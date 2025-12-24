Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе

2025 год готов перевернуть последние страницы. А мы подводим итоги насыщенного событиями отрезка. И сейчас самое время вспомнить самые громкие и яркие моменты. Профессиональный бокс был буквально переполнен ими. С января по декабрь мы наблюдали за сагой Дмитрий Бивола и Артура Бетербиева, взлётами и падениями Джейка Пола, легендарным походом Теренса Кроуфорда на новую вершину и завершением пути, приходом Даны Уайта в джентльменский вид спорта и новыми перспективами. А какое событие стало самым ярким в году, решать вам. Свой выбор можно объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Бивол отобрал звание «абсолюта» у Бетербиева
В феврале 2025-го Бетербиев и Бивол встретились в реванше. Вокруг второго поединка было много разговоров. Первый довольно спорно остался за Артуром. А второй прошёл полностью под диктовку Дмитрия. Бивол выглядел намного увереннее, не позволил оппоненту продемонстрировать свои лучшие навыки. В итоге решением судей победу забрал именно Дмитрий. А сразу после завершения поединка пошли разговоры о трилогии. Правда, пока соперники не достигли договорённости о проведении нового боя.
Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь
2025 год в профессиональном боксе прошёл под знаком Теренса Кроуфорда. Непобеждённый американский боксёр покорил ещё одну весовую категорию, став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе после победы над Саулем Альваресом. 38-летний спортсмен оказался на вершине и мог выбирать самые топовые поединки, однако в декабре объявил о завершении карьеры. Кроуфорд ушёл с рекордом 42-0 и званием одного из величайших боксёров в истории.
Гаджимагомедов вошёл в историю
Историческое достижение капитана национальной команды. Теперь есть повод взойти на новую вершину и побороться за четвёртое золото. Муслим Гаджимагомедов в своём дивизионе давно стал доминирующей силой. И особых проблем по ходу нынешнего чемпионата мира он не испытал. Каждый раз Муслим забирал свои поединки, не позволяя усомниться в превосходстве. Конечно, Гаджимагомедов уже здорово проявляет себя и на профессиональном уровне. Но ради улучшения исторического достижения вполне может посетить и следующее первенство мира.
Взлёт Итаумы
На горизонте появилась новая звезда в супертяжёлом весе. В 2025 году Итаума закрепился в статусе будущего чемпиона, и ему уже прочат бой с Усиком. Мозес даже считается для многих новым Майком Тайсоном! В 2025 году на его пути пали два соперника – Майк Балогун и Диллиан Уайт. А уже в январе боксёра ждёт новое испытание – Джермейн Франклин (24-2). И если Мозес победит и этого американца, то вполне сможет требовать бой с Александром. Итауме всего 20 лет, но он уже идёт с профессиональным рекордом 13-0 и справляется с жёсткими испытаниями.
Усик снова стал «абсолютом»
Александр Усик продолжает доминировать в тяжёлом весе. В 2025 году он провёл один поединок. На пути оказался Даниэль Дюбуа. Многие говорили, что именно Динамит способен остановить победную поступь чемпиона. А ещё интрига заключалась в том, что на плече Александра к моменту поединка висели не все пояса. Однако Усик решил задачу играючи. За пять раундов он легко поставил соперника в тупик, завершив дело нокаутом. И вновь стал абсолютным чемпионом мира.
Возвращение Пакьяо
В июле 2025 года легендарный Мэнни Пакьяо вернулся на профессиональный ринг и сразу получил титульный шанс в полусреднем весе, встретившись с чемпионом по версии WBC Марио Барриосом. По общему мнению, это самый слабый обладатель пояса в дивизионе, что должно было помочь 46-летнему Мэнни. Пакьяо вернулся действительно здорово – выдержал темп, сбавив только в финальных раундах. Но даже при этом многие увидели победу Пакмэна, назвав ничью с Барриосом «ограблением». И теперь Мэнни говорит о том, что готов продолжать.
Дана Уайт пришёл в бокс
5 марта – исторический день для профессионального бокса. Случилось то, о чём разговоры шли очень давно. Руки Даны Уайта всё-таки дотянулись до джентльменского вида спорта. Компания TKO Group, в которую входят UFC и WWE, заключила многолетнее соглашение о создании нового боксёрского промоушена с Главным управлением развлечений Саудовской Аравии, которое курирует Турки Аль аш-Шейх. Если говорить откровенно, такой союз выглядит очень перспективным, поскольку за дело взялись настоящие профессионалы. Первым громким событием от компании стало противостояние Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.
Ломаченко завершил карьеру
Хай-тек ушёл красиво. Завершил карьеру один из лучших боксёров в истории. Все помнят его поражение от Девина Хейни, которое получилось максимально несправедливым. После него удалось разобрать австралийца Джорджа Камбососа. Все полтора года ждали, что Василий обязательно вернётся в ринг. Но, видимо, проблемы со спиной всё-таки оказались определяющими. Ломаченко принял окончательное решение повесить перчатки на гвоздь. И нет особых предпосылок, что Хай-тек передумает. Он ушёл на пике и вряд ли станет рисковать своим наследием.
