане. Джейк действительно стал лучше, но только для уровня пенсионеров из ММА или договорного поединка с 58-летним Тайсоном. Бой с Джошуа показал настоящий уровень Джейка Пола.

Начнём с того, что блогер, несмотря на свою браваду до боя, в ринге знатно перепугался. Давление и прессинг от здорового Джошуа заставили Пола выбрать тактику велосипедиста. Первые четыре раунда Джейк просто убегал от британца, а когда тот всё же его настигал, в ход шли проходы в ноги. Смотрелось это удручающе, Пол выглядел беспомощным в ринге. Его техника, которую он демонстрировал на открытой тренировке, на видео из тренировочного зала, куда-то испарилась. Атаки Джейка были «колхозными», если в начале боя он ещё выбрасывал какие-то более-менее техничные хуки на скачке, то, когда силы стали его покидать, он скатился к размашистым и медленным оверхендам, которые Энтони видел за километр. В одной из немногочисленных атак блогера Эй Джей даже издевательски остановил напиравшего Пола рукой за голову.

Пол перед боем заявлял, что его скорость, его работа ног застанут Энтони врасплох, однако скорости и работы ног хватило только на четыре раунда челнока. Это не был кубинский стиль, когда боксёры хоть и «велосипедят», но при этом расстреливают соперника с дистанции джебом. Джейк во время своих забегов не делал ничего – он просто спасался от тяжёлых попаданий Джошуа. Для понимания, за неполные шесть раундов Джейк донёс до цели… 16 ударов: семь джебов и девять силовых. То есть меньше трёх ударов за раунд . Это не просто показательная статистика, эти цифры говорят о том, чем Пол занимался в бою.

Тут можно много дискутировать про то, что блогер дрался с одним из лучших супертяжей мира и что, конечно, разница в уровнях должна быть. С этим никто не спорит, но ведь Джейк так старательно пытался всех нас убедить, что он топовый боксёр, что победы над пенсионерами сделали его претендентом на чемпионский пояс. Он же сам говорил, что способен конкурировать на высочайшем уровне и что Джошуа ему не помеха. На деле мы увидели испуганного парня, который забыл, как боксировать. Бокса в исполнении Джейка за шесть раундов не было, и появилось полное ощущение, что его потолок – это ветераны из ММА и пенсионеры из бокса.