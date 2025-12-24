Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе

2025 год готов перевернуть последние страницы. А мы подводим итоги насыщенного событиями отрезка. И сейчас самое время вспомнить самые громкие и яркие моменты. Профессиональный бокс был буквально переполнен ими. С января по декабрь мы наблюдали за сагой Дмитрий Бивола и Артура Бетербиева, взлётами и падениями Джейка Пола, легендарным походом Теренса Кроуфорда на новую вершину и завершением пути, приходом Даны Уайта в джентльменский вид спорта и новыми перспективами. А какое событие стало самым ярким в году, решать вам. Свой выбор можно объяснить в комментариях.

