Пора отдать должное Джейку Полу. Блогера критикуют, но он заслужил уважение

В прошедшие выходные в Майами, США, прошёл вечер бокса, который приковал к себе большое внимание. В рамках главного события блогер Джейк Пол бился с бывшим чемпионом мира и звёздным супертяжеловесом Энтони Джошуа. Бой продлился чуть больше пяти раундов и завершился, пожалуй, предельно ожидаемо — Эй Джей догнал вымотавшегося Пола и нокаутировал его, заодно «подарив» перелом челюсти в двух местах.

Ивент собрал внушительную аудиторию, а боксёры заработали очень большие деньги — по разным оценкам, до $ 92 млн на каждого. И при этом каждый получил порцию критики. Джошуа досталось за то, что он не смог управиться с блогером быстрее, а Пола уже давно критикуют за то, что он уводит бокс в сторону шоу. Но насколько справедливы претензии к Джейку?

Да, можно говорить про почти полное отсутствие спортивной составляющей. В бою с Джошуа никто не ждал конкуренции, в поединках Пола с Майком Тайсоном и Хулио Сезаром Чавесом-младшим — в целом тоже. Но ведь Пол при этом делает главное — привлекает внимание фанатов. На фоне того, как проседают просмотры и продажи PPV в мире бокса, Джейк показывает, как можно завлечь аудиторию. Не обошлось без бэкграунда блогера и того, что Пола и без бокса неплохо знали. Однако он смог дополнительно себя раскрутить за счёт умения делать шоу и до боя, и в самом поединке. Вы могли видеть, как Джейк поставил на фото профиля кадр, где его нокаутирует Джошуа. И это тоже становится вирусной новостью. Тот же бой с Тайсоном собрал невероятные цифры и побил рекорды по просмотрам. Значит, Пол интересен. И крайне мало в мире боксёров, которые покажут лучшие показатели. И даже те, кто критикует Джейка, говорит, что его бои – это не бокс, включают его поединки с надеждой, что на этот раз блогер проиграет. А раз есть спрос — есть и предложение.

Кроме того, Пол даёт возможность зарабатывать другим. Не просто так в очередь за боем с ним начали выстраиваться и суперзвёзды. Три года назад условный Артур Бетербиев рассмеялся бы на предложение подраться с Джейком, а сейчас он уже заинтересован в таком поединке. То же самое касается Энтони Джошуа, Джервонты Дэвиса, Александра Усика, Райана Гарсии и всех остальных, кто выражает желание устроить бой с Полом. Они отлично понимают, что это большие деньги, да ещё и относительно лёгкие, потому что в боксе эти ребята точно лучше, несмотря на все старания Джейка. Пол победил легенду всех времён Тайсона, но ведь Майка силком не тащили в ринг? Ему дали возможность заработать — поверьте, он не остался в накладе, даже получив в рекорд поражение от блогера. Это можно сказать и о Джошуа, который уже во второй раз проворачивает такой трюк: сначала убрал Нганну, теперь – Пола. Оба раза ни капли не напрягался — лёгкие деньги.

И при всех вопросах к оппозиции Пола он прогрессирует как боксёр. Ему, безусловно, будет тяжело наверстать то, что профессионалы впитывали с самого детства, но, пожалуй, Джейк прилагает максимум усилий, чтобы хотя бы приблизиться к их уровню. Ему интересны вызовы, он горит этим видом спорта и очень профессионально подходит к подготовке. Россиянин Владимир Шишкин проводил сборы с Джейком и остался впечатлён увиденным: «Джейк Пол очень сильно вырос. Я думал, блогер, а у него такая нереальная команда. Когда приехал на первый кэмп, думал, будет лагерь по приколу, но он впечатлил подготовкой, подходит профессионально, пашет. Очень сильно прогрессирует. У него хороший хлёсткий удар, очень быстрый, взрывной. Он весит где-то 105 кг, быстрый для тяжа».

Учитывая, какой проблемный сейчас первый тяжёлый вес, где Пол и планирует выступать, вряд ли стоит удивляться, если он начнёт подниматься в рейтинге. Возможно, замах на чемпионский пояс – лишнее, но попытаться нужно, а шумиха вокруг имени Джейка поможет заполучить титульник.

Справедливо также будет похвалить либо хотя бы выразить уважение за смелость выйти против огромного Джошуа (будь это бой с Джервонтой Дэвисом, критика Джейка была бы заслуженной). Пол, очевидно, понимал, на что может нарваться в ринге, но бой принял. Да, «велосипедил» больше 10 минут, однако это был единственный шанс продлить себе пребывание на ногах. И Джошуа сам отдал должное сопернику: «Я хотел нокаутировать его в самом начале. У Джейка есть дух, у него есть сердце. Он старался изо всех сил. Многие бойцы не решаются выйти со мной в ринг, а Джейк вышел. Даже когда он падал, то продолжал пытаться подняться. Я снимаю перед ним шляпу».

В мире единоборств нашлось немало тех, кто углядел в бою Джошуа — Пол определённый сценарий, но достаточно и тех, кто просто похвалил Джейка. К примеру, Дональд Трамп: «В самолёте я только что посмотрел бой Джейка Пола. Он показал себя действительно хорошо, особенно продемонстрировав великолепную храбрость в поединке с очень талантливым и габаритным Энтони Джошуа. Фантастическое зрелище, однако отдельная похвала Джейку за его выносливость и, честно говоря, за мастерство в бою против гораздо более крупного соперника».

Джейк Пол Фото: Из личного архива Джейка Пола

Даниэль Кормье уже не первый раз призывает уважать Пола: «Этот бой вышел таким, каким и должен был быть. Получился зрелищным, отрезками безумным – со всеми клинчами, захватами и замечаниями рефери по типу: «Фанаты заплатили не для того, чтобы смотреть за этой грязью». И закончился он именно так, как должен был закончиться. Иногда история завершается так, как ей суждено завершиться. И эта история должна была закончиться поражением Пола нокаутом. Именно это мы и увидели. Несмотря на это, я считаю, что людям уже пора начать уважать Пола за то, что он сделал для бокса».

Тони Беллью тоже доволен: «Самое главное, на мой взгляд, это то, что Джошуа не оставил Джейка с необратимыми травмами! Считаю, сегодня победили все… Браво Джейку Полу, он сделал всё возможное, чтобы выжить! Эй Джей сделал то, что задумал, а именно остановил Джейка Пола! Бокс был и всегда будет лучшим видом спорта для поединков один на один!»

Отметился похвалой и Крис Юбэнк-младший: «Независимо от исхода боя, Джейк Пол вышел в ринг с олимпийским чемпионом и бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе и боролся до самого конца. Сейчас этому человеку нужно отдать должное… Он сделал то, на что большинство не решились бы, не сдался. Молодец, Джейк!»

Возможно, кому-то кажется, что Пол просто раз за разом дискредитирует бокс, но гораздо большей проблемой для этого вида спорта являются бегающие друг от друга чемпионы и промоутеры, распоряжающиеся правилами так, как им удобно. А Джейк делает шоу, не боится вызовов и зарабатывает деньги. Всё же здорово, что мы получили его бой с Джошуа, а не выставочный поединок с Джервонтой Дэвисом.