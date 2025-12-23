По стопам Мокаева. Фахретдинов больше не нужен UFC

За прошедший год в UFC было немало странных решений относительно увольнений и подписаний новых бойцов. Организацию покидали и те, кто шёл на серии побед, и те, кто давно выступает и заслужил некую лояльность. Теперь к этой компании добавился Ринат Фахретдинов, которого исключили из ростера промоушена .

Как правило, часто за этой формулировкой прячется решение UFC не продлевать с кем-либо контракт. В данном случае это, скорее всего, тоже так. А ещё нередко бойцы, которых исключают из ростера по истечении контракта, говорят, что сейчас они ведут переговоры о новом соглашении. Однако практика показывает, что эти переговоры не помогают и никто обратно просто так не возвращается. Так, например, было с тяжеловесом Александром Романовым, который набил в UFC приличные 7-3, входил в топ-10 дивизиона, но с ним попрощались и обратно не вернули.

Ринат Фахретдинов Фото: Getty Images

У Фахретдинова ещё более интересная ситуация — в UFC он не проигрывал ни разу. Гладиатор накопил шесть побед при одной ничьей, разок залетел в топ-15 полусреднего веса, однако быстро оттуда выпал. Откровенно говоря, шансов продвинуться выше по рейтингу Ринат так и не получил, иначе с рекордом 6-0-1 в организации он точно входил бы в топ-15 своего веса. К примеру, Карлос Пратес из этого же дивизиона с рекордом 6-1 занимает шестое место в рейтинге. UFC было интересно продвигать нокаутёра, а Ринат с его стилем им не очень интересен. Особенно в таком мощном и конкурентном дивизионе .

В активе Фахретдинова четыре победы решением, в том числе такая, где почти все 15 минут был контроль в партере (с Брайаном Баттлом). А победы над Николасом Далби и особенно над Карлосом Леалом вызвали очень много возмущений. Более того, решение судей отдать Фахретдинову победу над Леалом назвали чуть ли не главным «ограблением» 2024 года. Вполне можно предположить, что из-за склонности Рината к решениям в UFC и не стали продлевать с ним контракт . Пока это единственное более-менее понятное объяснение. Причём не спасло россиянина даже то, что в последнем поединке он нокаутировал Андреаса Густафсона за 54 секунды. Это и был последний бой по контракту, который вроде бы собирались продлевать, о чём говорил Ринат: «На руках – нет [контракта], но я в ростере, допинг-офицеры приходят, в UFC сказали, что дадут бой. Я просил, чтобы меня поставили на турнир в Катаре [в ноябре], однако они ответили, что до конца года для меня ничего нет и что дадут бой в начале 2026-го. Самое главное – подраться до Рамадана, поэтому пока тренируюсь».

Другой вариант такого внезапного исхода — какой-то внутренний конфликт интересов, о котором мы вряд ли узнаем . В любом случае сейчас Фахретдинов попадает в компанию к Мухаммаду Мокаеву, который тоже не проиграл в промоушене ни одного поединка, был буквально в шаге от титульного боя, но с ним тоже не продлили контракт. В этом же году были увольнения Брайана Баттла (7-1, 1 NC в UFC) и Мартина Будая (7-1 в UFC), которые тоже выглядят несправедливо. Не стали продлевать контракт с Жаирзиньо Розенстрайком, который всё ещё тянул уровень топ-10 тяжёлого веса UFC. Такими увольнениями (за исключением Баттла, наказанного за провал на весах) в промоушене лишний раз напоминают бойцам — не забывайте, что тут нужно шоу, а мы делаем бизнес. Ну и победная серия тоже не спасение.

Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17 ИГРАТЬ

Тем не менее увольнение Фахретдинова максимально странное. Вряд ли у него будут проблемы с дальнейшим трудоустройством — почти наверняка любая другая лига с удовольствием примет в свои ряды бойца с таким бэкграундом . Не забываем, что даже безотносительно результатов Рината в UFC он последний (и единственный) раз проигрывал ещё в 2013 году. Это солидное пополнение для того же PFL или любой российской лиги.

Нельзя сказать, что в UFC будут жалеть об уходе Фахретдинова, потому что это не самый медийный и важный боец для промоушена. Да и недостатка в полусредневесах тоже нет. Однако это не делает увольнение Рината более понятным и справедливым.

Сам боец тоже высказался: «Всех приветствую! Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт. И там по определённым причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые я не могу рассказать. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали. Ничего страшного не произошло. Предложение [по контракту от других лиг] уже есть, причём с другими гонорарами. Будем думать, смотреть. Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы ещё не всё сказали там, конечно. Мы много кому крови попили бы. Но, видимо, это тоже кому-то мешало».

Теперь ждём Гладиатора в новом месте?