«Наш Тайсон» цапнул соперника за ухо. Почему у Шумкова не отобрали золото ЧМ

Декабрь 2025 года стал историческим для олимпийского бокса в России. Сборная нашей страны триумфально выступила на чемпионате мира IBA: 12 из 13 представителей делегации выступили в финалах своих весовых категорий, семь из них взяли золотые медали. Но при этом не обошлось и без неприятных эпизодов.

Одним из самых обсуждаемых поединков прошедшего чемпионата, который получил развитие ещё и после завершения турнира, стал бой Всеволода Шумкова и олимпийского чемпиона Абдумалика Халокова из Узбекистана в категории до 60 кг. Поединок, как и ожидалось, получился ярким, зрелищным и при этом очень нервным. В итоге Шумков забрал победу раздельным решением судей и стал новым чемпионом мира, однако уже после поединка команда Халокова подала апелляцию.

И дело даже не в том, что делегация из Узбекистана была не согласна с судейским решением. Команда Абдумалика обратила внимание на эпизод, который случился за 55 секунд до окончания третьего раунда. Халоков упустил инициативу, был вынужден много времени проводить в защите и, соответственно, стал прибегать к клинчу. У Шумкова сдали нервы, и в одном из моментов, когда Абдумалик в очередной раз засушил атаку Всеволода клинчем, Шумков укусил соперника за ухо. Конечно, нельзя обойтись без аналогий с легендарным эпизодом в бою Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, когда Тайсон точно так же укусил оппонента за мочку уха. Но «российский Тайсон» сделал это менее заметно, менее акцентировано, и в поединке ни судьи, ни сам Халоков, ни узбекская сторона на это внимание не обратили, и бой без пауз добрался до гонга.

Но уже после боя началась шумиха из-за того, что эпизод попал в трансляцию, и команда Халокова стала делать на нём акцент. Делегация из Узбекистана поспешно выложила фото уха олимпийского чемпиона, которое, правда, не особо доказывало вину Шумкова: особых повреждений у Халокова на фото не было. Тем не менее делегация из Узбекистана подала апелляцию, и Всеволод, который впервые в карьере стал чемпионом мира, уже вернувшись домой с медалью и поясом, замер в ожидании.

«Халоков против Шумкова. Ситуация с данным боем находится под контролем IBA, и её будут рассматривать ответственные лица, медицинская и дисциплинарная комиссии. Прошу всех воздержаться от поспешных и эмоциональных суждений и прислушаться к голосу разума и профессионализма. Медицинская и дисциплинарная комиссии проведут все необходимые мероприятия, и позже IBA предоставит чёткий и однозначный ответ, когда эту ситуацию обсудят с двумя сторонами», — отметил президент IBA Умар Кремлёв в своём телеграм-канале.

Бой Шумков — Халоков Фото: Пресс-служба бокса России

Спустя неделю в IBA дали развёрнутый ответ, касающийся эпизода. И золото остаётся у российского боксёра – это главный вывод, к которому пришли члены комиссии. По их мнению, эпизод случился в самой концовке боя, на него во время поединка не отреагировал ни сам Халоков, ни рефери в ринге, который не зафиксировал нарушение, и этот эпизод никак не повлиял на поединок, и, соответственно, поэтому результат не может быть пересмотрен . При этом действия Всеволода, спародировавшего Майка Тайсона, были подвергнуты критике со стороны IBA. Более того, эпизод с укусом будет рассмотрен Независимым подразделением по обеспечению честности в боксе (BIIU), и на Шумкова могут быть наложены дополнительные санкции. Отметим, что, несмотря на оставшийся в силе результат поединка, Всеволод был оштрафован на 50% своего гонорара.

«Комитет по дисциплине и этике всесторонне и глубоко изучил ситуацию. По поводу результата боя не может быть никаких возражений или сомнений. Шумков одержал победу в этом бою заслуженно. При этом инцидент с укусом уха со стороны Шумкова не оправдывает никто, в том числе и я как президент IBA. Это неправильное действие, и подобные ситуации недопустимы», — заявил Умар Кремлёв.

Интересно, что если сравнивать Шумкова и Тайсона, то можно сказать, что Всеволоду повезло. В 1997 году Майк дважды укусил Холифилда за разные уши, оба раза Эвандер реагировал на это и сигнализировал рефери. За первый укус, который оказался более серьёзным, с Тайсона сняли два балла, а после второго Эвандер дождался окончания третьего раунда и не вышел на четвёртый. После разбирательств Майка оштрафовали на $ 3 млн (15% гонорара) и дисквалифицировали, а победу отдали пострадавшему Холифилду. Нужно отдать должное Халокову, который не стал устраивать театральное представление в ринге, не стал прекращать поединок. Безусловно, если бы Абдумалик обратил внимание на этот эпизод во время боя и отказался бы от продолжения, то, вероятно, Шумков не отделался бы просто штрафом – победа наверняка досталась бы боксёру из Узбекистана .

Возможно, противостояние Шумкова и Халокова получит своё продолжение. Президент IBA предложил организовать реванш, причём в формате восьми раундов. Ранее с таким же предложением выступил и сам Всеволод.

«Хочу обратиться ко всем болельщикам бокса, особенно к фанатам из Узбекистана. Я с большим уважением отношусь к узбекскому народу, где у меня есть немало болельщиков и друзей, которые переживают за меня. Когда мне предложили дать реванш Халокову, я без сомнения согласился. Готов подтвердить свой титул даже на родине у своего соперника — в Ташкенте. Любые условия, любая локация — я готов показать красивый и зрелищный бокс, чтобы ни у кого не осталось сомнений в моей победе. К сожалению, по политическим причинам наша сборная не участвовала на Олимпиаде, где Халоков взял золото. Сейчас на чемпионате мира наша команда доказала, что если бы она участвовала, то был бы совершенно другой исход. Абдумалик, давай покажем красивый бокс. Я жду твоего ответа», — заявил Всеволод на своей странице в социальных сетях.