Царукян устроил борцовский марафон. Но так UFC не впечатлить

В ноябре Арман Царукян выступил в рамках главного события вечера на турнире UFC в Катаре, где успешно утрамбовал Дэна Хукера и затем задушил его. Это был первый бой Царукяна с апреля 2024 года, и боец сразу обозначил, что готов принять поединок с чемпионом дивизиона Илией Топурией на любую дату. Однако всё сложилось не в пользу Армана — Топурия занимается решением проблем личного характера, и временный титул разыграют между собой Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, которых Царукян называет «мешками».

По этому поводу было очень много возмущений, так как первый номер дивизиона не бьётся за пояс, а простаивает. Причём возмущались болельщики не только в России, но и за океаном. Впрочем Дану Уайта это не волнует, он по-прежнему зол на Царукяна: «Я бы не сказал, что его выкинули. У него ведь уже была возможность. И вы знаете, чем это закончилось. Теперь ему нужно отработать свой путь назад на вершину. Мне плевать, что там в рейтингах происходит. Ему придётся поработать, чтоб вернуться. Ты не можешь так поступать. Ты не можешь получить возможность и…. Нельзя так. Ему придется поработать. Он знает, что происходит между нами. И мне плевать, что будут говорить остальные».

В этой ситуации Арман принял решение не сидеть без дела, а оставаться активным. 17 декабря он выступил на турнире ACBJJ 20, где сначала должен был побороться с Абдул-Азизом Абдулвахабовым, однако в итоге встретился с Мехди Байдулаевым. Тоже соперником высокого уровня, с которым получилась бодрая схватка, закончившаяся финишем от Армана за несколько секунд до финального гонга. За эту победу Царукян получил пояс организации.

Арман Царукян Фото: Пресс-служба ACBJJ

Теперь в дальнейших планах у него ещё две схватки. 30 декабря в Армении на HYPE FC Арман потягается в грэпплинге с Шарой Буллетом, который сейчас тоже простаивает. Но этого оказалось мало, и Царукян 10 января будет выступать в США на борцовском турнире Real American Freestyle 5, где его соперником станет опытный Лэнс Палмер, дважды выигрывавший Гран-при PFL. И помимо этого, Царукян хочет страховать бой Гэтжи — Пимблетт: «Неофициально буду запасным в бою Гейджи — Пимблетт. Аккуратно подойду к весогонке. Если понадоблюсь, то буду там. Мне нужно держать форму, готовиться и не травмироваться. С наступлением нового года полечу в США, буду там находиться в режиме готовности».

Безусловно, такая активность – это отлично. Значит, Арман здоров и готов стабильно выступать. Однако за последний год у него уже были четыре борцовские схватки (запланированы ещё две) и всего один бой в UFC. Плюс он был запасным в поединке Илия Топурия — Чарльз Оливейра. Со всей активностью в грэпплинге и джиу-джитсу Царукян будто бы слегка подзабыл, что путь к титульнику в UFC проходит по другой дороге. Почему бы не направить активность на то, чтобы выступать в ММА?

Дана Уайт уже обозначил, что победитель боя Гэтжи — Пимблетт будет драться с Топурией. Соответственно, в ближайшие полгода, если не случится каких-либо форс-мажоров, Арман не получит титульный шанс. И даже если мы допустим, что Царукян потом встретится с тем, кто выйдет победителем в «тройнике» Топурия — Гэтжи — Пимблетт, то это будет не раньше конца 2026 года. Что всё это время будет делать сам Арман? Страховать титульники и выступать на турнирах по грэпплингу? К тому же далеко не факт, что он станет следующим претендентом. В марте пройдёт бой Макс Холлоуэй — Оливейра. Оба входят в топ-5, на кону будет пояс BMF, и вполне вероятен вариант, что победитель этого поединка обойдёт Царукяна, если тот не будет закреплять за собой статус претендента.

В UFC явно пока не настроены задействовать Армана в титульных раскладах в ближайшее время. Возможно, в том числе поэтому ему позволяют спокойно выступать на всех турнирах подряд, а вот Карлосу Пратесу, к примеру, запретили бороться с Царукяном 30 декабря.

Так что Арману стоит рассмотреть вариант направить свой запал на ММА, потому что его борцовский марафон, безусловно, крут, однако к титульнику в UFC никак не приблизит. Посмотрим, как всё будет складываться дальше. Возможно, Царукян будет просить бой с проигравшим в бою Гэтжи — Пимблетт, есть ещё хороший вариант поквитаться с Матеушем Гамротом и закрыть спорное поражение, также можно дождаться исхода боя Бенуа Сен-Дени — Хукер и попросить бой с французом, если тот одержит победу.

Возможности у Царукяна есть, главное не растратить весь запал на турнирах по грэпплингу и напомнить UFC и всему миру, кто должен биться за пояс в лёгком весе. Нам нужен бой Топурия — Царукян.