Гассиев взял пояс
12 декабря в Дубае, ОАЭ, прошёл вечер профессионального бокса. Его главным событием стал поединок за пояс WBA Regular в супертяжёлом весе — действующий обладатель титула опытнейший Кубрат Пулев бился с Муратом Гассиевым, который наконец-то вновь подобрался к элите дивизиона. Бой оставил неоднозначное впечатление из-за пассивности Гассиева. Примерно с третьего раунда Мурат начал прибавлять, активнее работать по корпусу и связывать удары в серии. В пятом раунде он стал прицеливать левый хук в корпус и угрожать правым апперкотом, а в шестой трёхминутке перевёл левую руку в голову и «сложил» Пулева на настил — мощь одиночного удара Гассиева сработала. Досрочная победа позволила Мурату вернуть себе статус топа и повесить на плечо чемпионский пояс.
Кроуфорд — Канело
Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес провели поединок, который многие по праву называли боем века. Шикарным в нём было всё – от раскрутки до статуса боксёров. Правда, в ринге действо немного разочаровало. Всё-таки все ждали более серьёзного сопротивления от Канело. А в итоге он оказался статистом на фоне американца. Теренс выглядел прекрасно, тотально превосходил оппонента и в итоге забрал закономерную победу. И теперь она стала ещё более ценной, поскольку Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры.
«Ограбление» Рогозина в финале ЧМ
Вячеслав Рогозин – главное открытие первенства планеты в Дубае. Дрался жёстко и мощно, а главное – ярко. В финале сделал всё для победы, но был безжалостно «ограблен» судьями. Россиянин уступил раздельным решением представителю Казахстана Сакену Бибосынову и завоевал серебряную медаль. Вот только отсчитанный нокдаун выглядел максимально спорным. А в остальном Вячеслав выглядел намного круче и интереснее, перебоксировал оппонента по всем статьям. Хочется верить, что следующий чемпионат мира обязательно станет для Рогозина триумфальным.
Чемпионат мира — 2025 по боксу
В декабре 2025 года в Дубае прошёл чемпионат мира по боксу. Он собрал рекордное количество стран, на кону стояли огромные призовые. Естественно, сборная России приехала в статусе фаворита. И полностью его оправдала. Сначала все парни вышли в полуфинал, затем 12 из 13 представителей нашей страны пробились в финал. В итоге национальная команда завоевала семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. Общий зачёт был выигран с огромным отрывом. Сборная России наглядно продемонстрировала, что полностью готова к полноценному возвращению.
Ковалёв завершил карьеру
Легендарный российский боксер нокаутировал Артура Манна в Челябинске и повесил перчатки на гвоздь. Неожиданностью это не стало. 42-летний боксёр анонсировал уход заранее. А точку Сергей поставил максимально красиво. Ковалёв уже в седьмом раунде отправил оппонента в нокаут и завоевал пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе. Карьера россиянина получилась славной. Крашер колотил очень мощных соперников, сталкивался с супертопами. А одной из главных побед навсегда останется триумф в противостоянии с Энтони Ярдом.
Простой Муртазалиева
Один из немногих чемпионов мира из России весь год не мог найти соперника и в итоге остался без боёв на 15 месяцев. А ведь после победы над Тимом Цзю казалось, что Бахрам будет буквально нарасхват. Но, видимо, команда Муртазалиева теперь очень тщательно подходит к выбору предстоящего соперника. Возможно, она просто ждёт того момента, когда Феникс будет полностью готов к реваншу. Но факт остаётся фактом. Простой Бахрама начинает затягиваться, что выглядит очень тревожно.
Иноуэ вышел на четвёртый титульник
Японец продолжает переписывать историю профессионального бокса. Так часто пояс не защищает никто. 27 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт последний крупный вечер профессионального бокса — The Ring V: Night of the Samurai. Главным событием турнира станет титульный бой во втором легчайшем весе — действующий абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Наоя Иноуэ в седьмой раз поставит на кон все свои пояса. И на этот раз его соперником станет другой непобеждённый боксёр Алан Дэвид Пикассо. Монстр постарается в очередной раз доказать всем, что ему попросту нет равных на профессиональном уровне.
Очередное завершение карьеры Фьюри
Самое начало года ознаменовалось громким событием – завершением профессиональной карьеры Тайсона Фьюри. Оно могло получиться ещё более ярким, если бы не одно но. Цыганский король уходит в очередной раз. И до этого момента постоянно возвращался. Поэтому и теперь практически все уверены, что британец совсем скоро объявит о возобновлении своего пути. Особенно на фоне слухов о возможной трилогии с Александром Усиком. Сам же Цыганский король подогревает к этому интерес, выкладывая видео из зала.
