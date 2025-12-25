«Подерусь с Яном в Белом доме». У Петра идеальный расклад на 2026 год

Уходящий год стал крайне успешным для российского бойца Петра Яна. В июле тогда ещё бывший чемпион UFC в легчайшем весе разобрался с американцем Маркусом Макги, продлив победную серию до трёх боёв. А под занавес года Пётр провёл блестящий титульный поединок против Мераба Двалишвили, забрал победу решением судей, а вместе с ней вернул себе чемпионский пояс.

Теперь у Петра много вариантов для дальнейшего развития карьеры. Есть тот же Мераб Двалишвили, с которым у Яна счёт 1-1 в личных противостояниях. Да, грузинский боец только что проиграл Петру, но это была четвёртая защита за год, так что, возможно, в UFC решат отблагодарить активного бывшего чемпиона незамедлительным титульным реваншем. Есть Умар Нурмагомедов, который занимает вторую строчку в рейтинге – после Мераба и Петра. У брата Хабиба в январе назначен поединок против Дейвисона Фигейреду, и в случае победы он вполне может рассчитывать на бой за пояс.

Однако есть ощущение, что в UFC приготовят для Петра другой расклад на 2026 год, и он будет более выгодным для россиянина. И имя у этого расклада — Шон О’Мэлли. До Двалишвили поясом владел именно американец – любимец руководства промоушена. В своё время Сахарок получил большой шанс от Даны Уайта в виде боя с Яном: в октябре 2022 года Шон шёл на 12-м месте в рейтинге, Пётр же только что проиграл в близком титульном реванше Алджамейну Стерлингу и был одной из главных звёзд дивизиона.

Что было дальше – фанаты единоборств хорошо знают. Пётр и Шон провели очный поединок, в котором О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей, и это было одно из главных судейских ограблений за последние годы в UFC. Даже сам Шон не верил в свою победу и стоял с удивлённым лицом, когда рефери поднял его руку вверх.

С тех пор пути Яна и Шона разошлись. Сахарок успел забрать титул и даже защитить его, после чего попал под грузинскую «машину». О'Мэлли дважды проиграл Мерабу, причём во втором поединке досрочно, и пропал с радаров. Если раньше Шон был крайне активен в медиа, в социальных сетях, то после двух поражений он ушёл в тень, и многие стали забывать про его существование. Но чемпионство Яна подарило Сахарку возможность для возрождения.

В январе О'Мэлли проведёт поединок против Сонг Ядонга, и в случае победы он тоже включится в титульную гонку. Причём Шон рассчитывает на то, что именно он будет главным претендентом на бой с Яном, и начал максимально его «прокачивать».

«Когда Пётр победил Мераба, у меня произошёл психологический сдвиг. Я выйду и одержу победу над Сонг Ядонгом, а потом мы с Петром встретимся на турнире UFC в Белом доме. Люди говорят: «Ты потерпел два поражения, мы не хотим видеть этот бой». Скажи мне 25 января, что ты не хочешь видеть бой Шона против Петра. Выскажите своё мнение после этого поединка», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Шон О’Мэлли Фото: Getty Images

Да, Шон и сам понимает, что по спортивному принципу он находится в очереди за титульником после Мераба и Умара, но, как известно, UFC – это давно не только про спорт. Дана Уайт – грамотный бизнесмен, который организовывает поединки только с целью выгоды для себя и для промоушена. И О'Мэлли всегда был любимчиком президента лиги за яркие бои, классную ударную технику и, конечно, за работу в медийном плане — всё это помогало и помогает успешно продавать поединки Шона. Дана видел в нём замену Конору Макгрегору, и поэтому Шон пользовался различными привилегиями от промоушена. Получил бой с Петром с 12-й строчки в рейтинге, первую защиту провёл против Марлона Веры, хотя это был далеко не самый очевидный вариант.

Поэтому есть ощущение, что если Шон уверенно разберётся с Сонг Ядонгом в январе, то именно его станут готовить к титульному реваншу — и это будет ещё одна привилегия. Мерабу дадут закрыть поражение, Умар тоже не так давно дрался за пояс.

А у Шона и Яна есть незаконченная история, которая привлечёт внимание фанатов. О’Мэлли — любимчик руководства и парень с большой фан-базой. Плюс у Шона американский паспорт, а учитывая, что в июне 2026 года состоится турнир в Белом доме, его участие в этом мероприятии крайне вероятно. В совокупности с тем, что бой между Яном и О'Мэлли можно подать как противостояние России и США, шансы на организацию этого поединка возрастают.