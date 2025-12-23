Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

2025 год подходит к концу, и практически все главные события в мире ММА тоже завершены. Пока будет пауза, можно вспомнить самые яркие моменты спортивного года. Сегодня на очереди — смешанные единоборства. Завершение карьеры легендарным Джоном Джонсом, вторые пояса Ислама Махачева и Илии Топурии, феноменальная победа Петра Яна над Мерабом Двалишвили, титул Вадима Немкова, коллаборация Хабиба Нурмагомедова с Павлом Дуровым и многое другое. А какое событие стало самым ярким – решать вам. Свой выбор можно объяснить в комментариях.
Пётр Ян вернул пояс UFC
Летом 2025 года Пётр Ян встретился с почти никому неизвестным Маркусом Макги. Рискованный бой, но россиянин говорил, что хочет укрепить свои позиции и готов для этого драться с кем угодно. Ян победил, вышел на серию из трёх побед, потом спокойно дождался своей очереди и получил долгожданный титульный шанс. Встреча с Мерабом Двалишвили, который в 2025 году просто катком ехал по своему дивизиону, на бумаге была плохим матчапом для Яна. Плюс ко всему были свежи воспоминания об их первом поединке в марте 2023 года, когда грузинский боец забрал у Петра все пять раундов. Однако Ян впечатлил и удивил всех. Все пять раундов россиянин разносил Двалишвили и заслуженно вернул пояс — первый чемпион UFC из России, сделавший это!
Ислам Махачев взял второй пояс UFC
Если Ян стал первым чемпионом UFC из России, вернувшим пояс, то Ислам Махачев записал себе в актив ещё более весомое достижение. В мае Белал Мухаммад утратил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, что открыло Исламу дорогу в новый дивизион. Махачев оставил пояс в лёгком весе вакантным, поставив рекорд по количеству защит титула, и ушёл покорять новые просторы. В ноябре россиянин впервые возглавил престижный турнир в Нью-Йорке и показал, как может доминировать над полусредневесами. У Джека Делла Маддалены не было ни единого шанса, а Махачев в сверхуверенной манере стал 11-м в истории чемпионом UFC в двух весовых категориях. И, разумеется, первым российским бойцом, которому покорилось это достижение.
Махачев вернулся на первое место в P4P
Махачев сидел на троне рейтинга P4P больше полутора лет. Однако в июне, когда сам Ислам был без пояса, а Топурия стал чемпионом UFC в лёгком весе, россиянину пришлось подвинуться на вторую строчку. Но это продлилось недолго — после победы над Делла Маддаленой и завоевания второго пояса Махачев заслуженно вернулся на первое место в P4P и заявил, что любит, когда всё на своих местах. Этот год Ислам закончил в ранге лучшего бойца планеты. Пускай так и останется.
Валентина Шевченко провела две защиты титула
Шевченко уже 37 лет, разговоры о её спаде идут давно, но она пока успешно борется и с соперницами, и с возрастом. В 2024 году Валентина вернула пояс, а в 2025-м провела две защиты титула. Сначала Шевченко разобралась в тяжелейшем поединке с главной претенденткой в дивизионе Манон Фиоро. А затем Пуля дала шанс китаянке Вэйли Чжан сразиться за второй пояс. На бумаге это была битва первого и второго номеров женского рейтинга P4P, но на деле — пять раундов тотального доминирования Шевченко и уверенная победа. Всё ещё великолепна!
Победа Волкова над Алмейдой
В прошлом году Александр Волков очень спорно проиграл Сирилю Гану, упустив шанс на титульный бой. Чтобы заслужить возможность подраться за пояс Драго предстояло одержать ещё одну победу. Соперником Волкова стал грэпплер Жаилтон Алмейда. Бразилец очень хорошо боролся, переводил Александра, но на земле не показывал практически ничего. Волков же старался демонстрировать активность даже лёжа на спине и в итоге одержал важную победу раздельным решением судей. Теперь осталось дождаться развязки противостояния Аспиналл — Ган и выбить бой с победителем.
Вадим Немков — чемпион PFL
После слияния Bellator и PFL Немков оказался в сложном положении, практически не получая поединков. А если ему и давали бои, то уровень соперников не впечатлял. К концу года Немков, подписавший новый контракт с PFL, наконец-то встретился с узнаваемым бойцом — Ренаном Феррейрой, чемпионом Гран-при 2023 года. На кону стоял титул чемпиона PFL в тяжёлом весе. Немков не стал ничего выдумывать, подключил борьбу и в первом раунде финишировал громадного бразильца. Дальше Вадим ждёт Фрэнсиса Нганну, а пока у России есть ещё один чемпион в большой организации.
