«Эта версия Тима ещё хуже». Что не так с новой победой Цзю

Под конец 2025 года Тимофей Цзю вернулся в ринг, чтобы закрыть поражение от Себастьяна Фундоры. Бой очень ждали, потому что сам боксёр анонсировал много изменений: Тим полностью сменил команду, готовился в США (в Майами), а не в Австралии, даже поменял прозвище на Феникс, ну и пообещал другую версию себя после провального отрезка в карьере. Соперником стал американец Энтони Веласкес, которого подавали как опасного нокаутёра.

По факту же у Веласкеса до Цзю и близко не было схожей оппозиции по уровню и регалиям. Кроме того, бой прошёл в Австралии — то есть Тим снова вернулся в зону комфорта. Цзю хорошо отбоксировал, забрал каждый раунд, победил, и было видно, что это бойцы совершенно разного уровня . Правда, экс-чемпиону мира не удалось финишировать соперника, но тем не менее положительный результат был добыт. Однако вопросы к Цзю остались, потому что победа в поединке с Веласкесом точно не отвечает на вопрос, смог ли Тим стать лучше и перезагрузиться.

Более того, теперь возникает ещё вопросы: для чего Цзю презентовал кардинальные изменения в своей подготовке, нанял новый тренерский штаб, сравнивающий его с Мигелем Котто, но в итоге снова вернулся к тому, что боксировал у себя дома? А это было одной из претензий к Тиму — его считают «домашним» боксёром, который не хочет выходить из зоны комфорта. Пока он всё это подтверждает . Любой же выезд Цзю за пределы Австралии завершается проблемами: два поражения от Себастьяна Фундоры, разгром от Бахрама Муртазалиева и победа над Терреллом Гуше, но там Тим тоже побывал в нокдауне и выиграл не без проблем. Поэтому хочется видеть его чаще в серьёзных тестах, а не в проходных боях, которые не будут показательными.

После победы над Веласкесом Цзю объяснял, что работа с Педро Диасом вернула ему любовь к боксу и он стал терпеливее: «Я 10 недель в режиме нон-стоп работал над джебом. Я был просто одержим джебом. В ринге нужно минимизировать количество ошибок. Работа с Диасом вернула мне любовь к боксу. Раньше я проходил всех в «режиме терминатора». А сейчас нужно научиться чувствовать, когда включать его, а когда полагаться на чистый бокс. Я просто хотел чувствовать себя комфортно. Не бросаться сломя голову в стремлении нокаутировать. В прошлом со мной такое бывало. Я всё умею в ринге, но мне надо это просто показать».

Тимофей Цзю Фото: Matt King/Getty Images

В новой команде Цзю очень довольны его выступлением, однако впечатлены не все. Легенда австралийского бокса Джефф Фенек, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, разнёс подготовку Тима ещё за пару дней до боя с Веласкесом: «Тим не делает ничего по-другому, он просто нанял себе другого тренера. Когда он бьёт по лапам, то я в шоке от того, насколько ужасно это выглядит. Тим делал всё то же самое с прошлой командой. И я не имею ничего против Педро, однако похоже на то, что Тим сделал два шага назад. Из того, что я видел — он вообще не стал лучше. Говорят, что Диас не будет помогать Тиму в последние 10 дней перед боем. Это ужасно, поскольку последняя неделя крайне важна. Тим вполне может выиграть свой бой, но его подготовка со стороны выглядит как полный отстой. В реванше с Фундорой было заметно, что у Тима есть конкретные недостатки. И я вижу, что ему никто по-прежнему не объяснил, что он должен делать после ударов. Его работа на лапах выглядит эффектно для соцсетей, однако совсем не имитирует поединок. То же самое касается спаррингов».

Уже после боя Тиму досталось от его давнего хейтера Майкла Зерафы, который скоро должен биться с Никитой Цзю: «Он должен был убрать его за три раунда. Эта версия Тима хуже, он по-прежнему выглядел так, будто не до конца понимает, что делает. Он не смог его финишировать, много прыгал по рингу и мало бил. Понимаю, что со стороны всегда легче рассуждать, но у меня ощущение, что прежний Тим был лучше. Я надеюсь, что они действительно что-то меняют, потому что с таким боксом в топ не вернуться. Я говорю это не как хейтер, а как любитель бокса. Со стороны видно: там, наверху, полно убийц, и, показывая такие выступления, ты просто не выживешь. У меня к нему нет ничего личного. Я хотел, чтобы он вышел и сделал громкое заявление — это могло бы приблизить большой бой между нами или хотя бы появление ещё одного австралийского чемпиона мира. Но я не был впечатлён. Он был слишком терпеливым, ехал на первой передаче и не понимал, как с неё сняться».