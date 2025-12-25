Добро пожаловать в эпоху Paramount. Теперь спорта в UFC станет ещё меньше?

С начала 2026 года показ UFC в США переезжает на Paramount. Несмотря на все разговоры о застое и кризисе промоушена, им удалось выбить себе сделку на $ 7,7 млрд — по $ 1,1 млрд за каждый год соглашения. И под новый контракт UFC уже анонсировал первые большие бои, к тому же впервые за много лет пройдут два подряд номерных ивента. И состав бойцов на этих турнирах действительно мощнейший — от чемпионов до суперзвёзд. Однако практически у всех возникли вопросы: почему Арман Царукян стоит в стороне, пока за временный пояс дерутся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, и за что Диего Лопес снова получил титульник?

Объективно ответ здесь один — в UFC поставили на хайп и зрелище. Однозначно и Гэтжи, и Пимблетт глобально популярнее Царукяна, а Диего Лопес точно закатывает более яркие бои, чем Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи, хоть у обоих и по девять побед в UFC. Те, кто справедливо мог претендовать на пояс из-за спортивной составляющей, отодвинуты в сторону. Честно ли это? Со стороны болельщиков это выглядит абсурдно, да даже Алекс Волкановски говорит, что Евлоев и Мёрфи заслужили шанс, но в UFC будут подчёркивать, что это бизнес.

Авторитетный журналист Ариэль Хельвани — одна из многих публичных личностей, которые раскритиковали такой матчмейкинг от промоушена: «Матчмейкинг UFC выглядит странным, анонсы выглядят странно, промоушен смотрится странно. Всё выглядит странно. Многие мне говорят, что я должен расслабиться и просто наслаждаться боями, но это всё имеет значение. Всё становится другим. Извините, что меня это так сильно волнует, меня волнует организация, продукт, я не хейтер, я просто слишком сильно люблю это. И всё это выглядит, мягко говоря, так себе. Это выглядит, словно они такие: «Эм, ну нам надо поставить это туда, а люди всё равно «съедят». Я хочу, чтобы вам, ребята, было так же не всё равно, как нам. Я не чувствую, что вы готовы давать людям то, что они реально ждут. И я, конечно, не говорю, что все прямо так сильно хотели, чтобы Кайла Харрисон и Аманда Нуньес возглавили первый турнир UFC в 2026 году, но у них полноправный титул. Он должен стоять во главе карда. Особенно когда над ними стоит всего лишь временный пояс. Это при том, что в поединке за временный пояс даже не дерётся главный претендент в дивизионе Арман. И это ведь не стандартный женский бой, здесь возвращение величайшей женщины-бойца в истории MMA.

Диего Лопес, естественно, должен был принять такой бой, он был бы идиотом, если бы отказался от титульного поединка в такой ситуации, но в какой ещё вселенной парень с серией из одной победы заслужил титульный бой больше, чем парень у которого девять побед в серии? Особенно учитывая, что Мёрфи ещё и идёт после невероятной победы нокаутом. Они сводят Алекса и Диего, при том что такие парни, как Лерон и Мовсар, должны стоять в стороне? Они сводят Пэдди и Джастина, но у вас есть такой парень, как Арман, который легко может подраться в январе. Арман сказал это чётко и на моём шоу, и в клетке после боя, что готов драться в январе. Почему вы не могли сделать бой того же Пэдди с Арманом?»

Арман Царукян Фото: Getty Images

В UFС и раньше были странные решения по поводу титульников, но, как правило, это не носило серийный характер . То есть один раз Александр Пантожа получил Стива Эрцега, в другой раз Джон Джонс проигнорировал Тома Аспиналла, а Алекс Перейра вместо встречи с Магомедом Анкалаевым бился с Халилом Раунтри. А тут два турнира кряду со странными главными боями, да ещё и после начала сотрудничества с Paramount. Определённо такое наталкивает на разные теории.

В новый год с новым iPhone 17! Выиграй приз здесь ИГРАТЬ

Первая — Paramount будет напрямую влиять на матчмейкинг, чтобы привлекать больше людей . Это подрывает спортивный принцип, но компания вкладывает больше $ 7 млрд и явно не намерена просто смотреть, как в UFC организовывают те бои, у которых не будет привлекательной вывески. Будем объективны, вывески Царукян — Пимблетт и Евлоев — Волкановски с точки зрения медиа уступают тем парам, которые в итоге организовали. Плюс не забываем, что отныне не будет PPV, соответственно, каких-то дополнительных доходов не предвидится. Значит, Paramount попытается отбить максимум другим путём — привлечь больше людей в подписки. И UFC должен помогать.

Если теория верна, то это очень сильно может повлиять на Евлоева, Мёрфи, Анкалаева и других ребят, которые хороши со спортивной точки зрения, обладают солидными рекордами, но либо незрелищные в октагоне, либо не работают над медийкой. Либо и то, и другое. Условный Джек Делла Маддалена или Майкл Моралес тоже несупермедийный, но в октагоне стабильно закатывает яркие поединки. Другим тоже, скорее всего, придётся принимать правила игры. Путь не особо зрелищных бойцов к титульникам станет ещё длиннее, медийных боёв будет больше, а спорта – меньше .

Джош Томсон, комментируя недавнее увольнение Рината Фахретдинова, тоже подчеркнул, что сейчас шоу в приоритете: «Они подписали телевизионный контракт на $ 1,1 млрд в год, и им наплевать на одного бойца. Его тут же заменят другим. UFC сейчас ищет тех, кто устраивает шоу, и тех, кто не будет полоскать им мозги. Вы можете выступать в UFC, даже если вы скучный боец, но до тех пор, пока играете по их правилам, вежливо общаетесь и не позволяете своему менеджеру на них давить. Как только возникают проблемы, то с вами легче попрощаются. Против вас также работает то, что вы полагаетесь на борьбу. Мухаммад Мокаев оказался в похожей ситуации, хотя он хороший боец. UFC перестал быть спортивной лигой, где определяются лучшие из лучших. Теперь это организация, которая заботится только о шоу».

Другая теория — вполне щадящая. Paramount заводит новый продукт на свою платформу, где у них обычно транслировали фильмы, сериалы, шоу. Разумеется, им нужно сразу показать товар лицом. Для этого заготовлен мощный старт, потому что карды первых турниров 2026 года, если прикрыть глаза на матчмейкинг в титульниках, и правда отлично укомплектованы . Это должно привлечь внимание, а медийные и яркие персонажи во главе могут потянуть за собой новую аудиторию. Дальше всё относительно нормализуется и странных решений будет меньше.

Проверить обе теории можно только временем. Большинство склоняется к тому, что дальше будет ещё больше боёв а-ля Пимблетт — Гэтжи, и пишет в комментариях: «Добро пожаловать в эпоху Paramount». Интересно, будет ли в таком случае Дана Уайт продолжать гнуть линию, что у них бьются лучшие с лучшими? Потому что в главных событиях UFC 324 и UFC 325 бьются не лучшие из претендентов. Крайне любопытно, что в итоге принесёт партнёрство UFC и Paramount и как много в этом будет спорта.