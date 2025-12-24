Скидки
Арман Царукян, выступления по борьбе, схватка с Шарой Буллетом, кто следующий соперник, почему не бьётся в UFC, Дана Уайт

Царукян устроил борцовский марафон. Но так UFC не впечатлить
Яхья Гасанов
Нужно направить энергию на выступления в ММА.

В ноябре Арман Царукян выступил в рамках главного события вечера на турнире UFC в Катаре, где успешно утрамбовал Дэна Хукера и затем задушил его. Это был первый бой Царукяна с апреля 2024 года, и боец сразу обозначил, что готов принять поединок с чемпионом дивизиона Илией Топурией на любую дату. Однако всё сложилось не в пользу Армана — Топурия занимается решением проблем личного характера, и временный титул разыграют между собой Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, которых Царукян называет «мешками».

Победа над Хукером была эффектной:
Идеальное возвращение. Царукян уничтожил Хукера за полтора раунда
Идеальное возвращение. Царукян уничтожил Хукера за полтора раунда

По этому поводу было очень много возмущений, так как первый номер дивизиона не бьётся за пояс, а простаивает. Причём возмущались болельщики не только в России, но и за океаном. Впрочем Дану Уайта это не волнует, он по-прежнему зол на Царукяна: «Я бы не сказал, что его выкинули. У него ведь уже была возможность. И вы знаете, чем это закончилось. Теперь ему нужно отработать свой путь назад на вершину. Мне плевать, что там в рейтингах происходит. Ему придётся поработать, чтоб вернуться. Ты не можешь так поступать. Ты не можешь получить возможность и…. Нельзя так. Ему придется поработать. Он знает, что происходит между нами. И мне плевать, что будут говорить остальные».

В этой ситуации Арман принял решение не сидеть без дела, а оставаться активным. 17 декабря он выступил на турнире ACBJJ 20, где сначала должен был побороться с Абдул-Азизом Абдулвахабовым, однако в итоге встретился с Мехди Байдулаевым. Тоже соперником высокого уровня, с которым получилась бодрая схватка, закончившаяся финишем от Армана за несколько секунд до финального гонга. За эту победу Царукян получил пояс организации.

Арман Царукян

Фото: Пресс-служба ACBJJ

Теперь в дальнейших планах у него ещё две схватки. 30 декабря в Армении на HYPE FC Арман потягается в грэпплинге с Шарой Буллетом, который сейчас тоже простаивает. Но этого оказалось мало, и Царукян 10 января будет выступать в США на борцовском турнире Real American Freestyle 5, где его соперником станет опытный Лэнс Палмер, дважды выигрывавший Гран-при PFL. И помимо этого, Царукян хочет страховать бой Гэтжи — Пимблетт: «Неофициально буду запасным в бою Гейджи — Пимблетт. Аккуратно подойду к весогонке. Если понадоблюсь, то буду там. Мне нужно держать форму, готовиться и не травмироваться. С наступлением нового года полечу в США, буду там находиться в режиме готовности».

Безусловно, такая активность – это отлично. Значит, Арман здоров и готов стабильно выступать. Однако за последний год у него уже были четыре борцовские схватки (запланированы ещё две) и всего один бой в UFC. Плюс он был запасным в поединке Илия Топурия — Чарльз Оливейра. Со всей активностью в грэпплинге и джиу-джитсу Царукян будто бы слегка подзабыл, что путь к титульнику в UFC проходит по другой дороге. Почему бы не направить активность на то, чтобы выступать в ММА?

Дана Уайт уже обозначил, что победитель боя Гэтжи — Пимблетт будет драться с Топурией. Соответственно, в ближайшие полгода, если не случится каких-либо форс-мажоров, Арман не получит титульный шанс. И даже если мы допустим, что Царукян потом встретится с тем, кто выйдет победителем в «тройнике» Топурия — Гэтжи — Пимблетт, то это будет не раньше конца 2026 года. Что всё это время будет делать сам Арман? Страховать титульники и выступать на турнирах по грэпплингу? К тому же далеко не факт, что он станет следующим претендентом. В марте пройдёт бой Макс Холлоуэй — Оливейра. Оба входят в топ-5, на кону будет пояс BMF, и вполне вероятен вариант, что победитель этого поединка обойдёт Царукяна, если тот не будет закреплять за собой статус претендента.

В UFC явно пока не настроены задействовать Армана в титульных раскладах в ближайшее время. Возможно, в том числе поэтому ему позволяют спокойно выступать на всех турнирах подряд, а вот Карлосу Пратесу, к примеру, запретили бороться с Царукяном 30 декабря.

Так что Арману стоит рассмотреть вариант направить свой запал на ММА, потому что его борцовский марафон, безусловно, крут, однако к титульнику в UFC никак не приблизит. Посмотрим, как всё будет складываться дальше. Возможно, Царукян будет просить бой с проигравшим в бою Гэтжи — Пимблетт, есть ещё хороший вариант поквитаться с Матеушем Гамротом и закрыть спорное поражение, также можно дождаться исхода боя Бенуа Сен-Дени — Хукер и попросить бой с французом, если тот одержит победу.

Возможности у Царукяна есть, главное не растратить весь запал на турнирах по грэпплингу и напомнить UFC и всему миру, кто должен биться за пояс в лёгком весе. Нам нужен бой Топурия — Царукян.

