Худшая версия Конора. Как Топурия превращается в интернет-воина

Уходящий год подарил UFC сразу несколько новых чемпионов, причём Илия Топурия и Ислам Махачев поднялись в весе и завоевали вторые пояса. Казалось, лёгкий и полусредний дивизионы должны оживиться с приходом новых обладателей титулов, однако если Махачев заявляет, что готов драться с любым соперником, то вот ситуация с Топурией сложнее.

Илия в июне нокаутировал Чарльза Оливейру и забрал вакантный пояс, который оставил Ислам Махачев. Оставим за скобками, что Топурия дрался не с главным претендентом Арманом Царукяном, а с Чарльзом Оливейрой. Но после завоевания титула испанец тоже не горит желанием защищать пояс ни против Армана, ни против других бойцов. Он нелицеприятно высказывается в адрес всех потенциальных соперников, при этом сам не так давно заявил, что не собирается драться в ближайшее время. В UFC анонсировали поединок за временный пояс между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом, а к Топурии никаких санкций не применяют.

Илия всё больше напоминает своего кумира — ирландца Конора Макгрегора. Причём берёт от него только худшее. Ирландец в своё время точно так же избирательно подходил к выбору соперников, а в UFC шли на поводу у своей главной звезды. Топурия вслед за Конором всё больше говорит о потенциальном боксёрском поединке. Да и в целом постепенно превращается в интернет-воина — в лучших традициях Макгрегора.

Достаётся всем. Конечно, в первую очередь Исламу Махачеву.

«Все знают, что бой между мной и Махачевым все хотят увидеть, и по какой-то причине Ислам его не принимает, а потом ещё и слишком много болтает. Очень легко говорить за тысячи километров и критиковать меня, но, когда я окажусь в октагоне, ты начнёшь понимать, что я не Джек Делла Маддалена, не Дэн Хукер, не все те парни, с которыми ты встречался. Я совсем другой, когда нанесу тебе удар своей правой — увидишь, что тебя ждёт очень-очень долгий сон», — приводит слова Топурии Red Corner MMA

Не забывает Илия и про Армана Царукяна.

«Арман является хорошим бойцом. У него были шансы, но он отказался соревноваться. Все бойцы сталкиваются с болью в руках, ногах и всем прочим, однако мы всё равно выходим на бой. Может быть, ему стоит сменить нижнее белье после такого решения. Арман, иди нахрен», — цитата Топурии от того же Red Corner MMA.

Иногда «прилетает» и обоим сразу: «Чувствую, что превосхожу всех остальных по навыкам, знаниям, храбрости и мужеству. Чувствую, что превосхожу Армана и Ислама».

Илия Топурия Фото: Ian Maule/Getty Images

И всё это за последние несколько дней. При этом Илия всё больше напоминает не праймового Конора, который хоть и болтал, но и побеждать не забывал, а Макгрегора последних лет – настоящую грозу интернета. Топурия пользуется особым положением в глазах руководства UFC, позволяет себе приостанавливать карьеру по «личным причинам» и при этом постоянно выдаёт очень странные высказывания, которые не имеют ничего общего с действительностью. Сейчас Илия совершенно не в той позиции, чтобы набрасываться на всех подряд, это смотрится крайне странно. Топурия не собирается драться и защищать пояс, потому что у него проблемы в семье, но при этом оскорбляет и Махачева, и Царукяна, и других бойцов – выглядит всё максимально нелепо.

Безусловно, Илия сейчас – большая звезда, и поэтому в UFC потакают испанскому чемпиону и делают ему поблажки. Но его кумир Конор Макгрегор в такой же ситуации поймал слишком большую звезду и превратился из ярчайшего бойца в посмешище. Есть ощущение, что Топурия начинает идти по печальному пути ирландца.