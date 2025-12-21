«Том и Джерри» в ринге и двойной перелом челюсти. Зачем Джошуа издевался над Полом

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоялся боксёрский турнир. В главном событии вечера прошёл поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4). Эй Джей победил нокаутом в шестом раунде.

Важно отметить, что бой получился не самым однозначным. С самого начала Пол стал просто убегать от габаритного оппонента по рингу. А Джошуа напоминал ленивого кота, который не особенно хочет гоняться за своей жертвой. В итоге Энтони полноценно включился лишь в пятом раунде. Для того чтобы тотально деклассировать оппонента, сломать челюсть и отправить в нокаут. Вот только британцу всё равно прилетело огромное количество претензий.

Основной момент. Зачем Энтони вообще принимал этот бой? Многие считают, что Джошуа просто повёлся на деньги. И для профессионального бойца просто недопустимо принимать участие в подобных шоу . Если говорить откровенно, такая позиция выглядит странной. Энтони вышел в ринг ещё и для того, чтобы «наказать» чужака. И защитить честь профессионального бокса. Более того, однажды он уже занимался таким же делом. Тогда британец вышел в ринг с Фрэнсисом Нганну. И тотально деклассировал соперника. Поэтому и теперь Джошуа должен был постоять за честь всех профессионалов.

Джошуа нужен был этот поединок и со спортивной точки зрения. Нужно напомнить, что последний бой Энтони завершился поражением от Даниэля Дюбуа. Не просто осечкой, а тяжёлым нокаутом. Поэтому перед возвращением к серьёзным вызовам было очень важно перезагрузиться. Естественно, такой поединок не таил в себе особенной опасности для Эй Джея. Зато давал возможность и заработать, и повеселиться, и вновь почувствовать себя в ринге, в своей стихии. Так и получилось. Для Джошуа поединок стал развлечением. Он улыбался даже в тот момент, когда пропускал немногочисленные удары от оппонента.

Энтони Джошуа и Джейк Пол Фото: Ed Mulholland/Getty Images

А почему Энтони не захотел закончить всё быстро? Если говорить откровенно, со стороны складывалось ощущение, что Джошуа даже не пытался финишировать оппонента на протяжении первых четырёх раундов. Он присматривался, ходил следом, выбрасывал ленивые тычки, однако не работал в полную силу. И, конечно, многие поспешили назвать происходящее цирком. Но со стороны Джошуа это выглядело совершенно закономерным решением. Он вышел, чтобы прочувствовать ринг и поработать. А не моментально всё решить и поехать домой. Шесть раундов – отличная дистанция для такой цели.

Ещё один важный момент – забота о болельщиках. Может показаться странным, что речь вообще идёт об этом. Но Джошуа нашёл идеальный баланс для фанатов. Он и подарил достаточно долгое зрелище, и увенчал это красивым нокаутом . И именно болельщики, которые хотели полностью «отбить» стоимость своих билетов, остались довольны. Британец дал им возможность посмотреть сначала на «Тома и Джерри», а затем – на брутальное избиение. С пятого раунда Энтони полностью преобразился. И уже не позволил усомниться в своём мастерстве.