Чимаев стал чемпионом UFC
Хамзату Чимаеву прочили чемпионство в UFC практически сразу после прихода в промоушен. Однако путь Борза сильно затянулся. Сначала болезнь, едва не отправившая Хамзата на очень раннюю пенсию, потом он был вынужден подняться в средний вес, так как уже не укладывался в 77 кг. Затем возникли проблемы с визой, и Чимаев перешёл в режим «один год — один бой». Однако даже так Хамзат добрался до титульника. В августе Чимаев, всё-таки получивший визу, встретился с Дрикусом дю Плесси и в довольно безопасном режиме заборол южноафриканца до победы единогласным решением судей. Чимаев — чемпион UFC, и пока сложно представить, кто сможет отобрать у него пояс.
Две победы Павловича
В 2025 году Павлович, создавший себе образ страшного нокаутёра, предстал совершенно другим бойцом: осторожным, расчётливым, прагматичным и не гоняющимся за финишем. В феврале Сергей довольно безопасно победил Жаирзиньо Розенстрайка, а в августе примерно таким же образом прошёл Вальдо Кортес-Акосту. С одной стороны, Павлович показал, что может рассчитывать не только на тяжёлое попадание в бою, с другой — сильно потерял в зрелищности. Непонятно, как это скажется на его перспективах, но две победы в двух боях — хороший результат.
Байсангур Сусуркаев провёл два боя за четыре дня
Летом в UFC появилась ещё одна яркая звёздочка из России. Байсангур Сусуркаев красиво победил в Претендентской серии Даны Уайта, куда запрыгнул на коротком уведомлении. А уже спустя четыре дня дебютировал в UFC на одном турнире со своим другом Хамзатом Чимаевым. Событие беспрецедентное, и шумиха вокруг Сусуркаева появилась большая, он даже попал на пресс-конференцию. В самом бою пришлось повозиться, но в итоге Байсангур финишировал Тома Нолана. А спустя несколько месяцев оформил ещё один финиш в поединке с Эриком Макконико. Но именно те победы с разницей в четыре дня сделали имя Сусуркаеву.
Анонс турнира UFC в Белом доме
Приход Дональда Трампа открыл отличное окно возможностей для UFC. Сначала он помог Чимаеву решить проблемы с визой, затем анонсировал турнир на лужайке у Белого дома. Очень быстро выяснилось, что это не просто громкое заявление, а реальная возможность. Уже полным ходом идёт подготовка к историческому турниру, ряд суперзвёзд выразили желание там выступить: Джонс возвращается с пенсии, Алекс Перейра готов с ним биться, Топурия – там же, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер – само собой. Махачев и Чимаев тоже метят в Белый дом. Ивент пройдёт в июне, и совсем скоро пойдут первые анонсы, это будет одно из самых ожидаемых событий года.
Алекс Волкановски вернул себе чемпионский пояс
За последние годы Волкановски подрастерял свои позиции. Два поражения нокаутом от Ислама Махачева и Илии Топурии стали мощным ударом для австралийца — мало того, что он не смог стать двойным чемпионом, так ещё и свой титул потерял. Потратив больше года на восстановление, Волкановски вернулся, но получил не реванш с Топурией, а бой с Диего Лопесом за вакантный титул. Алекс за счёт колоссального опыта спокойно переиграл бразильца и вновь стал чемпионом UFC в полулёгком весе.
Белаз — явление в российских ММА
В российских ММА идёт своеобразная смена поколений. Герои прошлого с громкими именами постепенно сходят, а замены им нет. Есть очень классные бойцы и крутые турниры в рамках разных лиг, но не хватает имён. Компенсировать это пытается Владислав Ковалёв. Белаз стал звездой кулачных боёв, а теперь начал покорять ММА. За 2025 год Ковалёв провёл три боя и одержал три победы. Белаз дважды победил легендарного Александра Шлеменко, причём в одном случае даже финишировав ветерана, и стал первым в истории чемпионом RCC в среднем весе. Ковалёв успел и защитить титул, задушив экс-бойца UFC Армена Петросяна.
Взлёт и падение Анкалаева
Один из самых невезучих бойцов долго шёл к очередному титульному шансу и получил его только тогда, когда уже не было других вариантов. И даже тогда Магомед Анкалаев должен был биться во время Рамадана, в неудобное для себя время. Однако он принял бой и уверенно прошёл звёздного Алекса Перейру, завоевав долгожданный пояс. Чемпионство, увы, было недолгим. В октябре бойцы вновь встретились в реванше, но на этот раз Перейра нокаутировал россиянина и забрал титул обратно. Позже появлялась информация, что Анкалаевым дрался с травмой, однако на исход это никак уже не повлияет.
