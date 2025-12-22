Приключения Орловского в Майами. Экс-чемпион UFC подрался с кучкой блогеров

В выходные всё внимание болельщиков было приковано к большому шоу в Майами, которое возглавили Энтони Джошуа и Джейк Пол. Однако уже после того, как главные звёзды ивента выступили на ринге, своё шоу в подтрибунном помещении устроил бывший чемпион UFC Андрей Орловский, решивший посетить турнир.

В вестибюле боец столкнулся со скандально известным стримером и пранкером Джеком Доэрти, частенько попадающим в разного рода конфликты, которые сам и провоцирует. Вот и на этот раз блогер задел плечом Орловского, а потом на Андрея после короткой словесной перепалки внезапно напал один из друзей Доэрти. В Сети, разумеется, сразу завирусились кадры, на которых Орловский разбрасывает вокруг себя молодёжь, пытающуюся на него напасть. Одного из пранкеров боец сбил и ударил ногой, некоторым досталось от кулаков экс-чемпиона UFC. Что забавно, в это время Орловский даже не выронил телефон, а сам Доэрти стоял в стороне и робко призывал всех успокоиться.

После того как в дело вмешалась охрана, Андрея сопроводили к лифту, а Доэрти с друзьями показывали бойцу неприличные жесты и выкрикивали что-то издалека. Позже стример смонтировал видео с потасовкой и опубликовал у себя на странице с подписью: «Как я начал драку с Андреем Орловским? Смотрите видео, старые твиттеровские крысы. Вы всегда тычете пальцем в пацана, который в два раза младше и в сто раз богаче вас».

Орловский тоже позже прояснил свою позицию в интервью «Ушатайке»: «Мы после боя шли на стоянку. Передо мной шёл мой друг с беременной женой – его толкнули плечом. Потом моя жена шла, и, чтобы её не задели, я оградил её рукой, может быть, его немного отодвинул – тут мне прилетело со спины, и понеслось. Они все ходят с микрофонами и камерой включённой, и охранник рядом. Они реально искали, до кого докопаться, просто попали не на того. На арене они ещё с одним ютубером подрались. Никогда не думал, что такое в Америке может произойти — полиции навалом, полная арена. Но что случилось, то случилось».

Пожалуй, юным блогерам действительно повезло уйти без травм из стычки с тяжеловесом, который за свою карьеру в смешанных единоборствах оформил 17 нокаутов. Сейчас Орловскому 46 лет, с 2024 года он уже не является бойцом UFC, но продолжает карьеру. Только в этом году Андрей провёл три боя в разных лигах и одержал три досрочные победы. Сначала – над Терренсом Ходжесом в лиге Dirty Boxing, затем – над Джошем Коуплендом в BKFC, а после этого успешно дебютировал в профессиональном боксе, нокаутировав Келечи Дайка в четвёртом раунде.

Теперь Орловскому 7 февраля предстоит титульный поединок с чемпионом BKFC в тяжёлом весе, ещё одним бывшим бойцом UFC, Беном Ротуэллом. В ММА они уже дважды встречались, и тогда Орловский оба раза победил — нокаутом и решением судей. Теперь Андрей неплохо размялся на пранкерах перед трилогией, главное, чтобы это не вошло в привычку. Да и пример Доэрти должен научить, что в погоне за хайпом всё же стоит оценивать ситуацию и отдавать отчёт в том, кого ты пытаешься провоцировать.