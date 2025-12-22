Монстр разукрасит Пикассо. Где смотреть новый бой звёздного Наои Иноуэ

Дата и время турнира с главным боем Иноуэ — Пикассо

27 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт последний крупный вечер профессионального бокса — The Ring V: Night of the Samurai. Главным событием турнира станет титульный бой во втором легчайшем весе — действующий абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Наоя Иноуэ в седьмой раз поставит на кон все свои пояса. И на этот раз его соперником станет другой непобеждённый боксёр Алан Дэвид Пикассо. Также важно отметить, что для Иноуэ это уже четвёртый бой за год.

На этом же турнире во втором легчайшем весе дебютирует ещё один звёздный боец из Японии, входящий в топ-10 мирового рейтинга pound-for-pound. Дзюнто Накатани оставил свои титулы и поднялся в новый дивизион, где встретится с Себастьяном Эрнандесом. В случае побед Дзюнто и Наои в 2026 году мы, скорее всего, увидим грандиозный бой Иноуэ — Накатани.

Начало боксёрского вечера запланировано на 12:00 мск. Ожидается, что главный бой вечер стартует не раньше 15:00.

Прямая трансляция турнира с главным боем Иноуэ — Пикассо

В прямом эфире ивент покажут на платформе DAZN. В России легальной трансляции на данный момент не планируется. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет о главных событиях турнира.

Полный кард турнира с главным боем Иноуэ — Пикассо

Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо;

Дзюнто Накатани — Себастьян Эрнандес;

Кенсиро Терадзи — Вийибальдо Гарсия Перес;

Рейто Цуцуми — Леобардо Кинтана;

Тайга Иманага — Эридсон Гарсия.

Материалы о турнире с главным боем Иноуэ — Пикассо

Прогнозы на бой Иноуэ — Пикассо

Иноуэ ожидает тяжёлого поединка, но уже смотрит в сторону боя с Накатани.

«Это большой шаг к предстоящему бою в мае. По моему впечатлению, Пикассо — очень агрессивный боец, так что это не будет лёгкий поединок, но я сделаю всё возможное. В любом случае сначала мне нужно сосредоточиться на предстоящем поединке, а затем последует большой бой», — сказал Иноуэ на пресс-конференции.

В недавнем блиц-опросе от DAZN Иноуэ излучал больше уверенности: «Лучший ли я боец P4P? Да. Нокаутирую ли я Пикассо в Эр-Рияде? Да».

Генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста отдаёт должное Иноуэ и сравнивает его с Месси.

«С Иноуэ надо боксировать очень технично и тактически грамотно. Нужно иметь хорошую «держалку». Уверен, в ближайшие полтора-два года появится боксёр, который сможет составить ему конкуренцию. Иноуэ — легендарный и гениальный боксёр современности. Он побеждал очень сильных соперников. Но ему не повезло, что у него нет мощного антагониста. Если сравнивать эту ситуацию с футболом, то Иноуэ — Месси, однако на него нет своего Роналду. Думаю, скоро такой соперник появится», — сказал Ал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.