Дагестан — Ирландия 2. Версия PFL
Безусловно, главные события в мире ММА проходят в UFC, но и в PFL внесли свою лепту в перечень самых ярких событий года. Два поединка Усмана Нурмагомедова с Полом Хьюзом получились по-настоящему классными, хотя изначально казалось, что это мисматч. Хьюз великолепно подготовился к первому бою, но проиграл. Во втором поединке все уже ждали конкурентного противостояния — так и вышло. Однако оба раза победил россиянин. Тем не менее в этих боях было всё: высочайший класс спортсменов, интрига, накал, споры. Однозначно и Усман, и Хьюз входят в число лучших легковесов мира, а их бои стали одними из самых ярких событий года в ММА. Кроме того, Нурмагомедов стал чемпионом PFL.
Двалишвили провёл четыре поединка за титул за год
В прошлом году Двалишвили стал чемпионом UFC, а в 2025-м зашёл на историческое достижение — четыре защиты титула за календарный год. Такого никто и никогда не делал. В январе Мераб справился с Умаром Нурмагомедовым, в июне вновь защитил пояс, оформив удушающий приём в бою с Шоном О’Мэлли, а в октябре уверенно разобрался с Кори Сэндхагеном. К тому моменту уже никто не сомневался, что Двалишвили — величайший боец в истории легчайшего веса, да и мало кто верил, что Мераба вообще кто-либо сможет остановить. Однако Яну это удалось, и исторический рекорд Двалишвили не покорился. Тем не менее четыре титульника за год — очень мощно.
Первое поражение Умара Нурмагомедова
Почти весь ноябрь и декабрь 2024 года Умар Нурмагомедов атаковал Мераба Двалишвили в социальных сетях и в итоге буквально вынудил его принять бой с ним. Поединок вошёл в кард UFC 311, Умар был однозначным фаворитом, и градус напряжения задрали довольно высоко. В первых двух раундах Нурмагомедов выглядел так, будто они с Двалишвили бойцы разного уровня, и с лихвой оправдывал статус фаворита. В третьем раунде Умар начал уставать, к тому же сломал руку, и в итоге всё развернулось на 180 градусов. Уже Мераб доминировал и в итоге забрал победу, нанеся Нурмагомедову первое поражение в профессиональной карьере. Теперь Умар заходит на новый круг, чтобы снова заслужить титульный шанс.
Первое поражение в карьере Шары Буллета
Шара Буллет попал в UFC непобеждённым бойцом и уверенно расправился с соперниками в первых четырёх боях. В феврале 2025-го Магомедов столкнулся со сверхопытным ударником Майклом Пейджем, которого в принципе мало кому удавалось переиграть в стойке. Вот и Шаре не удалось — Веном навязал удобный для себя темп и в итоге снял с россиянина статус непобеждённого. Теперь Шарабутдин хочет реванша, но пока его не предвидится.
Топурия стал чемпионом в двух весах
Илия Топурия очень спешит добиться величия, и в UFC ему в этом активно помогают. В начале 2025 года Топурия освободил пояс в полулёгком весе и поднялся на категорию выше. Изначально ради боя с Исламом Махачевым, но россиянин тоже «сбросил» свой титул и ушёл в полусредний дивизион. Так Топурия получил поединок с Чарльзом Оливейрой за пояс в лёгком весе. Эль Матадор оформил очередной яркий нокаут и повесил на талию второй пояс, став 10-м бойцом в истории UFC, кому это удалось. Теперь Илия грезит уже третьим поясом, а о защите имеющегося титула особо не думает.
Бесславный уход Джона Джонса
Несколько месяцев подряд Дана Уайт убеждал всех, что бой Джонса с Томом Аспиналлом точно состоится. Инсайды говорили об обратном, сам Джонс постоянно задавался вопросом «а зачем мне это?», но босс UFC настаивал. Ради боя Джону были готовы заплатить баснословные $ 30 млн, однако в итоге терпения Уайта лопнуло. На пресс-конференции после турнира (!) в Баку (!!) Дана буднично сообщил, что Джонс завершил карьеру и титул полноправного чемпиона UFC в тяжёлом весе переходит к Аспиналлу. Вот такой бесславный уход лучшего бойца в истории организации. Но виноват в этом только он сам.
