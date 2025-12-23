Иноуэ и Накатани — в шаге от очной встречи. Их бой станет главным в 2026 году

27 декабря в Саудовской Аравии состоится большой вечер профессионального бокса — The Ring V: Night of the Samurai. В главном событии турнира свои бои проведут два главных японских боксёра современности — Наоя Иноуэ и Дзюнто Накатани. И, кажется, сейчас они как никогда близки к очному поединку.

Иноуэ уже давно является одним из лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий. Наоя — один из трёх боксёров в эпоху четырёх поясов, которому удалось завоевать титул абсолютного чемпиона в двух весовых категориях. 31-0, 27 нокаутов — японский вундеркинд кажется просто непобедимым. На днях ему предстоит четвёртая защита поясов за год, Иноуэ и в этом плане замахивается на рекорды.

И пока Наоя добивался тотального величия, в Японии незаметно появилась и другая суперзвезда — Дзюнто Накатани. Худощавый японец не выделялся среди других азиатских боксёров, однако затем стал набирать обороты. Как и Иноуэ, Накатани успешно перебирается из одной весовой категории в другую, он уже успел стать чемпионом мира в трёх дивизионах. Удивительно, но сейчас у двух японских гениев бокса одинаковый рекорд — 31-0 — и практически одинаковое количество нокаутов — 27 и 24. Причём оба имеют в своём активе награду «Нокаут года» от журнала The Ring .

Накатани неоднократно заявлял, что он очень уважает Иноуэ, однако при этом мечтает провести с ним поединок. Но Монстру, кажется, это было неинтересно, и у него существовали другие планы.

«Для меня это никогда не было настоящим вопросом или фокусом, ведь мы всё ещё выступаем в разных весовых категориях. Да, это поединок, о котором мы можем говорить позже. Однако сейчас у нас обоих есть неотложные цели, которые не касаются друг друга. Я знаю, с кем буду драться в этом году. Накатани даже ещё не поднялся в весовой категории, поэтому сейчас нет причин упоминать его имя», — сказал Иноуэ.

Наоя Иноуэ Фото: Mark Robinson/Getty Images

Но затем японцы синхронно одержали ещё по две победы, и риторика Наои изменилась. Возможно, он устал от рядовых защит своих титулов, от того, что не получает по-настоящему больших поединков. Турки Аль аш-Шейх обещал японцу бой в следующем дивизионе против небитого британского чемпиона мира Ника Болла. Однако после того, как Иноуэ буднично разобрался с Муроджоном Ахмадалиевым, Монстру предложили поединок против малоизвестного мексиканца Алана Давида Пикассо.

При этом сам Иноуэ бросил вызов Накатани и, конечно, получил согласие.

«Итак, Накатани-кун, давай взорвём японский бокс в «Токио Доум». Это бой, которого будут ждать не только японские поклонники бокса, но и поклонники бокса за рубежом, поэтому я решил, что будет хорошо сделать это. Этот бой состоится, если мы продолжим успешно выступать. И это не тот случай, что мы просто согласились на бой. Из-за того, что очень многие будут ждать нашего боя, я хочу создать серьёзную историю, чтобы боксировать в «Токио Доум». Думаю, что в этом заключается профессионализм», — обратился Иноуэ к Накатани.

Историю Иноуэ создаёт в текущем году, поединок против Пикассо будет четвёртым за год – ни одна другая большая звезда в боксе не выступает так часто. Собственно, и Накатани не отстаёт от именитого соотечественника: у него на турнире в Саудовской Аравии будет третий поединок за год – и первый в новой весовой категории. Дзюнто дебютирует во втором легчайшем весе, и, если всё пройдёт гладко, Иноуэ и Накатани встретятся в ринге уже весной 2026 года.

Потенциальный бой Наои и Дзюнто – это огромное событие не только для японской и даже азиатской аудитории, но и в целом для боксёрского мира. Два лучших «мухача» современности, два ярких нокаутёра, два зрелищных и умных боксёра, у которых общая история – на бумаге это точно заявка на бой года. Осталось, чтобы Иноуэ и Накатани выполнили свою работу и победили в предстоящих поединках Алана Давида Пикассо и Себастьяна Эрнандеса – возможно, уже на турнире в Саудовской Аравии мы увидим стердаун двух японских гениев бокса.