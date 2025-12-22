Супербои Иноуэ и Накатани. Что нас ждёт в последние дни 2025 года

Наступает последняя полноценная неделя уходящего 2025 года. Она подарит любителям единоборств интересные турниры и противостояния. Так, в Саудовской Аравии пройдёт масштабный вечер профессионального бокса с поединками Наои Иноуэ, Дзюнто Накатани и других звёзд, а в лиге кулачных боёв Top Dog состоится большой стадионный турнир.

27 декабря. Наоя Иноуэ – Алан Дэвид Пикассо

В Саудовской Аравии состоится заключительный турнир по боксу в уходящем году — The Ring V: Night of the Samurai. Возглавит его главная японская звезда и один из лидеров P4P Наоя Иноуэ. Он разделит ринг с небитым мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо. Монстр держит в этом году феноменальный темп, бой с Пикассо будет для японца четвёртой защитой титула абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе за год – фантастическая статистика. Пикассо 25 лет, при этом за семь лет профессиональной карьеры он сумел набить солидный рекорд из 32 побед и одной ничьей. Конечно, соперников уровня Иноуэ у Алана не было, более того, это будет всего лишь второй 12-раундовый поединок в карьере Пикассо. Тем не менее мексиканец готов воспользоваться выпавшим шансом и удивить боксёрский мир.

27 декабря. Дзюнто Накатани – Себастьян Эрнандес

На турнире в Саудовской Аравии выступит ещё одна японская звезда бокса Дзюнто Накатани. Он встретится с Себастьяном Эрнандесом. Для чемпиона мира в трёх весовых категориях Накатани это будет первый поединок в новом дивизионе. Дзюнто оставил титулы WBA и IBF в легчайшем весе и теперь будет боксировать в категории своего соотечественника Иноуэ. Надо сказать, что Дзюнто давно грезит поединком с Монстром, и теперь он максимально к нему приблизился. Наоя и Дзюнто выступят на одном турнире, в одной весовой категории, и, кажется, для промоутеров это идеальный шанс в случае победы обоих организовать самый большой поединок в истории японского бокса. Боксёры даже могут провести стердаун сразу на турнире, но для этого, конечно, Дзюнто нужно пройти Себастьяна Эрнандеса.

27 декабря. Масамити Ябуки – Феликс Альварадо

Пока Иноуэ и Накатани будут выступать в Саудовской Аравии, в Японии также пройдёт большой вечер профессионального бокса с титульным поединком в карде. Так, чемпион мира IBF в наилегчайшем весе Масамити Ябуки проведёт обязательную защиту. В соперниках у японского чемпиона окажется опытнейший Феликс Альварадо из Никарагуа. За плечами Феликса 46 поединков, в 42 из них он одержал победы. Более того, несмотря на то что Альварадо выступает в дивизионе «мухачей», в его активе 35 нокаутов, так что Ябуки точно будет непросто.

27 декабря. Кантемир Калажоков – Иван Нушкин

В Москве на «ЦСКА-Арене» состоится стадионный турнир по кулачным боям от лиги Top Dog. Юбилейный турнир порадует любителей этого вида спорта ярким кардом. Возглавит его титульный реванш в лёгком весе между Кантемиром Калажоковым и Иваном Нушкиным. Калажоков, пожалуй, главная звезда Top Dog. Чемпион лиги в лёгком весе идёт с идеальным рекордом 13-0, для него это будет уже четвёртая защита титула. Очередным соперником Кантемира станет Иван Нушкин – победитель Гран-при RCC Hard. Калажоков и Нушкин уже встречались между собой в 2024 году Кантемир забрал победу решением судей, но, конечно, Иван идёт за реваншем.

Кантемир Калажоков Фото: Top Dog

27 декабря. Сергей Калинин – Виталий Старых

На турнире Top Dog 40 выступит один из самых зрелищных кулачников страны Сергей Калинин. Кратос – настоящая звезда кулачных боёв, всегда закатывает жёсткие и кровавые выступления, чем особенно нравится фанатам. Калинин не выступал два года и теперь проведёт поединок против Виталия Старых по прозвищу Энштейн. И это пример идеального матчмейкинга. Старых, как и Калинин, настоящий «рубака», так что от боя Энштейна и Кратоса точно стоит ожидать искр.