Первые в истории UFC турниры в Азербайджане и Катаре
UFC продолжает расширять географию. В своё время промоушен уже устраивал турниры в относительно экзотических местах, таких как Уругвай, например. 2025 год открыл для организации ещё две новые локации — Азербайджан и Катар. Турниры получились в целом хорошими, состав участников собрали качественный, но без нюансов тоже не обошлось. Тем не менее, восточное направление очень активно развивается, и в UFC продолжают активно осваивать эти территории. Скоро вполне можно ждать турниров в Грузии и Казахстане.
«Мне плевать на цифры». Игнор Царукяна от UFC
В январе 2025 года Арман Царукян должен был биться в реванше с Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в лёгком весе. На бумаге — конкурентнейшее противостояние, но на деле Царукян за два дня до турнира слетел из-за травмы спины. Кто-то, включая Дану Уайта, считает, что из-за проваленной весогонки. Так или иначе, Арман угодил в опалу и очень долго простаивал без боёв. Чтобы вернуть расположение боссов, Царукян вызвался страховать бой Илии Топурии с Чарльзом Оливейрой, а затем наконец-то выступил и сам. В Катаре Арман бился в главном событии вечера и переехал Дэна Хукера, однако это не помогло заслужить титульный бой. В итоге Царукян, являясь первым номером рейтинга, будет смотреть, как временный пояс разыгрывают Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт. Придётся ещё потрудиться ради титульника, потому что Уайт прямо говорит, что ему плевать на цифры в рейтинге UFC.
Криштиану Роналду стал акционером испанского промоушена
Криштиану Роналду частенько появляется на различных ивентах — в основном в Саудовской Аравии – и на боксе. Однако и в ММА звёздный португалец тоже заглядывает. А теперь, возможно, будет делать это ещё активнее — Роналду стал акционером испанского промоушена WOW, совладельцем которого является Илия Топурия. Забавно, что не так давно чемпион UFC в выборе между Роналду и Лионелем Месси назвал именно аргентинца. Однако, по словам Роналду, он очень воодушевлён новыми возможностями. Посмотрим, как это повлияет на лигу.
Генри Сехудо во второй раз завершил карьеру
В своё время Генри Сехудо триумфально ушёл из спорта в статусе двойного чемпиона. Спустя три года боец вернулся, чтобы снова завоевать пояс и пойти ещё за одним титулом, но реальность оказалась другой. Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу, потом – Мерабу Двалишвили. Оппозицию стали понижать, однако и там Генри не справился, уступив Сонг Ядонгу. На прощальный бой Сехудо дали молодого Пэйтона Талботта, который разнёс ветерана. В итоге Генри снова уходит, но на этот раз совершенно бесславно и на серии из четырёх поражений.
Коллаборация Павла Дурова и Хабиба Нурмагомедова
В ноябре Хабиб неожиданно появился в «Телеграме», завёл свой канал, где выкладывал забавные видео, и вообще весьма активно занимался его ведением. А ещё до этого Павел Дуров появился на турнире UFC 321, и, как выяснилось, там они с Хабибом подписали некий контракт. Вслед за Нурмагомедовым активно свои каналы начали вести и другие бойцы команды. А 22 ноября Дуров начал аукцион по продаже виртуальных папах Хабиба. За сутки фанаты раскупили 29 тысяч коллекционных предметов на общую сумму более чем 347 млн рублей. Всю кампанию активно подсвечивал и Хабиб в социальных сетях, а потом нарвался на критику от Конора Макгрегора, который, не разобравшись, выдал целую серию твитов о том, что Нурмагомедов — мошенник и скамер. На самом деле, коллаборация честная и безобидная: кто хотел виртуальную папаху — тот купил. Плюс ко всему очень неплохая пиар-акция для Хабиба.
Том Аспиналл — Сириль Ган. Историческая отмена
После ухода Джона Джонса Аспиналл обзавёлся вожделенным поясом и наконец-то получил возможность подраться и возглавить большой турнир. В Абу-Даби на UFC 321 Аспиналл защищал пояс в поединке с Сирилем Ганом. Для Тома, привыкшего быстро финишировать соперников, всё пошло не так. Бой складывался тяжело, а в конце первого раунда Ган ткнул пальцами сразу в оба глаза Аспиналлу, и спустя некоторое время бой признали несостоявшимся, так как британец не смог продолжить поединок. Это лишь второй случай в истории UFC, когда в титульнике объявили No Contest. И впервые об этом было объявлено прямо на турнире, так как предыдущий NC в титульном бою случился в реванше Джона Джонса и Даниэля Кормье. Изначально это была победа Джонса, однако потом результат изменили на «не состоявшийся». Аспиналл, кстати, до сих пор восстанавливается.