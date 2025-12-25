Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Петр Ян: кто соперник, следующий бой в UFC, поединок с Шоном О’Мэлли, защита пояса, трилогия с Двалишвили

«Подерусь с Яном в Белом доме». У Петра идеальный расклад на 2026 год
Игорь Некрасов
Варианты развития карьеры Петра Яна
Комментарии
У российского чемпиона есть вариант лучше, чем бои с Мерабом и Умаром.

Уходящий год стал крайне успешным для российского бойца Петра Яна. В июле тогда ещё бывший чемпион UFC в легчайшем весе разобрался с американцем Маркусом Макги, продлив победную серию до трёх боёв. А под занавес года Пётр провёл блестящий титульный поединок против Мераба Двалишвили, забрал победу решением судей, а вместе с ней вернул себе чемпионский пояс.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Теперь у Петра много вариантов для дальнейшего развития карьеры. Есть тот же Мераб Двалишвили, с которым у Яна счёт 1-1 в личных противостояниях. Да, грузинский боец только что проиграл Петру, но это была четвёртая защита за год, так что, возможно, в UFC решат отблагодарить активного бывшего чемпиона незамедлительным титульным реваншем. Есть Умар Нурмагомедов, который занимает вторую строчку в рейтинге – после Мераба и Петра. У брата Хабиба в январе назначен поединок против Дейвисона Фигейреду, и в случае победы он вполне может рассчитывать на бой за пояс.

За счёт чего Ян победил Двалишвили?
Как Ян сломал грузинскую машину? Разбор великой победы Петра
Как Ян сломал грузинскую машину? Разбор великой победы Петра

Однако есть ощущение, что в UFC приготовят для Петра другой расклад на 2026 год, и он будет более выгодным для россиянина. И имя у этого расклада — Шон О’Мэлли. До Двалишвили поясом владел именно американец – любимец руководства промоушена. В своё время Сахарок получил большой шанс от Даны Уайта в виде боя с Яном: в октябре 2022 года Шон шёл на 12-м месте в рейтинге, Пётр же только что проиграл в близком титульном реванше Алджамейну Стерлингу и был одной из главных звёзд дивизиона.

Что было дальше – фанаты единоборств хорошо знают. Пётр и Шон провели очный поединок, в котором О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей, и это было одно из главных судейских ограблений за последние годы в UFC. Даже сам Шон не верил в свою победу и стоял с удивлённым лицом, когда рефери поднял его руку вверх.

В новый год с новым iPhone 17! Выиграй приз здесь
В новый год с новым iPhone 17! Выиграй приз здесь
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymQHLLS

С тех пор пути Яна и Шона разошлись. Сахарок успел забрать титул и даже защитить его, после чего попал под грузинскую «машину». О'Мэлли дважды проиграл Мерабу, причём во втором поединке досрочно, и пропал с радаров. Если раньше Шон был крайне активен в медиа, в социальных сетях, то после двух поражений он ушёл в тень, и многие стали забывать про его существование. Но чемпионство Яна подарило Сахарку возможность для возрождения.

Пётр Ян Подробнее

В январе О'Мэлли проведёт поединок против Сонг Ядонга, и в случае победы он тоже включится в титульную гонку. Причём Шон рассчитывает на то, что именно он будет главным претендентом на бой с Яном, и начал максимально его «прокачивать».

«Когда Пётр победил Мераба, у меня произошёл психологический сдвиг. Я выйду и одержу победу над Сонг Ядонгом, а потом мы с Петром встретимся на турнире UFC в Белом доме. Люди говорят: «Ты потерпел два поражения, мы не хотим видеть этот бой». Скажи мне 25 января, что ты не хочешь видеть бой Шона против Петра. Выскажите своё мнение после этого поединка», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Шон О’Мэлли

Шон О’Мэлли

Фото: Getty Images

Да, Шон и сам понимает, что по спортивному принципу он находится в очереди за титульником после Мераба и Умара, но, как известно, UFC – это давно не только про спорт. Дана Уайт – грамотный бизнесмен, который организовывает поединки только с целью выгоды для себя и для промоушена. И О'Мэлли всегда был любимчиком президента лиги за яркие бои, классную ударную технику и, конечно, за работу в медийном плане — всё это помогало и помогает успешно продавать поединки Шона. Дана видел в нём замену Конору Макгрегору, и поэтому Шон пользовался различными привилегиями от промоушена. Получил бой с Петром с 12-й строчки в рейтинге, первую защиту провёл против Марлона Веры, хотя это был далеко не самый очевидный вариант.

Поэтому есть ощущение, что если Шон уверенно разберётся с Сонг Ядонгом в январе, то именно его станут готовить к титульному реваншу — и это будет ещё одна привилегия. Мерабу дадут закрыть поражение, Умар тоже не так давно дрался за пояс.

Какие варианты есть у Петра:
А нужна ли трилогия с Двалишвили? Что дальше для Петра Яна
Опрос
А нужна ли трилогия с Двалишвили? Что дальше для Петра Яна

А у Шона и Яна есть незаконченная история, которая привлечёт внимание фанатов. О’Мэлли — любимчик руководства и парень с большой фан-базой. Плюс у Шона американский паспорт, а учитывая, что в июне 2026 года состоится турнир в Белом доме, его участие в этом мероприятии крайне вероятно. В совокупности с тем, что бой между Яном и О'Мэлли можно подать как противостояние России и США, шансы на организацию этого поединка возрастают.

Кстати, для Петра это тоже идеальный расклад. У россиянина будет возможность поквитаться за то обидное поражение, к тому же Шон гораздо удобнее для россиянина в стилистическом плане, нежели Умар и Мераб. Ну и, конечно, если их поединок пройдёт в Белом доме, то для Петра это как минимум шанс войти в историю в качестве участника уникального события, а как максимум — возможность неплохо заработать. Если на UFC 300 были повышенные бонусы, то есть ощущение, что и на особенном турнире они будут особенными. Так что для Яна в 2026 году открывается идеальный расклад — лучше и не придумаешь.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android