Срыв третьего боя Бивола и Бетербиева
Бивол лечится, Бетербиев ушёл от промоутера. Бокс рискует остаться без легендарной трилогии. А ведь всё шло к тому, что парни вновь сойдутся в ринге. Это было бы справедливо, поскольку счёт в противостоянии – 1-1. Но в итоге оба только долго говорили, что третий поединок – дело неизбежное. А в ключевой момент Дмитрий заявил о проблемах со здоровьем и принял решение приостановить выступления. Для возрастного Артура такая ситуация – огромная проблема. И чем дольше Бивол будет лечиться, тем меньше шансов, что профессиональный бокс всё-таки увидит легендарную трилогию.
Канело впервые за семь лет выпал из топ-10 P4P
Звёздный мексиканец уступил все титулы Теренсу Кроуфорду и покинул топ-10 рейтинга P4P от The Ring. Кажется, всё к этому шло довольно давно. Ещё после поражения от Дмитрий Бивола в карьере Сауля Альвареса начались очень тяжёлые времена. Он начал колотить только посредственную оппозицию, громких поединков не проводил. А ещё его обвиняли в излишнем пристрастии к алкоголю. В итоге Канело всё-таки принял громкий поединок с американцем. И проиграл по всем статьям, что нашло своё отражение и в рейтинге P4P.
Параллельные ЧМ по боксу
Два первенства планеты. От разных организаторов. А кто-то получил возможность стать лучшим в мире дважды за год. Сначала в сентябре 2025 года топы бились в Ливерпуле, Англия. Правда, там не было сборной России. Зато наша национальная команда триумфально выступила в декабре в Дубае, ОАЭ. Теперь профессиональный бокс вынужден жить в новой реальности – с двумя чемпионатами мира. Но некоторые спортсмены классно этим пользуются. Они выступают в рамках каждого из первенств. И получают возможность стать лучшими дважды.
Дэвис впервые не победил
31-й бой американца оказался роковым. Ламонт Роуч остановил Танка. Поединок закончился вничью. Причём, говоря откровенно, всё было совершенно по делу. Джервонта не был похож на самого себя. А многие даже уверены, что Роуча попросту «ограбили». Он выглядел поинтереснее, по ощущениям, забрал чемпионские раунды. Однако судьи всё-таки приняли решение дать ничью. Видимо, противостояние может зайти на реванш, который получится максимально громким и интересным.
Бой Пола и Джошуа
Блогер, ставший боксёром, решил показать, что готов драться и с действующими суперзвёздами бокса. Не так давно на его пути пал Майк Тайсон. А теперь Джейк скакнул на новый уровень. Он вышел в ринг против действующего топового тяжеловеса. Правда, обернулось всё достаточно прозаичной развязкой. Эй Джей гонял блогера на протяжении шести раундов, а затем брутально финишировал, сломав ему челюсть. И, кажется, снял все вопросы относительно реального уровня Пола.
Судебные дела Хейни
В 2025 году Хейни проиграл иск к Райану Гарсии за «избиение» в ринге и подал в суд на бывшую невесту с требованием вернуть подарки. Видимо, боксёр окончательно потерял интерес ко всему, что происходит на спортивном поприще. И это при том, что поражение от соотечественника в итоге было вычеркнуто, на бумаге Девин по-прежнему остаётся непобеждённым. Однако все прекрасно понимают, что ментально Хейни принял это поражение. А ещё в 2025 году оба других боя завершились победами, но получились достаточно спорными. Девин выглядит всё более блекло.
Поражение Тима Цзю в реванше с Фундорой
Впервые боксёры встретились в ринге в марте 2024 года, и тогда случилась настоящая драма для сына Кости Цзю. Во втором раунде он получил серьёзную сечку после столкновения головами и весь оставшийся бой боксировал с окровавленным лицом. По итогам 12 раундов Тим проиграл раздельным решением судей, потерял «нолик» в графе поражений и два чемпионских титула. Через год Себастьян сделал выбор в пользу реванша с Тимом, а не в пользу, например, объединительного поединка с Бахрамом Муртазалиевым. За это американца лишили титула WBO. В реванше Цзю не сумел придумать ничего нового и проиграл уже более явно. После седьмого раунда угол Тима принял решение остановить поединок, прекратив избиение.
Бетербиев расстался с промоутером
2025 год складывался для Артура Бетербиева крайне непросто. Сначала россиянин утратил статус абсолютного чемпиона мира, проиграв Дмитрию Биволу. А затем начал ждать трилогию, которую пока никак не может получить. Была информация, что планировался поединок с Деоном Николсоном. Но парни в итоге так и не сошлись в ринге. А ещё сам Артур сообщил, что с июня 2025 года стал свободным агентом. Его контракт с Top Rank истёк. И, судя по словам самого Бетербиева, пока он не собирается обзаводиться новым промоутером.
Джейк Пол вошел в топ-15 мирового рейтинга WBA
В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме, США, прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Свой очередной поединок провёл блогер Джейк Пол. Примечательно, что его соперником стал экс-чемпион по версии WBC мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Американец одержал победу единогласным решением судей и ворвался в рейтинг WBA. Ситуация была воспринята крайне неоднозначно. И организации даже пришлось пересматривать решение. Но в итоге блогер остался в рейтингах.